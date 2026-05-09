  • Российский каноист Свинарев победил на Кубке мира на дистанции 200 м, Петров – на 1000 м, россияне взяли золото в четверках
Каноист Свинарев одержал победу на этапе Кубка мира в Венгрии.

Российский каноист Сергей Свинарев стал победителем первого этапа Кубка мира на дистанции 200 м. 

Соревнования проходят в венгерском Сегеде. Свинарев показал результат 38,05 секунды, второе место занял Артур Гулиев из Узбекистана (38,17), третье – испанец Пабло Грана (38,30).

Еще один российский спортсмен – Захар Петров – завоевал золото на дистанции 1000 м. Изначально победителем заезда признали чеха Мартина Фуксу, но после пересмотра фотофиниша судьи приняли решение присудить золотую медаль и чеху, и россиянину.

Также российская команда в составе Алексея Коровашкова, Александра Боца, Дмитрия Шарова и Матвея Арсенова победила в соревнованиях каноэ-четверок. Они показали результат 1 минута 29,97 секунды. Второе место заняла команда Китая, третье – Венгрии.

Турнир в Венгрии является первым рейтинговым стартом в квалификации к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. В соревнованиях принимают участие 24 российских спортсмена, которые выступают в нейтральном статусе. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс″
гребля на байдарках и каноэ
сборная России
Захар Петров
Кубок мира
Сергей Свинарев
Дмитрий Шаров
Алексей Коровашков
Александр Боц
