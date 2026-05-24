Россиянки Григорьева и Буровцева выиграли золото чемпионата Европы среди юниоров в академической гребле

Григорьева и Буровцева победили на чемпионата Европы в академической гребле.

Россиянки Александра Григорьева и Анастасия Буровцева выиграли золото юниорского чемпионата Европы по академической гребле (U19) в двойках парных. Соревнования прошли в немецком Бранденбурге. Спортсменки финишировали с результатом 6 минут 57,78 секунды – это новый юниорский мировой рекорд. Россиянка Татьяна Черкасова завоевала серебро турнира в соревнованиях одиночек.