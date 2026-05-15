Российский каноист Боц не смог получить визу для участия в Кубке мира в Германии
Российскому каноисту Боцу отказали в визе в Германию.
Российский каноист Александр Боц не смог получить визу для выступления на этапе Кубка мира в Германии.
Об этом сообщили в Федерации каноэ России (ФКР).
«Александр Боц, выступавший на первом этапе Кубка мира в Венгрии, вынужден пропустить следующий этап Кубка мира, который проходит в эти дни в Германии.
У спортсмена 13 мая истек срок действия шенгенской визы, а в получении новой ему в консульстве Германии в Москве было отказано.
Остальным восьми нашим спортсменам, чьи визы также истекли, немцы дали шенген без проблем», — заявили в пресс-службе ФКР.
Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ проходит с Бранденбурге с 14 по 17 мая.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем