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Лига Европы УЕФА: Шэмрок Роверс — Эгнатия, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги Европы УЕФА: Шэмрок Роверс — Эгнатия пройдет 04.08.2026 в Дублине на стадионе «Талла стэдиум».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал больше 2.5 — коэффициент 1.85. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.85
Ставка
Тотал больше 2.5
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Шансы команд на победу

Шэмрок Роверс подходят к матчу с серией из пяти побед дома, где они забили 16 голов в шести последних встречах. В последних пяти играх команда забивает в среднем 2.20 гола за матч, пропуская 1.00. При этом в шести из восьми последних матчей ирландцы пропускали, что говорит о склонности к обмену голами. Средний общий тотал в домашних матчах составляет 3.5, а ставка на обе забьют проходила в пяти из шести таких игр.

В атаке у Шэмрок Роверс выделяются Аарон Грин и Майкл Нунан, которые входят в ориентировочный стартовый состав. Команда показывает результативный футбол, но и оборона не отличается надежностью. Учитывая, что в последних пяти матчах Шэмрок забивают 11 голов, а пропускают 5, можно ожидать, что и в этой встрече они будут активно действовать впереди. Однако стоит помнить, что в текущем турнире у команды пока нет ни побед, ни поражений, что добавляет интриги.

Эгнатия демонстрирует впечатляющую результативность: в последних пяти матчах они забивают в среднем 3.00 гола за игру, пропуская 1.60. Команда не проигрывает в пяти последних встречах и забивает в 12 матчах подряд. В выездных играх из выборки средний общий тотал составляет 3.9, а обе команды забивали в шести из семи таких матчей. Это указывает на то, что Эгнатия способна как забивать, так и пропускать, что создает предпосылки для результативного матча.

В составе Эгнатии выделяются Фернандо Медейрос и Карим Лукили, которые входят в стартовый состав. Команда показывает открытый футбол, о чем свидетельствуют последние результаты: 2:2 и 3:3 с Целе, 6:1 с Петрокубом. В последних пяти матчах Эгнатия забивает 15 голов, пропуская 8. При этом они пропускают в шести последних матчах, что говорит о том, что оборона не является их сильной стороной. Это может способствовать тому, что обе команды смогут отличиться в предстоящей игре.

Последние матчи и личные встречи

Во входных данных нет достаточной истории очных встреч для проверки ставки «тотал больше 2.5». На недавних матчах команд, учтенных при расчете, она прошла бы 10 раз и 3 раза не сыграла бы; эта проверка охватывает 13 матчей.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Шэмрок Роверс — Эгнатия, и где смотреть

Матч: Шэмрок Роверс — Эгнатия состоится 04.08.2026 и начнется в 22:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Талла стэдиум». Прямая трансляция — Окко.

Стартовые составы на матч Шэмрок Роверс - Эгнатия

Шэмрок Роверс
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Эдвард Макгинти
    ВР
  • 3
    Флаг
    Энда Стивенс
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Роберту Лопеш
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Туммисе Собовале
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Adam Brennan
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Джек Бирн
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Мэттью Хили
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Дилан Уоттс
    ПЗ
  • 24
    Флаг
    Уильям Фитцджеральд
    НАП
  • 9
    Флаг
    Аарон Грин
    НАП
  • 10
    Флаг
    Грэм Берк
    НАП
Запасные
  • 41
    Флаг
    Алекс Нунан
    ВР
  • 5
    Флаг
    Ли Грейс
    ЗЩ
  • 27
    Флаг
    Кори О'Салливан
    ЗЩ
  • 11
    Флаг
    Джейк Малрейни
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Дэниэл Мандрою
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Luke O'Regan
    ПЗ
  • 26
    Флаг
    Джон О''Салливан
    ПЗ
  • 15
    Флаг
    Maleace Kobby Afriyie Asamoah
    НАП
  • 34
    Флаг
    Ben Mahon
    НАП
  • 31
    Флаг
    Майкл Нунан
    НАП
  • 28
    Флаг
    Надж Рази
    НАП
  • 18
    Флаг
    Джонатан Афолаби
    НАП
Эгнатия
Основной состав
  • 98
    Флаг
    Марио Дайсинани
    ВР
  • 4
    Флаг
    Замиг Алиев
    ЗЩ
  • 33
    Флаг
    Энео Битри
    ЗЩ
  • 28
    Флаг
    Эльон Сота
    ЗЩ
  • 29
    Флаг
    Андрей Яго
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Гильем Жайме
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Ibrahim Diabate
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Альтин Крюэзю
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Фернандо Медейрос
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Ильди Груда
    НАП
  • 2
    Флаг
    Daniel Claude Junior Adjessa
    НАП
Запасные
  • 12
    Флаг
    Бруно Пуя
    ВР
  • 1
    Флаг
    Levan Tandilashvili
    ВР
  • 24
    Флаг
    Numan Ajetovikj
    ЗЩ
  • 13
    Флаг
    Alessandro Kacbufi
    ЗЩ
  • 16
    Флаг
    Эдисон Ндреца
    ЗЩ
  • 55
    Флаг
    Геральб Смайли
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Альбано Алекси
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Алессандро Альбанезе
    НАП
  • 20
    Флаг
    Карим Лукили
    НАП
  • 99
    Флаг
    Хургенс Монтенегро
    НАП

Шэмрок Роверс - Эгнатия – коэффициенты букмекеров на матч 07 августа 2026

Букмекер
1.92
2.4
7.5
1.95
2.45
7.8
1.01
10.25
76
1.01
13
100

Статистика для ставок

9
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Эгнатия не проигрывает в 5 последних матчах
Прогноз
Эгнатия не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
4.30
Поставить
Шэмрок Роверс побеждает в 5 последних матчах дома
Прогноз
Шэмрок Роверс победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.92
Поставить
В последних 5 играх Эгнатия пропускает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз
Шэмрок Роверс забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.27
Поставить
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