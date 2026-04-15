Захар Петров и Иван Штыль завоевали золото чемпионата России в каноэ-двойках
Каноисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями чемпионата России-2026 в двойках.
Соревнования по гребле на байдарках и каноэ проходят с 11 по 16 апреля в Краснодаре.
Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ
Краснодар
Мужчины
Каноэ-двойки, 500 м
1. Захар Петров – Иван Штыль – 1.37,817
2. Матвей Арсенов – Алексей Коровашков – 1.39,990
3. Сергей Свинарев – Александр Боц – 1.40,297
Байдарки-двойки, 500 м
1. Георгий Ваняшов – Артем Коровин – 1.30,879
2. Владислав Литовка – Дмитрий Буянов– 1.31,629
3. Иван Епишин – Василий Погребан – 1.31,829
Женщины
Каноэ-двойки, 500 м
1. Полина Белова – Анастасия Лухнева – 1.59,372
2. Мария Харитонова – Дарья Фоминская – 1.59,595
3. Олеся Ромасенко – Дарья Харченко – 2.01,430
Байдарки-двойки, 500 м
1. Ксения Луканцева – Анастасия Долгова – 1.43,066
2. Елена Миронченко – Мария Кузьменко – 1.45,171
3. Анастасия Панченко – Анастасия Скрябина – 1.45,527