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Лига чемпионов УЕФА: Спарта Прага — Лион, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Спарта Прага — Лион пройдет 04.08.2026 в Праге на стадионе «epet ARENA».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Лион — коэффициент 1.98. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.98
Ставка
Победа команды Лион
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Шансы команд на победу

Спарта Прага подходит к матчу с серией из четырех побед дома, что подтверждает уверенную игру на своем поле. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 1.60 гола за игру, пропуская 2.00, что указывает на проблемы в обороне. В текущем турнире у Спарты пока нет ни побед, ни поражений, что делает этот матч важным для старта в группе. Статистика за последние 10 матчей показывает средний общий тотал 3.0, при этом ТБ 2.5 проходил в 6 из 10 встреч, а обе команды забивали в половине игр.

В составе Спарты выделяются такие игроки, как Якуб Суровчик, Джон Меркадо и Асгер Соренсен, которые формируют оборонительную линию. В атаке действуют Лукаш Гараслин и Йонатан Брунес, которые должны обеспечить создание моментов. Однако команда пропускает в четырех последних матчах, что говорит о нестабильности защиты. В последних пяти играх Спарта забила 8 голов, пропустив 10, что отражает склонность к результативным матчам. При этом в домашних встречах из выборки средний тотал составил 2.8, а сухие матчи случались в половине игр.

Лион демонстрирует высокую результативность: в последних пяти матчах команда забивает в среднем 2.60 гола за игру, пропуская 2.80. В текущем турнире у Лиона также нет ни побед, ни поражений, что делает матч важным для турнирных перспектив. За последние 10 матчей средний общий тотал составил 4.6, при этом ТБ 2.5 проходил в 9 из 10 встреч, а обе команды забивали в 7 из 10. Выездная статистика показывает средний тотал 3.3, и во всех трех выездных матчах проходил ТБ 2.5.

В составе Лиона выделяются Рубен Клюйверт, Корантен Толиссо и Малик Фофана, которые обеспечивают креатив в атаке. Команда забивает в шести последних матчах против Спарты, а также не проигрывает в шести последних очных встречах. В последних пяти играх Лион забил 13 голов, пропустив 14, что указывает на открытый футбол. При этом Лион пропускает в девяти последних матчах, что создает предпосылки для обмена голами. В очных встречах средний тотал составил 3.8, и в большинстве матчей обе команды забивали.

Последние матчи и личные встречи

В проверке по очным матчам ставка «победа гостей» прошла бы 5 раз и 1 раз не сыграла бы; она охватывает 6 матчей. На недавних матчах команд, учтенных при расчете, она прошла бы 1 раз и 2 раза не сыграла бы; эта проверка охватывает 3 матча.

Травмированные игроки

У команды Лион в списке травмированных Таннер Тессманн и Тайлер Мортон.

Когда начнется матч Спарта Прага — Лион, и где смотреть

Матч: Спарта Прага — Лион состоится 04.08.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «epet ARENA». Прямая трансляция — Окко.

Стартовые составы на матч Спарта Прага - Лион

Спарта Прага
Основной состав
  • 44
    Флаг
    Якуб Суровчик
    ВР
  • 11
    Флаг
    Матей Рынеш
    ЗЩ
  • 25
    Флаг
    Асгер Соренсен
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Адам Шевински
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Мартин Сухомел
    ЗЩ
  • 18
    Флаг
    Эндрю Ирвинг
    ПЗ
  • 28
    Флаг
    Роман Мацек
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Хосимар Алькосер
    НАП
  • 10
    Флаг
    Адам Карабец
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Джон Меркадо
    НАП
  • 14
    Флаг
    Йонатан Брунес
    НАП
Запасные
  • 47
    Флаг
    Кристиан Хедьи
    ВР
  • 3
    Флаг
    Павел Кадержабек
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Viktor Tamás Vitályos
    ЗЩ
  • 30
    Флаг
    Ярослав Зелены
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Сантьяго Энеме
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Лукаш Гараслин
    ПЗ
  • 24
    Флаг
    Доминик Голли
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Ebrima Singhateh
    ПЗ
  • 36
    Флаг
    Гаранг Куол
    ПЗ
  • 38
    Флаг
    Гуго Сохурек
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Жоао Гримальдо
    НАП
  • 29
    Флаг
    Матиаш Войта
    НАП
Лион
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Доминик Грейф
    ВР
  • 21
    Флаг
    Рубен Клюйверт
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Клинтон Мата
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Таннер Тессманн
    ПЗ
  • 76
    Флаг
    Мохамед Уэдраого
    ЗЩ
  • 39
    Флаг
    Матис де Карвальо
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Тайлер Мортон
    ПЗ
  • 98
    Флаг
    Эйнсли Мэйтленд-Найлз
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Корантен Толиссо
    ПЗ
  • 16
    Флаг
    Абнер
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Лои Опенда
    НАП
Запасные
  • 40
    Флаг
    Реми Дескам
    ВР
  • 30
    Флаг
    Иван Конан
    ВР
  • 85
    Флаг
    Ноам Камара
    ЗЩ
  • 37
    Флаг
    Стив Канго
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Орель Мангаля
    ПЗ
  • 99
    Флаг
    Ноа Нарти
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Эрнест Нуама
    НАП
  • 11
    Флаг
    Малик Фофана
    НАП
  • 24
    Флаг
    Жюльен Дюранвиль
    НАП
  • 26
    Флаг
    Каил Будаш
    НАП
  • 45
    Флаг
    Реми Имбер
    НАП

Спарта Прага - Лион – коэффициенты букмекеров на матч 07 августа 2026

Букмекер
1.06
7.8
51
1.07
10
71
1.08
7
130
1.02
11
55

Статистика для ставок

10
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Спарта Прага – Лион: Лион не проигрывает в 6 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Лион не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.50
Поставить
Спарта Прага побеждает в 4 последних матчах дома
Прогноз
Спарта Прага победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.06
Поставить
В последних 5 играх Лион пропускает в среднем 2.80 гола за игру
Прогноз
Спарта Прага забьет больше двух голов
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.57
Поставить
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