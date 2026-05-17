🥈 Российские каноисты Петров и Штыль завоевали серебро на этапе Кубка мира в Германии
Россияне Захар Петров и Иван Штыль стали серебряными призерами этапа Кубка мира в Бранденбурге (Германия).
Петров и Штыль заняли второе место в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м. Победили испанцы Даниэль Грихальба и Адриан Сьейро, третьими стали венгры Даниэль Фейеш и Йонатан Хайду.
Ранее на этапе в Бранденбурге Петров взял бронзу в каноэ-одиночках на 1000 м, а Штыль – золото в четверках на 500 м. Соревнования завершатся 17 мая.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
