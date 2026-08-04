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Товарищеские матчи (клубы): Ипсвич — Гавр, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Ипсвич — Гавр пройдет 04.08.2026 на стадионе «Портман Роуд». Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал меньше 2.5 — коэффициент 2.00. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.00
Ставка
Тотал меньше 2.5
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Шансы команд на победу

Ипсвич подходит к матчу с серией из трех пропущенных игр подряд в товарищеских матчах, что указывает на нестабильность обороны. В последних пяти встречах команда забивает в среднем 1.60 гола за игру, пропуская 1.40, при этом общий тотал в этих матчах составил 3.0. Однако в текущем турнире клуб набрал лишь одно очко в трех турах, что говорит о сложностях с результатом. Дома Ипсвич не проигрывает в 13 из 14 последних матчей, что добавляет уверенности в атакующем потенциале, но и обязывает учитывать оборонительные проблемы.

В последних десяти матчах Ипсвич забил 14 голов и пропустил 12, средний общий тотал составил 2.6. При этом в трех последних домашних играх тотал превышал 2.5 во всех случаях, а средний общий тотал вырос до 3.3. Однако в этих же матчах команда лишь один раз сыграла на ноль, что подчеркивает уязвимость защиты. С учетом травмы Кайна ван Увелена, глубина состава может быть ограничена, но тренерский штаб имеет возможность варьировать линию атаки. Ставка на тотал меньше 2.5 выглядит логичной, учитывая, что в последних пяти играх Ипсвич пропускает в среднем 1.40 гола, а сам забивает 1.60, что в сумме дает 3.0, но при этом в трех последних матчах турнира команда пропускала в каждом.

Гавр в текущем турнире набрал четыре очка в трех турах, одержав одну победу и сыграв одну ничью. Команда забивает в четырех последних матчах подряд, а в трех последних играх турнира обязательно отличалась. При этом оборона не отличается надежностью: Гавр пропускает в трех последних матчах, а в последних пяти играх пропускает в среднем 1.00 гола за игру. Выездная статистика показывает, что в четырех последних выездных матчах средний общий тотал составил 2.0, и ни разу не был пробит тотал 2.5, что может указывать на сдержанный характер игр на чужом поле.

В последних десяти матчах Гавр забил 14 голов и пропустил 13, средний общий тотал составил 2.7. Однако в выездных матчах результативность снижается: в четырех последних выездных играх средний общий тотал равен 2.0, а тотал 2.5 не был пробит ни разу. При этом обе команды забивали в трех из этих четырех матчей, что говорит о возможном обмене голами. С учетом травм Стефана Загаду и Абдулайе Туре, состав может быть ослаблен в обороне, но атакующая линия продолжает забивать. Ставка на тотал меньше 2.5 находит подтверждение в выездной статистике Гавра, где матчи часто проходят с низкой результативностью.

Последние матчи и личные встречи

Проверить вариант «тотал меньше 2.5» отдельно по очным встречам не позволяет объем доступных данных. Если взять недавние матчи команд в соответствующей домашней или гостевой роли, она прошла бы 4 раза и 3 раза не сыграла бы; в расчете 7 матчей.

Травмированные игроки

У команды Ипсвич в списке травмированных Кайн ван Увелен.

У команды Гавр в списке травмированных Стефан Загаду и Абдулайе Туре.

Когда начнется матч Ипсвич — Гавр, и где смотреть

Матч: Ипсвич — Гавр состоится 04.08.2026 и начнется в 21:45 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Портман Роуд».

Стартовые составы на матч Ипсвич - Гавр

Ипсвич
Не принимают участие
  • 0
    Флаг
    Кайн ван Увелен
    ВР
Гавр
Не принимают участие
  • 29
    Флаг
    Стефан Загаду
    ЗЩ
  • 94
    Флаг
    Абдулайе Туре
    ПЗ

Ипсвич - Гавр – коэффициенты букмекеров на матч 07 августа 2026

Букмекер
1.06
7.1
29
1.02
15
43
1.02
8.75
76
1.01
18.23
153.57

Статистика для ставок

8
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Ипсвич не проигрывает в 13 из 14 последних матчей дома
Прогноз
Ипсвич не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.13
Поставить
В последних 5 играх Гавр пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Ипсвич забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.82
Поставить
В последних 5 играх Гавр забивает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз
Гавр забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
3.40
Поставить
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