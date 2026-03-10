НХЛ: шансы Каролины и Питтсбурга на победу в матче регулярного чемпионата

Матч регулярного чемпионата НХЛ между Каролиной и Питтсбургом пройдёт 11.03.2026 в Роли на «Пи-Эн-Си Арене». Команды подходят к игре с сопоставимыми показателями: хозяева демонстрируют уверенность на домашнем льду, гости сохраняют стабильность в выездных поединках. Для болельщиков важны составы и кадровая ситуация: ниже собраны травмы и ориентировочные стартовые сочетания, а также время начала и трансляция матча. Букмекеры предлагают ставку на индивидуальный тотал Каролины больше 3.5 шайб с коэффициентом 2.15. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

2.15
Ставка
Индивидуальный тотал Каролины больше 3.5 шайб
Бонус
Специальный бонус 20 000 ₽
Букмекер
Повторить ставку в Балтбет
Возможный выигрыш при повторении прогноза - 43 000 ₽
Реклама 18+

Шансы команд на победу

Каролина проводит домашний матч в рамках борьбы за место в плей-офф Восточной конференции. Коллектив демонстрирует стабильную результативность на своём льду: команда выиграла три последних домашних матча и забивает в шестнадцати встречах подряд. Средняя результативность хозяев в последних пяти играх составляет 4.40 шайбы за матч, что указывает на высокую эффективность в атаке. Однако оборонительные действия требуют внимания: команда пропускает в шести последних встречах, в среднем 3.20 шайбы за игру в недавних поединках. Подопечные Рода Бриндамора делают ставку на агрессивный форчекинг и быстрые переходы в атаку. Домашняя арена становится дополнительным преимуществом для «Харрикейнз». Коллектив занимает место в верхней части турнирной таблицы конференции. Реализация численного большинства и дисциплина в зоне защиты остаются ключевыми аспектами подготовки к поединку. Тренерский штаб работает над стабилизацией игры в обороне после серии пропущенных шайб. История личных встреч складывается в пользу хозяев: Каролина забивает в пятнадцати последних матчах против этого соперника.

Питтсбург демонстрирует уверенную игру в выездных встречах регулярного чемпионата. Коллектив не проигрывает в семи из девяти последних матчей в гостях в турнире НХЛ. Гости забивают в девятнадцати последних матчах подряд и находят путь к воротам в пятнадцати очных встречах против Каролины. Средняя результативность команды в последних пяти играх составляет 2.80 шайбы за матч. Оборонительные действия также вызывают вопросы: коллектив пропускает в четырёх последних матчах, в среднем 2.80 шайбы за игру в недавних поединках. Подопечные Майка Салливана ищут баланс между агрессивной атакой и надёжной обороной. Опытные исполнители в составе определяют стиль игры команды в решающей части сезона. Вратарская линия претерпела изменения после серии нестабильных матчей. Гости рассчитывают на положительный результат в выездном поединке. Статистика показывает способность Питтсбурга находить путь к воротам в очных противостояниях с Каролиной.

Последние матчи и личные встречи

Команды провели несколько очных встреч в текущем сезоне. Статистика личных противостояний указывает на результативный характер матчей между этими коллективами. Каролина забивает в пятнадцати последних матчах против этого соперника, демонстрируя стабильность в атаке. Питтсбург также показывает способность находить путь к воротам: команда забивает в пятнадцати очных встречах подряд. Последние игры показали высокий темп и открытую борьбу в противостоянии этих коллективов. Обе команды стремятся улучшить свои позиции перед плей-офф.

НХЛ. 08.03.2026
Калгари
54
Каролина
НХЛ. 07.03.2026
Эдмонтон
36
Каролина
НХЛ. 05.03.2026
Ванкувер
46
Каролина
НХЛ. 03.03.2026
Сиэтл
21
Каролина
НХЛ. 01.03.2026
Каролина
52
Детройт
НХЛ. 08.03.2026
Питтсбург
54
Бостон
Овертайм: 10
НХЛ. 07.03.2026
Питтсбург
34
Филадельфия
Серия буллитов 01
НХЛ. 06.03.2026
Питтсбург
15
Баффало
НХЛ. 04.03.2026
Бостон
21
Питтсбург
НХЛ. 01.03.2026
Питтсбург
50
Вегас

Травмированные игроки

У Каролины отсутствуют защитник Брент Бёрнс и нападающий Себастьян Ахо, которые восстанавливаются после полученных повреждений.

В составе Питтсбурга не сыграет вратарь Тристан Джерри, выбывший на неопределённый срок из-за травмы верхней части тела, полученной в конце февраля 2026 года.

Когда начнется матч Каролина – Питтсбург, и где смотреть

Матч регулярного чемпионата между Каролиной и Питтсбургом состоится 11.03.2026 в Роли на «Пи-Эн-Си Арене» и начнется в 03:00 по московскому времени. Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Стартовые составы на матч Каролина - Питтсбург

Каролина
Основной состав
  • 31
    Фредерик Андерсен
    ВР
  • 21
    Александр Никишин
    ЗЩ
  • 19
    К'Андре Миллер
    ЗЩ
  • 6
    Майк Райлли
    ЗЩ
  • 26
    Шон Уокер
    ЗЩ
  • 5
    Джэйлен Чэтфилд
    ЗЩ
  • 74
    Джейккоб Слэвин
    ЗЩ
  • 27
    Николай Элерс
    НАП
  • 28
    Уильям Каррье
    НАП
  • 20
    Себастьян Ахо
    НАП
  • 48
    Джордан Мартинук
    НАП
  • 77
    Марк Янковски
    НАП
  • 50
    Эрик Робинсон
    НАП
  • 37
    Андрей Свечников
    НАП
  • 71
    Тэйлор Холл
    НАП
  • 11
    Джордан Дж.Стаал
    НАП
  • 24
    Сет Джарвис
    НАП
  • 22
    Логан Станковен
    НАП
  • 53
    Джексон Блэйк
    НАП
Питтсбург
Основной состав
  • 74
    Стюарт Скиннер
    ВР
  • 58
    Кристофер Летанг
    ЗЩ
  • 65
    Эрик Карлссон
    ЗЩ
  • 7
    Илья Соловьев
    ЗЩ
  • 5
    Райан Ши
    ЗЩ
  • 28
    Паркер Уозерспун
    ЗЩ
  • 75
    Коннор Клифтон
    ЗЩ
  • 18
    Томас Новак
    НАП
  • 55
    Ноэль Аччари
    НАП
  • 39
    Энтони Манта
    НАП
  • 67
    Рикард Ракелль
    НАП
  • 19
    Коннор Дьюар
    НАП
  • 46
    Блэйк Лизотт
    НАП
  • 25
    Эльмер Седерблум
    НАП
  • 59
    Егор Чинахов
    НАП
  • 17
    Брайан Раст
    НАП
  • 41
    Вилле Койвунен
    НАП
  • 85
    Эйвери Хэйс
    НАП
  • 81
    Бенжамин Киндел
    НАП

Статистика для ставок

12
Каролина побеждает в 3 последних матчах дома
Прогноз
Каролина победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.13
Поставить
Питтсбург не проигрывает в 7 из 9 последних матчей в гостях в турнире «НХЛ»
Прогноз
Питтсбург не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.28
Поставить
Каролина – Питтсбург: Каролина забивает в 15 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Каролина забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.01
Поставить
Лучшие бонусы букмекеров
Все бонусы
7 777 ₽
Фрибет после регистрации в «Лиге Ставок» – 7 777 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
3 000 ₽
Фрибет новым игрокам от WINLINE – 3 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
15 000 ₽
Фрибет без депозита от «Фонбет» при регистрации – до 15 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
20 000 ₽
Бонус за регистрацию и первый депозит в БК «Балтбет» – до 20 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
10 000 ₽
Фрибет до 10 000 всем новым клиентам БК BetBoom
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
1 500 ₽
Эксклюзивный промокод на три фрибета по 500 рублей для новых клиентов БК «БЕТСИТИ» – без депозита!
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
Все бонусы
Реклама 18+
