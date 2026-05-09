  Чешский каноист Фукса не пришел на церемонию награждения на Кубке мира после того, как судьи присудили второе золото россиянину Петрову
Чешский каноист не пришел на совместную с россиянином церемонию награждения.

Чешский каноист Мартин Фукса проигнорировал церемонию награждения призеров этапа Кубка мира в Венгрии, на которой ему и россиянину Захару Петрову должны были вручить золотые медали. 

Первоначально судьи признали победителем на дистанции 1000 м Фуксу, а Петров был поставлен на второе место с отставанием в 0,01 секунды. Однако после просмотра фотофиниша победу присудили и чеху, и россиянину. 

«Мартин Фукса считает себя единоличным победителем этапа Кубка мира, который опередил Захара на финише на 0,01 секунды. Он обиделся на то, что судьи пересмотрели первоначальное решение, присвоив второе золото Петрову, и не вышел на церемонию награждения.

Может ли этот демарш быть как-то наказан? Да, его действия могут быть признаны как неспортивное поведение, за которое могут дисквалифицировать. Но мы никаких шагов предпринимать не будем, потому что у нас есть золотая медаль», – отметила генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Ну не пришел и не пришел
Ответ Иван Буренков
Ну не пришел и не пришел
Не приплыл
Ответ Иван Буренков
Ну не пришел и не пришел
Интересно, от призовых тоже откажется?🤣
Надеюсь скоро и на соревнования не будут приходить
В связи с неявкой чеха нашему надо было забирать обе медали. Подарил бы одну кому нибудь:-)
не пришел на награждение в связи с детонацией дупы?
Может хоть на х** пойти в знак протеста)
Поздравляю Петрова , заслужил.
Передайте второю медаль Баширову.
Укус Гашека обыкновенный. Наблюдать за состоянием места укуса, и общей температурой.
— Петров, это ты? Я не приду
Ну и .уй на него.
