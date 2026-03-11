Польша допустит россиян на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ-2026

Международная федерация каноэ (ICF) официально уведомила Федерацию каноэ России (ФКР) о том, что организаторы всех главных стартов сезона письменно подтвердили участие российских нейтральных спортсменов в турнирах.

В том числе – организаторы чемпионата мира-2026, который пройдет с 26 по 30 августа в Познани (Польша), и организаторы чемпионата мира по гребному слалому, который состоится с 20 по 25 июля в Оклахома-Сити (США).

«23 февраля мы получили официальное письмо от генерального секретаря ICF Ричарда Петтита, в котором говорится, что россияне и белорусы в 2026 году продолжат выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Также в документе приведен список турниров, организаторы которых, национальные федерации, прислали в ICF письменное подтверждение, разрешающее нейтральным спортсменам в них участвовать. На все основные старты, которые являются рейтинговыми на Олимпиаду-2028, они будут допущены», – сообщили в ФКР.

Ранее Европейская федерация тяжелой атлетики лишила Польшу права проведения в 2026 году юниорского и молодежного чемпионата Европы по тяжелой атлетике после отказа предоставить гарантии выдачи въездных виз спортсменам из России и Беларуси.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
2 комментария
Вот так, отобрали пару раз старты и сразу как миленькие стали везде допускать
Прямо таки везде .
В Федерации каноэ России ответили на слова Миназовой о финансовых сложностях: «В настоящее время сохраняется проблема внебюджетного финансирования»
«Коллектив, считай, находится на МРОТе». Тренер сборной России по гребному слалому о ситуации с финансированием
Шесть российских гребцов получили нейтральный статус
Российских гребцов допустили к международным турнирам в четверках и восьмерках
58-летнюю каноистку Антонову отстранили за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе нашли мельдоний
Умер призер чемпионатов мира по гребле на байдарках Сергей Галков. Ему было 60 лет
Алсу Миназова: «Обязательно буду смотреть Олимпийские игры-2026. Для любого профессионального спортсмена это большая школа»
Российские гребцы-слаломисты планируют начать готовиться к сезону в Австралии
Корнев о реке с крокодилами на Олимпиаде-2032: «Думаю, организаторы уменьшат риски и не станут подвергать людей опасности»
Заслуженный тренер СССР по гребле на байдарках и каноэ Юрий Сурков умер на 85-м году жизни
Захар Петров об Олимпиаде-2028: «Я думаю, что к этому моменту мы выступим под флагом и с гимном России»
Тренер сборной России по гребному слалому: «Многие тренеры и спортсмены боятся высказываться, потому что считают, что Архипов может испортить спортсменам жизнь»
Образцов о конфликте с федерацией: «Началось непрямое выдавливание. ФКР вполне подошел бы главный тренер, который бы спокойно сидел и ничего не просил»
Российские гребцы еще не получили визы для участия в Кубке мира в Швейцарии
Олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина скончалась в возрасте 94 лет
Сергей Папуш: «Сборная по гребному слалому вышла на новый уровень, который, конечно, трудно оценить из-за отсутствия международных стартов»
Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Владимир Ешинов
Чемпионат России по гребному спорту пройдет в Москве во время Олимпиады-2024
Российский гребец Алексей Шишкин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил
Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле в Дании из соображений безопасности
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс
Спортсмены из Китая, Ирана, Узбекистана и Беларуси примут участие в регате в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
