Захар Петров и Иван Штыль завоевали золото чемпионата России в каноэ-двойках

Петров и Штыль завоевали золото чемпионата России в каноэ-двойках.

Каноисты Захар Петров и Иван Штыль стали победителями чемпионата России-2026 в двойках.

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ проходят с 11 по 16 апреля в Краснодаре.

Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ

Краснодар

Мужчины

Каноэ-двойки, 500 м

1. Захар Петров – Иван Штыль – 1.37,817

2. Матвей Арсенов – Алексей Коровашков – 1.39,990

3. Сергей Свинарев – Александр Боц – 1.40,297

Байдарки-двойки, 500 м

1. Георгий Ваняшов – Артем Коровин – 1.30,879

2. Владислав Литовка – Дмитрий Буянов– 1.31,629

3. Иван Епишин – Василий Погребан – 1.31,829

Женщины

Каноэ-двойки, 500 м

1. Полина Белова – Анастасия Лухнева – 1.59,372

2. Мария Харитонова – Дарья Фоминская – 1.59,595

3. Олеся Ромасенко – Дарья Харченко – 2.01,430

Байдарки-двойки, 500 м

1. Ксения Луканцева – Анастасия Долгова – 1.43,066

2. Елена Миронченко – Мария Кузьменко – 1.45,171

3. Анастасия Панченко – Анастасия Скрябина – 1.45,527

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
