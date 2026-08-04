Товарищеские матчи (клубы): Брэкнелл Таун — Доркинг Уондерерс, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Брэкнелл Таун — Доркинг Уондерерс пройдет 04.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал больше 3.5 — коэффициент 2.15. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Брэкнелл Таун подходит к матчу с серией из пяти игр, в которых забил 15 голов и пропустил 8. Средняя результативность команды за последние 10 матчей составляет 3.8 гола за игру, при этом в 5 из 10 встреч был пробит тотал 3.5. В четырех домашних матчах выборки средний общий тотал достигал 4.8, что указывает на склонность к открытому футболу на своем поле. Однако в текущем турнире у команды нет ни одной победы, что может отражать нестабильность результатов.

В последних пяти матчах Брэкнелл Таун забивает в среднем 3.00 гола за игру, пропуская 1.60. При этом в 4 из 10 последних матчей команда не забивала вовсе, что говорит о возможных проблемах в атаке против более организованных соперников. Тем не менее, учитывая высокий средний тотал в домашних встречах и способность забивать крупные победы (8:0 с Тивертоном), ставка на тотал больше 3.5 выглядит обоснованной, если матч пройдет в похожем ключе.

Доркинг Уондерерс в последних пяти матчах забил 7 голов и пропустил 9, при этом в текущем турнире одержал 2 победы при 2 поражениях. Средний общий тотал за последние 10 матчей составляет 3.0, а ТБ 3.5 проходил лишь в 3 из 10 встреч. В выездных матчах выборки средний тотал также равен 3.0, при этом обе команды забивали в 5 из 7 игр. Команда пропускает в 3 последних матчах, что может способствовать результативности.

Доркинг Уондерерс забивает в 9 из 11 последних матчей, но в среднем за последние 5 игр забивает лишь 1.40 гола за игру, пропуская 1.80. В последней игре турнира команда уступила Далвич Хэмлету 0:1, что прервало серию из двух побед. Несмотря на невысокую собственную результативность, оборонительные проблемы гостей и их способность забивать в большинстве матчей создают предпосылки для обмена голами. Ставка на тотал больше 3.5 рассчитана на результативный сценарий, учитывая средние показатели обеих команд.

Последние матчи и личные встречи

Данных об очных матчах недостаточно для отдельной проверки варианта «тотал больше 3.5». Отдельно по недавним матчам команд она прошла бы 4 раза и 7 раз не сыграла бы; в этот расчет вошло 11 матчей.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Брэкнелл Таун — Доркинг Уондерерс, и где смотреть

Матч: Брэкнелл Таун — Доркинг Уондерерс состоится 04.08.2026 и начнется в 21:45 по московскому времени.