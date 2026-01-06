НХЛ: шансы Торонто и Флориды на победу в матче регулярного чемпионата

6 января, 12:31 1 мин. НХЛ: шансы Торонто и Флориды на победу в матче регулярного чемпионатаДионис БалдуевАвтор подписатьсяНХЛ: шансы Торонто и Флориды на победу в матче регулярного чемпионатаФакты о командах 12Флорида побеждает в 3 последних матчах в гостях в турнире «НХЛ» Прогноз Флорида победит Коэффициент 75ПоставитьТоронто не проигрывает в 6 последних матчах Прогноз Торонто не проиграет Коэффициент 1.63ПоставитьВ последних 5 играх Торонто пропускает в среднем 3.00 шайб за игру Прогноз Флорида забьет больше двух головПоставитьТоронто – Флорида: Торонто забивает в 4 последних матчах против этого соперника Прогноз Торонто забьет Коэффициент 1.07ПоставитьТоронто забивает в 8 последних матчах Прогноз Торонто забьет Коэффициент 1.07ПоставитьТоронто пропускает в 11 из 13 последних матчей Прогноз Флорида забьет Коэффициент 1.37ПоставитьВ последних 5 играх Торонто забивает в среднем 4.40 шайб за игру Прогноз Торонто забьет больше двух головПоставитьВ последних 5 играх Флорида пропускает в среднем 3.00 шайб за игру Прогноз Торонто забьет больше двух головПоставитьТоронто – Флорида: Флорида забивает в 27 из 29 последних матчей против этого соперника Прогноз Флорида забьет Коэффициент 1.37ПоставитьФлорида забивает в 30 последних матчах Прогноз Флорида забьет Коэффициент 1.37ПоставитьФлорида пропускает в 10 последних матчах Прогноз Торонто забьет Коэффициент 1.07ПоставитьВ последних 5 играх Флорида забивает в среднем 2.40 шайб за игру Прогноз Флорида забьет больше одного голаПоставить Показать еще Лучшие бонусы букмекеровВсе бонусы20 000 ₽Бонус за регистрацию и первый депозит в БК «Балтбет» – до 20 000 рублейПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС15 000 ₽Фрибет без депозита от «Фонбет» при регистрации – до 15 000 рублейПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС7 777 ₽Фрибет после регистрации в «Лиге Ставок» – 7 777 рублейПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС3 000 ₽Фрибет новым игрокам от WINLINE – 3 000 рублейПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ1 500 ₽Эксклюзивный промокод на три фрибета по 500 рублей для новых клиентов БК «БЕТСИТИ» – без депозита!ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС10 000 ₽Фрибет до 10 000 всем новым клиентам БК BetBoom ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУСВсе бонусыРеклама 18+