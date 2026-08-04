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Товарищеские матчи (клубы): Теруэль — Леванте Б, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Теруэль — Леванте Б пройдет 04.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал больше 2.5 — коэффициент 2.02. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.02
Ставка
Тотал больше 2.5
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Шансы команд на победу

Теруэль подходит к матчу в непростой форме: команда не выигрывает в семи последних встречах, а в пяти последних играх забила лишь два гола при семи пропущенных. Средний показатель забитых мячей за игру составляет 0.40, пропущенных — 1.40. В турнирной таблице текущего турнира у команды нет побед, ничьих и поражений, что отражает отсутствие официальных матчей в сезоне. В последних десяти матчах общий тотал в среднем равен 1.8 гола, при этом ТБ 2.5 проходил в четырех из десяти случаев, а обе команды забивали также в четырех матчах.

Домашние матчи Теруэля в выборке выглядят еще менее результативно: в пяти последних домашних играх команда забила два гола и пропустила два, средний общий тотал составил 0.8. ТБ 2.5 проходил лишь однажды, а в четырех из пяти матчей одна из команд не забивала. В очной встрече с Леванте Б в 2021 году матч завершился со счетом 0:0, что не добавляет аргументов в пользу результативного сценария. Тем не менее, в трех последних очных встречах средний общий тотал составил 2.0, а ТБ 2.5 проходил в двух из трех матчей.

Леванте Б демонстрирует более высокую результативность: в пяти последних матчах команда забила шесть голов и пропустила пять, в среднем 1.20 забитых и 1.00 пропущенных за игру. В последних десяти матчах общий тотал в среднем равен 3.0, ТБ 2.5 проходил в шести случаях, а обе команды забивали также в шести матчах. На выезде показатели сопоставимы: в пяти последних выездных играх забито восемь голов, пропущено семь, средний общий тотал — 3.0, ТБ 2.5 проходил трижды. При этом Леванте Б пропускает в четырех последних матчах подряд.

В текущем турнире у Леванте Б также нет официальных матчей, поэтому статистика основана на товарищеских и предыдущих встречах. Команда имеет в активе победы и поражения в последних играх, включая крупную победу 3:1 над Вильярреал III, что говорит о способности забивать несколько голов. Однако в очной встрече с Теруэлем в 2021 году голов не было. С учетом травм Алехандро Примо и Карлоса Альвареса, состав может быть ослаблен, но это не отменяет общей тенденции к результативности в матчах с участием Леванте Б.

Последние матчи и личные встречи

Если проверить ставку «тотал больше 2.5» по очным встречам, она прошла бы 2 раза и 1 раз не сыграла бы. Эта проверка охватывает 3 матча. Отдельно по недавним матчам команд она прошла бы 4 раза и 6 раз не сыграла бы; в этот расчет вошло 10 матчей.

Травмированные игроки

У команды Леванте Б в списке травмированных Алехандро Примо и Карлос Альварес.

Когда начнется матч Теруэль — Леванте Б, и где смотреть

Матч: Теруэль — Леванте Б состоится 04.08.2026 и начнется в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Теруэль - Леванте Б

Составы еще неизвестны

Теруэль - Леванте Б – коэффициенты букмекеров на матч 07 августа 2026

Букмекер
5.5
1.25
9.5
5.5
1.14
15
1.01
16.89
26.82

Статистика для ставок

6
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Теруэль не выигрывает в 7 последних матчах
Прогноз
Леванте Б не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.80
Поставить
В последних 5 играх Леванте Б пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Теруэль забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.25
Поставить
В последних 5 играх Леванте Б забивает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз
Леванте Б забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.10
Поставить
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