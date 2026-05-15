🥉🥉 Петров и Свинарев завоевали бронзовые медали на Кубке мира по гребле на каноэ в Германии

Российские каноисты Захар Петров и Сергей Свинарев стали бронзовыми призерами этапа Кубка мира в Германии.
Гребля на байдарках и каноэ
Кубок мира
Бранденбург, Германия
Мужчины
Каноэ-одиночки, 1 000 м
1. Мартин Фукса (Чехия) — 3.49,82
2. У Шэнюэ (Китай) — 3.50,81
3. Захар Петров (Россия) — 3.50,82
Мужчины, каноэ-одиночки, 200 м
1. Артур Гулиев (Узбекистан) — 38,44
2. Пабло Грана (Испания) — 38,63
3. Сергей Свинарев (Россия) — 39,09
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
