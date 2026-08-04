Товарищеские матчи (клубы): Ротерхэм — Дерби Каунти, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Ротерхэм — Дерби Каунти пройдет 04.08.2026 на стадионе «Нью-Йорк-Стэдиум». Хозяева набрали 0 очков в 6 турах сезона, гости — 0 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал меньше 2.5 — коэффициент 2.07. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Ротерхэм подходит к матчу с серией из трех побед в последних пяти играх, включая уверенную победу над Дарлингтоном (2:0). В текущем турнире команда набрала 3 победы, 2 ничьих и 1 поражение, что говорит о стабильности. Однако в последних шести турах сезона хозяева не набрали ни одного очка, что создает контраст с их формой в товарищеских матчах. Средний общий тотал в последних десяти играх Ротерхэма составляет 2.1 гола, при этом лишь в одном матче было забито более 2.5 голов. Дома в последних трех встречах команда забила всего один гол, пропустив пять, и ни разу не пробила тотал 2.5. Эти цифры указывают на сдержанный характер игр с участием Ротерхэма, особенно на своем поле.

В последних пяти матчах Ротерхэм забивает в среднем 1.00 гола за игру и пропускает 0.80, что подтверждает низкую результативность. Команда забивает в 7 из 9 последних матчей, но при этом в 2 из 3 домашних игр не смогла отличиться. В очных встречах с Дерби Каунти Ротерхэм не проигрывает в шести последних матчах дома, что может добавить уверенности. Однако в последней личной встрече в 2021 году Ротерхэм одержал крупную победу 3:0, что показывает способность забивать, но в текущем контексте общий тотал матча, скорее всего, будет невысоким. Ставка на тотал меньше 2.5 выглядит логичной, учитывая средние показатели и низкую результативность хозяев.

Дерби Каунти в последних пяти матчах забивает в среднем 1.40 гола и пропускает 1.20, что дает средний общий тотал 2.6. В текущем турнире команда имеет 2 победы и 2 поражения, но в последних шести турах сезона также не набрала очков. В выездных матчах из выборки Дерби Каунти показывает более высокую результативность: средний общий тотал 3.0, при этом в 4 из 6 игр был пробит тотал 2.5. Однако в последнем матче против Бертона команда проиграла 0:1, не забив, и пропускает в трех последних матчах. Несмотря на это, Дерби Каунти забивает в 12 из 14 последних матчей, что говорит о стабильной атакующей игре. Общий счет последних десяти встреч с Ротерхэмом — 13:20 в пользу Дерби, что указывает на их историческое преимущество.

В последних пяти играх Дерби Каунти пропускает в среднем 1.20 гола за игру, что не слишком много, но и не мало. Команда забивает в 12 из 14 последних матчей, что делает ее способной отличиться в предстоящей встрече. Однако в последнем матче с Бертоном Дерби не забил, что может говорить о некоторых проблемах в атаке. В очных встречах с Ротерхэмом Дерби имеет общий счет 20:13 в свою пользу, но в последней встрече уступил 0:3. Учитывая, что Ротерхэм дома играет сдержанно, а Дерби на выезде часто пробивает тотал 2.5, ставка на тотал меньше 2.5 может быть рискованной, но обоснованной, если учесть, что в последних матчах обе команды не отличаются высокой результативностью. Средний общий тотал в последних десяти играх Дерби составляет 2.7, что близко к порогу, но в 4 из 10 матчей было забито менее 2.5 голов.

Последние матчи и личные встречи

Если проверить ставку «тотал меньше 2.5» по очным встречам, она прошла бы 4 раза и 6 раз не сыграла бы. Эта проверка охватывает 10 матчей. Отдельно по недавним матчам команд она прошла бы 5 раз и 4 раза не сыграла бы; в этот расчет вошло 9 матчей.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Ротерхэм — Дерби Каунти, и где смотреть

Матч: Ротерхэм — Дерби Каунти состоится 04.08.2026 и начнется в 21:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Нью-Йорк-Стэдиум».