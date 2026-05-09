Чешский каноист Фукса не пришел на церемонию награждения на Кубке мира после того, как судьи присудили второе золото россиянину Петрову
Чешский каноист Мартин Фукса проигнорировал церемонию награждения призеров этапа Кубка мира в Венгрии, на которой ему и россиянину Захару Петрову должны были вручить золотые медали.
Первоначально судьи признали победителем на дистанции 1000 м Фуксу, а Петров был поставлен на второе место с отставанием в 0,01 секунды. Однако после просмотра фотофиниша победу присудили и чеху, и россиянину.
«Мартин Фукса считает себя единоличным победителем этапа Кубка мира, который опередил Захара на финише на 0,01 секунды. Он обиделся на то, что судьи пересмотрели первоначальное решение, присвоив второе золото Петрову, и не вышел на церемонию награждения.
Может ли этот демарш быть как-то наказан? Да, его действия могут быть признаны как неспортивное поведение, за которое могут дисквалифицировать. Но мы никаких шагов предпринимать не будем, потому что у нас есть золотая медаль», – отметила генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова.