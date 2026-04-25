  Свирин об Олимпиаде-2032: «Не думаю, что на дистанции во время соревнований будут перемещаться крокодилы. Найдутся способы, чтобы они отсутствовали»
Свирин об Олимпиаде-2032: «Не думаю, что на дистанции во время соревнований будут перемещаться крокодилы. Найдутся способы, чтобы они отсутствовали»

Свирин: российские гребцы не боятся крокодилов на Олимпиаде-2032 в Австралии.

Глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин считает, что соревнования на Олимпиаде в Австралии пройдут безопасно, несмотря на крокодилов в реке. 

Летние Олимпийские игры пройдут в австралийском Брисбене и штате Квинсленд с 23 июля по 8 августа 2032 года. Правительство Квинсленда в марте предложило провести соревнования гребцов на реке Фицрой в районе города Рокгемптон. Эта река известна как место обитания гребнистых крокодилов. 

«Крокодилы [в реке Фицрой] действительно есть, но однозначно мы там будем соревноваться. На самом деле это не первый опыт.

В 2017 году в США на вновь построенном гребном канале, который сообщался с соседней рекой, тоже были крокодилы.

Я не думаю, что на дистанции во время соревнований будут перемещаться крокодилы. Найдутся способы, чтобы они отсутствовали или находились на удалении. Соревнования пройдут без сложностей и безопасно для спортсменов.

Боятся ли российские спортсмены крокодилов? Нет, однозначно», – сказал Свирин.

Крокодилы сорвут греблю на Олимпиаде-2032 в Австралии? Там живет очень агрессивный вид

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Материалы по теме
Польша допустит россиян на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ-2026
11 марта, 06:24
Российских гребцов допустили к международным турнирам в четверках и восьмерках
13 февраля, 08:04
Российские гребцы-слаломисты планируют начать готовиться к сезону в Австралии
4 января, 20:47
Рекомендуем
Главные новости
Власти Австралии не намерены переносить турнир Олимпиады-2032 по гребле с реки с крокодилами
17 апреля, 06:57
Захар Петров и Иван Штыль завоевали золото чемпионата России в каноэ-двойках
15 апреля, 08:53
Польша допустит россиян на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ-2026
11 марта, 06:24
Российских гребцов допустили к международным турнирам в четверках и восьмерках
13 февраля, 08:04
58-летнюю каноистку Антонову отстранили за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе нашли мельдоний
29 января, 15:01
Умер призер чемпионатов мира по гребле на байдарках Сергей Галков. Ему было 60 лет
12 января, 09:58
Алсу Миназова: «Обязательно буду смотреть Олимпийские игры-2026. Для любого профессионального спортсмена это большая школа»
6 января, 08:47
Российские гребцы-слаломисты планируют начать готовиться к сезону в Австралии
4 января, 20:47
Корнев о реке с крокодилами на Олимпиаде-2032: «Думаю, организаторы уменьшат риски и не станут подвергать людей опасности»
3 января, 16:35
Заслуженный тренер СССР по гребле на байдарках и каноэ Юрий Сурков умер на 85-м году жизни
3 января, 16:24
Российские гребцы еще не получили визы для участия в Кубке мира в Швейцарии
9 июня 2025, 08:55
Олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина скончалась в возрасте 94 лет
22 апреля 2025, 09:12
Сергей Папуш: «Сборная по гребному слалому вышла на новый уровень, который, конечно, трудно оценить из-за отсутствия международных стартов»
2 ноября 2024, 08:50
Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов
5 августа 2024, 16:51
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Владимир Ешинов
30 июля 2024, 10:56
Чемпионат России по гребному спорту пройдет в Москве во время Олимпиады-2024
10 июня 2024, 20:49
Российский гребец Алексей Шишкин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил
14 октября 2023, 07:35
Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле в Дании из соображений безопасности
1 сентября 2023, 20:45
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс
31 августа 2023, 20:57
Спортсмены из Китая, Ирана, Узбекистана и Беларуси примут участие в регате в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
20 июля 2023, 08:14
