Российские гребцы не выступят на этапах Кубка мира в Словении и Чехии из-за визовых проблем

Российские гребцы не выступят на этапах Кубка мира в Словении и Чехии.

Главный тренер сборной России Максим Образцов по гребному слалому сообщил, что российские спортсмены не выступят на этапах Кубка мира в Словении и Чехии.

Первый этап КМ пройдет в Любляне с 29 по 31 мая, второй – в Праге (5-7 июня), третий – в немецком Аугсбурге (12-14 июня).

«Мы не будем стартовать в Словении и Чехии. Причиной тому являются как сложности в логистике, так и трудности с получением шенгенских виз, каждая из стран дает только однократные въездные визы, поэтому мы выбрали для себя только Аугсбург», – сказал Образцов.

Чемпионат мира 2026 года по гребному слалому пройдет с 20 по 25 июля в Оклахоме-Сити (США), чемпионат Европы – с 23 по 27 сентября в Ивреа (Италия).