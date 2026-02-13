Российских гребцов допустили к международным турнирам в четверках и восьмерках.

Международная федерация гребного спорта (World Rowing ) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе в классах четверок и восьмерок.

«Исполнительный комитет Международной федерации гребного спорта (World Rowing) разрешил российским и белорусским спортсменам выступать в нейтральном статусе во всех классах судов на всех соревнованиях по гребному спорту, проводимых под эгидой World Rowing, в том числе на чемпионате мира в дисциплине гребля-индор, на Всемирной регате мастеров, чемпионате мира по прибрежной гребле и Финалах пляжного спринта.

Расширение списка дисциплин и турниров, в которых российские гребцы смогут участвовать в нейтральном статусе, подтверждает, что мы движемся в верном направлении, и даже самые непримиримые федерации со временем вернут российских спортсменов на международные старты без каких-либо ограничений.

Продолжаем диалог с федерацией и ожидаем решения по имплементации рекомендаций МОК по допуску всех юниоров без каких-либо ограничений», – сообщили в Федерации гребного спорта России.