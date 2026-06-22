Участника трех Олимпиад арестовали в Вашингтоне за вандализм: он трогал покрытие в бассейне Зеркального пруда

Олимпийца Дэвида Херна обвинили в повреждении Зеркального пруда в Вашингтоне.

Участник трех Олимпиад в гребле на каноэ Дэвид Херн арестован за предполагаемый вандализм на Зеркальном пруду в Вашингтоне.

67-летний Херн подозревается в повреждении нового покрытия бассейна, которое было уложено в рамках масштабной реновации стоимостью 14 миллионов долларов.

Сам Херн вину отрицает. По его словам, во время велопрогулки он решил остановиться у пруда, чтобы посмотреть, что там происходит. Херн опустил руку в воду, так как хотел изучить отслаивающееся новое покрытие: он ненадолго прикоснулся к куску обшивки, который еще держался за стенку пруда, и сразу же отпустил его, как только рабочий парка сделал ему замечание.

«Я просто любопытный гражданин. Я наклонился, чтобы потрогать это на ощупь. Покрытие было очень резиновым», – прокомментировал Херн.

Бывший спортсмен утверждает, что военнослужащие Национальной гвардии и сотрудники полиции парка удерживали его в течение пяти часов, прежде чем отпустить. Сейчас он находится в поиске адвоката, заседание суда по его делу назначено на следующий месяц.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что его предшественники запустили пруд, из-за чего тот зарос водорослями и позеленел. Он пообещал выкрасить его в цвета американского флага, чтобы в нем лучше отражался монумент Вашингтона. Однако после открытия обновленного объекта его синеватый оттенок быстро сменился привычным зеленым. Рабочие обработали воду химикатами для уничтожения водорослей, но после этого нанесенное на дно синее покрытие начало отслаиваться.