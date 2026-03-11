Польша допустит россиян на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ-2026.

Международная федерация каноэ (ICF) официально уведомила Федерацию каноэ России (ФКР) о том, что организаторы всех главных стартов сезона письменно подтвердили участие российских нейтральных спортсменов в турнирах.

В том числе – организаторы чемпионата мира-2026, который пройдет с 26 по 30 августа в Познани (Польша), и организаторы чемпионата мира по гребному слалому, который состоится с 20 по 25 июля в Оклахома-Сити (США).

«23 февраля мы получили официальное письмо от генерального секретаря ICF Ричарда Петтита, в котором говорится, что россияне и белорусы в 2026 году продолжат выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Также в документе приведен список турниров, организаторы которых, национальные федерации, прислали в ICF письменное подтверждение, разрешающее нейтральным спортсменам в них участвовать. На все основные старты, которые являются рейтинговыми на Олимпиаду-2028, они будут допущены», – сообщили в ФКР.

Ранее Европейская федерация тяжелой атлетики лишила Польшу права проведения в 2026 году юниорского и молодежного чемпионата Европы по тяжелой атлетике после отказа предоставить гарантии выдачи въездных виз спортсменам из России и Беларуси.