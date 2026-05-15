Российский каноист Боц не смог получить визу для участия в Кубке мира в Германии

Российский каноист Александр Боц не смог получить визу для выступления на этапе Кубка мира в Германии.

Об этом сообщили в Федерации каноэ России (ФКР).

«Александр Боц, выступавший на первом этапе Кубка мира в Венгрии, вынужден пропустить следующий этап Кубка мира, который проходит в эти дни в Германии.

У спортсмена 13 мая истек срок действия шенгенской визы, а в получении новой ему в консульстве Германии в Москве было отказано.

Остальным восьми нашим спортсменам, чьи визы также истекли, немцы дали шенген без проблем», — заявили в пресс-службе ФКР.

Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ проходит с Бранденбурге с 14 по 17 мая.