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Лига чемпионов. Плей-офф - logo

Лига прогнозов: Лига чемпионов. Плей-офф

Лига чемпионов

Групповой этап
Группа A
Команда ИРМО
1Бавария
6+616
2Копенгаген
608
3Галатасарай
6-35
4Манчестер Юнайтед
6-34
Группа B
Команда ИРМО
1Арсенал
6+1213
2ПСВ
6-29
3Ланс
6-58
4Севилья
6-52
Группа C
Команда ИРМО
1Реал Мадрид
6+918
2Наполи
6+110
3Брага
6-64
4Унион Берлин
6-42
Группа D
Команда ИРМО
1Реал Сосьедад
6+512
2Интер
6+312
3Бенфика
6-44
4Ред Булл
6-44
Группа E
Команда ИРМО
1Атлетико
6+1114
2Лацио
6010
3Фейеноорд
6-16
4Селтик
6-104
Группа F
Команда ИРМО
1Боруссия Д
6+311
2ПСЖ
6+18
3Милан
6-38
4Ньюкасл
6-15
Группа G
Команда ИРМО
1Манчестер Сити
6+1118
2РБ Лейпциг
6+312
3Янг Бойз
6-64
4Црвена Звезда
6-81
Группа H
Команда ИРМО
1Барселона
6+612
2Порту
6+712
3Шахтер
6-29
4Антверпен
6-113
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