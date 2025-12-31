1 мин.

НХЛ: шансы Детройта и Виннипега на победу в матче регулярного сезона

Коэффициенты на матч: Детройт - Виннипег
Букмекер
2.3
4.3
2.6
Факты о командах 12
Детройт играет вничью в 3 последних матчах дома
Прогноз
Ничья
Коэффициент
4.30
Поставить
Виннипег не выигрывает в 5 последних матчах
Прогноз
Детройт не проиграет
Коэффициент
1.47
Поставить
Детройт – Виннипег: Детройт забивает в 7 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Детройт забьет
Коэффициент
1.02
Поставить
