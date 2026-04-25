Свирин об Олимпиаде-2032: «Не думаю, что на дистанции во время соревнований будут перемещаться крокодилы. Найдутся способы, чтобы они отсутствовали»

Свирин: российские гребцы не боятся крокодилов на Олимпиаде-2032 в Австралии.

Глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин считает, что соревнования на Олимпиаде в Австралии пройдут безопасно, несмотря на крокодилов в реке.

Летние Олимпийские игры пройдут в австралийском Брисбене и штате Квинсленд с 23 июля по 8 августа 2032 года. Правительство Квинсленда в марте предложило провести соревнования гребцов на реке Фицрой в районе города Рокгемптон. Эта река известна как место обитания гребнистых крокодилов.

«Крокодилы [в реке Фицрой] действительно есть, но однозначно мы там будем соревноваться. На самом деле это не первый опыт.

В 2017 году в США на вновь построенном гребном канале, который сообщался с соседней рекой, тоже были крокодилы.

Я не думаю, что на дистанции во время соревнований будут перемещаться крокодилы. Найдутся способы, чтобы они отсутствовали или находились на удалении. Соревнования пройдут без сложностей и безопасно для спортсменов.

Боятся ли российские спортсмены крокодилов? Нет, однозначно», – сказал Свирин.

