Лига Европы УЕФА: Ларн — Иберия 1999, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги Европы УЕФА: Ларн — Иберия 1999 пройдет 04.08.2026 в Ларнах на стадионе «Инвер Парк».
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал больше 2.5 — коэффициент 2.10. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Ларн подходит к матчу после двух крупных поражений от Црвены Звезды в предыдущем раунде квалификации Лиги Европы (0:5 и 0:4). В последних пяти играх команда забивает в среднем один гол за матч, пропуская при этом 2.20 гола. В текущем турнире у Ларн пока нет побед, ничьих и поражений, что отражает стартовый этап выступлений. В четырех последних домашних матчах из выборки средний общий тотал составил 4.0 гола, при этом в трех из четырех встреч был пробит тотал больше 2.5. Однако в шести из десяти последних матчей Ларн не пропускал, а в четырех — не забивал, что указывает на нестабильность в атаке и обороне.
В стартовом составе Ларн ожидаются Рохан Фергюсон, Аарон Доннелли, М. Ридли, Дэн Бент, Томас Косгроув, Шон Грэм, Кристофер Галлахер, Ронан Доэрти, Джордан Макэнефф, Кевин О’Хара и Дилан Слоун. Состав ориентировочный и может измениться к началу матча. Команда пропускает в трех последних матчах, что создает предпосылки для результативного сценария. При этом в последних пяти играх Ларн забил пять голов, что в среднем составляет один гол за матч. Учитывая высокий средний тотал в домашних встречах и проблемы в обороне, ставка на тотал больше 2.5 выглядит обоснованной.
Иберия 1999 в последних пяти матчах забивает в среднем 1.80 гола за игру, пропуская 1.60. Команда не проигрывает в пяти из семи последних встреч и забивает в десяти из двенадцати последних матчей. В текущем турнире у Иберии 1999 также нет побед, ничьих и поражений. В четырех последних выездных матчах из выборки средний общий тотал составил 4.0 гола, при этом в трех из четырех встреч был пробит тотал больше 2.5, а в трех — больше 3.5. Во всех четырех выездных матчах обе команды забивали, что говорит о склонности к результативному футболу.
В стартовом составе Иберии 1999 ожидаются Георгий Макаридзе, Георгий Кобуладзе, А. Амисулашвили, Вахид Селимович, Джемали-Георгий Джинджолава, Н. Дадиани, Бакар Кардава, А. Бартишвили, Н. Сихарулашвили, З. Начкебия и Лукас Кафе. Состав ориентировочный и может измениться. Команда пропускает в восьми последних матчах, что увеличивает вероятность голов в обе стороны. В последних пяти играх Иберия 1999 забила девять голов, что в среднем составляет 1.80 за матч. Учитывая высокий средний тотал в выездных встречах и стабильную игру в атаке, ставка на тотал больше 2.5 выглядит оправданной.
Последние матчи и личные встречи
Во входных данных нет достаточной истории очных встреч для проверки ставки «тотал больше 2.5». На недавних матчах команд, учтенных при расчете, она прошла бы 6 раз и 2 раза не сыграла бы; эта проверка охватывает 8 матчей.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Ларн — Иберия 1999, и где смотреть
Матч: Ларн — Иберия 1999 состоится 04.08.2026 и начнется в 22:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Инвер Парк». Прямая трансляция — Окко.
Стартовые составы на матч Ларн - Иберия 1999
- 1Рохан ФергюсонВР
- 11Шон ГрэмЗЩ
- 23Томас КосгроувЗЩ
- 4Аарон ДоннеллиЗЩ
- 3Matthew Paul RidleyЗЩ
- 26Дэн БентПЗ
- 15Ронан ДоэртиПЗ
- 6Кристофер ГаллахерПЗ
- 25Дилан СлоунПЗ
- 30Мэттью ЛастиНАП
- 45Монтел ГибсонНАП
- 16Джейкоб КэрниВР
- 47James SimpsonЗЩ
- 2Logan WallaceЗЩ
- 22Джордан МакэнеффПЗ
- 14Бенджамин МагиНАП
- 7Конор МаккендриНАП
- 19Кевин О’ХараНАП
- 9Пол О’НиллНАП
- 17Джошуа УкекНАП
- 31Георгий МакаридзеВР
- 5Джемали-Георгий ДжинджолаваЗЩ
- 4Вахид СелимовичЗЩ
- 25Aleksandre AmisulashviliЗЩ
- 40Георгий КобуладзеПЗ
- 27Георгий КуцияПЗ
- 6Nikoloz DadianiПЗ
- 8Бакар КардаваПЗ
- 10Zviad NatchkebiaПЗ
- 19Nika SikharulashviliЗЩ
- 11Andria BartishviliПЗ
- 1Торнике МегрелишвилиВР
- 30Nikoloz BotchorishviliЗЩ
- 39Giorgi TchanturiaЗЩ
- 14Абдуллахи АльхассанПЗ
- 23Эльдар КулиевПЗ
- 29Lado ChikhradzeНАП
- 9Амиран ДзаганияНАП
- 17Stephen Jighjigh EndeНАП
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