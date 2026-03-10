Матч регулярного чемпионата НХЛ между Каролиной и Питтсбургом пройдёт 11.03.2026 в Роли на «Пи-Эн-Си Арене». Команды подходят к игре с сопоставимыми показателями: хозяева демонстрируют уверенность на домашнем льду, гости сохраняют стабильность в выездных поединках. Для болельщиков важны составы и кадровая ситуация: ниже собраны травмы и ориентировочные стартовые сочетания, а также время начала и трансляция матча. Букмекеры предлагают ставку на индивидуальный тотал Каролины больше 3.5 шайб с коэффициентом 2.15. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Каролина проводит домашний матч в рамках борьбы за место в плей-офф Восточной конференции. Коллектив демонстрирует стабильную результативность на своём льду: команда выиграла три последних домашних матча и забивает в шестнадцати встречах подряд. Средняя результативность хозяев в последних пяти играх составляет 4.40 шайбы за матч, что указывает на высокую эффективность в атаке. Однако оборонительные действия требуют внимания: команда пропускает в шести последних встречах, в среднем 3.20 шайбы за игру в недавних поединках. Подопечные Рода Бриндамора делают ставку на агрессивный форчекинг и быстрые переходы в атаку. Домашняя арена становится дополнительным преимуществом для «Харрикейнз». Коллектив занимает место в верхней части турнирной таблицы конференции. Реализация численного большинства и дисциплина в зоне защиты остаются ключевыми аспектами подготовки к поединку. Тренерский штаб работает над стабилизацией игры в обороне после серии пропущенных шайб. История личных встреч складывается в пользу хозяев: Каролина забивает в пятнадцати последних матчах против этого соперника.

Питтсбург демонстрирует уверенную игру в выездных встречах регулярного чемпионата. Коллектив не проигрывает в семи из девяти последних матчей в гостях в турнире НХЛ. Гости забивают в девятнадцати последних матчах подряд и находят путь к воротам в пятнадцати очных встречах против Каролины. Средняя результативность команды в последних пяти играх составляет 2.80 шайбы за матч. Оборонительные действия также вызывают вопросы: коллектив пропускает в четырёх последних матчах, в среднем 2.80 шайбы за игру в недавних поединках. Подопечные Майка Салливана ищут баланс между агрессивной атакой и надёжной обороной. Опытные исполнители в составе определяют стиль игры команды в решающей части сезона. Вратарская линия претерпела изменения после серии нестабильных матчей. Гости рассчитывают на положительный результат в выездном поединке. Статистика показывает способность Питтсбурга находить путь к воротам в очных противостояниях с Каролиной.

Последние матчи и личные встречи

Команды провели несколько очных встреч в текущем сезоне. Статистика личных противостояний указывает на результативный характер матчей между этими коллективами. Каролина забивает в пятнадцати последних матчах против этого соперника, демонстрируя стабильность в атаке. Питтсбург также показывает способность находить путь к воротам: команда забивает в пятнадцати очных встречах подряд. Последние игры показали высокий темп и открытую борьбу в противостоянии этих коллективов. Обе команды стремятся улучшить свои позиции перед плей-офф.

Травмированные игроки

У Каролины отсутствуют защитник Брент Бёрнс и нападающий Себастьян Ахо, которые восстанавливаются после полученных повреждений.

В составе Питтсбурга не сыграет вратарь Тристан Джерри, выбывший на неопределённый срок из-за травмы верхней части тела, полученной в конце февраля 2026 года.

Когда начнется матч Каролина – Питтсбург, и где смотреть

Матч регулярного чемпионата между Каролиной и Питтсбургом состоится 11.03.2026 в Роли на «Пи-Эн-Си Арене» и начнется в 03:00 по московскому времени. Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.