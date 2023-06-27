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98%
считают, что ПСЖ не проиграет свой ближайший матч
83%
участников в матче ПСЖ – Реал Сосьедад поставили на победу первой команды
71%
уверены, что РБ Лейпциг и Реал Мадрид забьют больше 2.5 мячей за всю игру
68%
спрогнозировали меньше 2.5 мячей в матче Интер – Атлетико
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выбрали ничью в матче ПСВ – Боруссия Д
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