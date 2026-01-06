1 мин.

НХЛ: шансы Торонто и Флориды на победу в матче регулярного чемпионата

Факты о командах 12
Флорида побеждает в 3 последних матчах в гостях в турнире «НХЛ»
Прогноз
Флорида победит
Коэффициент
75
Поставить
Торонто не проигрывает в 6 последних матчах
Прогноз
Торонто не проиграет
Коэффициент
1.63
Поставить
В последних 5 играх Торонто пропускает в среднем 3.00 шайб за игру
Прогноз
Флорида забьет больше двух голов
Поставить
Реклама 18+