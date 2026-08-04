Лига Европы УЕФА: Ларн — Иберия 1999, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги Европы УЕФА: Ларн — Иберия 1999 пройдет 04.08.2026 в Ларнах на стадионе «Инвер Парк».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал больше 2.5 — коэффициент 2.10. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Ларн подходит к матчу после двух крупных поражений от Црвены Звезды в предыдущем раунде квалификации Лиги Европы (0:5 и 0:4). В последних пяти играх команда забивает в среднем один гол за матч, пропуская при этом 2.20 гола. В текущем турнире у Ларн пока нет побед, ничьих и поражений, что отражает стартовый этап выступлений. В четырех последних домашних матчах из выборки средний общий тотал составил 4.0 гола, при этом в трех из четырех встреч был пробит тотал больше 2.5. Однако в шести из десяти последних матчей Ларн не пропускал, а в четырех — не забивал, что указывает на нестабильность в атаке и обороне.

В стартовом составе Ларн ожидаются Рохан Фергюсон, Аарон Доннелли, М. Ридли, Дэн Бент, Томас Косгроув, Шон Грэм, Кристофер Галлахер, Ронан Доэрти, Джордан Макэнефф, Кевин О’Хара и Дилан Слоун. Состав ориентировочный и может измениться к началу матча. Команда пропускает в трех последних матчах, что создает предпосылки для результативного сценария. При этом в последних пяти играх Ларн забил пять голов, что в среднем составляет один гол за матч. Учитывая высокий средний тотал в домашних встречах и проблемы в обороне, ставка на тотал больше 2.5 выглядит обоснованной.

Иберия 1999 в последних пяти матчах забивает в среднем 1.80 гола за игру, пропуская 1.60. Команда не проигрывает в пяти из семи последних встреч и забивает в десяти из двенадцати последних матчей. В текущем турнире у Иберии 1999 также нет побед, ничьих и поражений. В четырех последних выездных матчах из выборки средний общий тотал составил 4.0 гола, при этом в трех из четырех встреч был пробит тотал больше 2.5, а в трех — больше 3.5. Во всех четырех выездных матчах обе команды забивали, что говорит о склонности к результативному футболу.

В стартовом составе Иберии 1999 ожидаются Георгий Макаридзе, Георгий Кобуладзе, А. Амисулашвили, Вахид Селимович, Джемали-Георгий Джинджолава, Н. Дадиани, Бакар Кардава, А. Бартишвили, Н. Сихарулашвили, З. Начкебия и Лукас Кафе. Состав ориентировочный и может измениться. Команда пропускает в восьми последних матчах, что увеличивает вероятность голов в обе стороны. В последних пяти играх Иберия 1999 забила девять голов, что в среднем составляет 1.80 за матч. Учитывая высокий средний тотал в выездных встречах и стабильную игру в атаке, ставка на тотал больше 2.5 выглядит оправданной.

Последние матчи и личные встречи

Во входных данных нет достаточной истории очных встреч для проверки ставки «тотал больше 2.5». На недавних матчах команд, учтенных при расчете, она прошла бы 6 раз и 2 раза не сыграла бы; эта проверка охватывает 8 матчей.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Ларн — Иберия 1999, и где смотреть

Матч: Ларн — Иберия 1999 состоится 04.08.2026 и начнется в 22:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Инвер Парк». Прямая трансляция — Окко.