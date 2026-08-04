Лига Европы УЕФА: Шэмрок Роверс — Эгнатия, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги Европы УЕФА: Шэмрок Роверс — Эгнатия пройдет 04.08.2026 в Дублине на стадионе «Талла стэдиум».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал больше 2.5 — коэффициент 1.85. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Шэмрок Роверс подходят к матчу с серией из пяти побед дома, где они забили 16 голов в шести последних встречах. В последних пяти играх команда забивает в среднем 2.20 гола за матч, пропуская 1.00. При этом в шести из восьми последних матчей ирландцы пропускали, что говорит о склонности к обмену голами. Средний общий тотал в домашних матчах составляет 3.5, а ставка на обе забьют проходила в пяти из шести таких игр.

В атаке у Шэмрок Роверс выделяются Аарон Грин и Майкл Нунан, которые входят в ориентировочный стартовый состав. Команда показывает результативный футбол, но и оборона не отличается надежностью. Учитывая, что в последних пяти матчах Шэмрок забивают 11 голов, а пропускают 5, можно ожидать, что и в этой встрече они будут активно действовать впереди. Однако стоит помнить, что в текущем турнире у команды пока нет ни побед, ни поражений, что добавляет интриги.

Эгнатия демонстрирует впечатляющую результативность: в последних пяти матчах они забивают в среднем 3.00 гола за игру, пропуская 1.60. Команда не проигрывает в пяти последних встречах и забивает в 12 матчах подряд. В выездных играх из выборки средний общий тотал составляет 3.9, а обе команды забивали в шести из семи таких матчей. Это указывает на то, что Эгнатия способна как забивать, так и пропускать, что создает предпосылки для результативного матча.

В составе Эгнатии выделяются Фернандо Медейрос и Карим Лукили, которые входят в стартовый состав. Команда показывает открытый футбол, о чем свидетельствуют последние результаты: 2:2 и 3:3 с Целе, 6:1 с Петрокубом. В последних пяти матчах Эгнатия забивает 15 голов, пропуская 8. При этом они пропускают в шести последних матчах, что говорит о том, что оборона не является их сильной стороной. Это может способствовать тому, что обе команды смогут отличиться в предстоящей игре.

Последние матчи и личные встречи

Во входных данных нет достаточной истории очных встреч для проверки ставки «тотал больше 2.5». На недавних матчах команд, учтенных при расчете, она прошла бы 10 раз и 3 раза не сыграла бы; эта проверка охватывает 13 матчей.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Шэмрок Роверс — Эгнатия, и где смотреть

Матч: Шэмрок Роверс — Эгнатия состоится 04.08.2026 и начнется в 22:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Талла стэдиум». Прямая трансляция — Окко.