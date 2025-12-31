НХЛ: шансы Детройта и Виннипега на победу в матче регулярного сезона

сегодня, 12:05 1 мин. НХЛ: шансы Детройта и Виннипега на победу в матче регулярного сезонаДионис БалдуевАвтор подписатьсяНХЛ: шансы Детройта и Виннипега на победу в матче регулярного сезонаКоэффициенты на матч: Детройт - ВиннипегБукмекер П1 X П22.34.32.6Факты о командах 12Детройт играет вничью в 3 последних матчах дома Прогноз Ничья Коэффициент 4.30ПоставитьВиннипег не выигрывает в 5 последних матчах Прогноз Детройт не проиграет Коэффициент 1.47ПоставитьДетройт – Виннипег: Детройт забивает в 7 последних матчах против этого соперника Прогноз Детройт забьет Коэффициент 1.02ПоставитьДетройт – Виннипег: Виннипег забивает в 23 последних матчах против этого соперника Прогноз Виннипег забьет Коэффициент 1.03ПоставитьВиннипег забивает в 3 последних матчах Прогноз Виннипег забьет Коэффициент 1.03ПоставитьВиннипег пропускает в 29 последних матчах Прогноз Детройт забьет Коэффициент 1.02ПоставитьВ последних 5 играх Виннипег забивает в среднем 1.80 шайб за игру Прогноз Виннипег забьет больше одного голаПоставитьВ последних 5 играх Виннипег пропускает в среднем 2.60 шайб за игру Прогноз Детройт забьет больше двух головПоставитьВ последних 5 играх Детройт пропускает в среднем 2.80 шайб за игру Прогноз Виннипег забьет больше двух головПоставитьДетройт забивает в 19 последних матчах Прогноз Детройт забьет Коэффициент 1.02ПоставитьДетройт пропускает в 7 последних матчах Прогноз Виннипег забьет Коэффициент 1.03ПоставитьВ последних 5 играх Детройт забивает в среднем 2.80 шайб за игру Прогноз Детройт забьет больше двух головПоставить Показать еще Лучшие бонусы букмекеровВсе бонусы3 000 ₽Фрибет новым игрокам от Winline – 3 000 рублейПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ1 500 ₽Эксклюзивный промокод на три фрибета по 500 рублей для новых клиентов БК «БЕТСИТИ» – без депозита!ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС15 000 ₽Фрибет без депозита от «Фонбет» при регистрации – до 15 000 рублейПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС10 000 ₽Фрибет до 10 000 за регистрацию от BetBoom ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС20 000 ₽Бонус за регистрацию и первый депозит в БК «Балтбет» – до 20 000 рублейПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС7 777 ₽Фрибет после регистрации от «Лиги Ставок» – 7 777 рублейПодробнееЗАБРАТЬ БОНУСВсе бонусыРеклама 18+