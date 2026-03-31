Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Оттавой» пройдёт 01.04.2026 в Санрайзе на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене». Команды подходят к игре в разной форме: хозяева переживают серию из трёх поражений, гости не проигрывают в пяти из семи последних встреч. Предстоящая встреча имеет важное значение для распределения мест в Атлантическом дивизионе перед началом плей-офф турнира. Обе команды демонстрируют высокую результативность в последних играх, что подтверждается статистикой забитых шайб. Тренерские штабы готовят специальные тактические схемы для нейтрализации ключевых звеньев соперника. Болельщикам стоит ожидать открытого хоккея с большим количеством опасных моментов у ворот. Для болельщиков важны составы и кадровая ситуация: ниже собраны травмы и ориентировочные стартовые сочетания, а также время начала и трансляция матча. Прогноз на исход: фора «Оттавы» (+1,5) с коэффициентом 2,00 от российских букмекеров. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

«Флорида» занимает место в Атлантическом дивизионе, переживая непростой отрезок в концовке регулярного чемпионата. Хозяева проиграли три последних матча подряд, что создаёт дополнительное давление перед важной встречей с принципиальным соперником. Атакующий потенциал команды остаётся на уровне: «Флорида» забивает в тридцати последних встречах, а в очных противостояниях с «Оттавой» отличалась в шестнадцати из восемнадцати матчей. В пяти последних играх хозяева в среднем отправляют в ворота соперника 2,00 шайбы, используя быстрое большинство и контратаки. При этом оборона допускает критические ошибки: «Флорида» пропускает в пяти матчах подряд, а в среднем за игру в последних пяти встречах пропускает 3,80 гола. На «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» хозяева традиционно играют агрессивно, но текущая форма вызывает вопросы. Стабилизация обороны станет ключевым фактором для возвращения к победам.

«Оттава» располагается в Атлантическом дивизионе, показывая уверенную игру в выездных матчах против конкретного соперника. Гости не проигрывают в пяти из семи последних встреч, что свидетельствует о стабилизации результатов и улучшении командной химии. Атакующие действия «Оттавы» находятся на впечатляющем уровне: команда забивает в тридцати последних играх подряд, находя пути к воротам вратарей соперника. В пяти последних играх «Оттава» в среднем отправляет в ворота соперника 3,00 шайбы, используя слабые места в обороне хозяев. При этом оборона остается уязвимой: команда пропускает в восьми матчах подряд, допуская ошибки в своей зоне. В последних пяти играх «Оттава» пропускает в среднем 2,40 шайбы за встречу, что является приемлемым показателем. В очных противостояниях с «Флоридой» гости забивают в пяти последних матчах, что подтверждает их способность находить брешь в обороне соперника.

Последние матчи и личные встречи

«Флорида» в последних пяти матчах потерпела три поражения, включая неудачи против «Тампы-Бэй» (2:4) и «Каролины» (1:3). «Оттава» также выиграла три из пяти встреч, обыграв «Монреаль» (4:2) и «Торонто» (3:1). В личных встречах преимущество на стороне «Флориды»: команда выиграла три из пяти последних матчей, включая победу 4:2 в феврале 2026 года. При этом обе команды стабильно забивают в очных противостояниях, что делает игру открытой и результативной.

Травмированные игроки

У «Флориды» под вопросом участие защитника Экблада, который восстанавливается после повреждения верхней части тела, а также форварда Ткачука, пропускающего игру по медицинским показаниям, однако окончательный состав будет известен за час до стартового вбрасывания.

В составе «Оттавы» не сыграют вратарь Тальбо и нападающий Ткачук, которые восстанавливаются после повреждений нижней части тела, а также защитник Чейссон, получивший травму в предыдущей встрече и проходящий дополнительное обследование.

Когда начнется матч «Флорида» – «Оттава», и где смотреть

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Оттавой» состоится 01.04.2026 в Санрайзе на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» и начнется в 02:00 по московскому времени. Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.