Лига чемпионов УЕФА: Спарта Прага — Лион, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Спарта Прага — Лион пройдет 04.08.2026 в Праге на стадионе «epet ARENA».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Лион — коэффициент 1.98. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Спарта Прага подходит к матчу с серией из четырех побед дома, что подтверждает уверенную игру на своем поле. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 1.60 гола за игру, пропуская 2.00, что указывает на проблемы в обороне. В текущем турнире у Спарты пока нет ни побед, ни поражений, что делает этот матч важным для старта в группе. Статистика за последние 10 матчей показывает средний общий тотал 3.0, при этом ТБ 2.5 проходил в 6 из 10 встреч, а обе команды забивали в половине игр.

В составе Спарты выделяются такие игроки, как Якуб Суровчик, Джон Меркадо и Асгер Соренсен, которые формируют оборонительную линию. В атаке действуют Лукаш Гараслин и Йонатан Брунес, которые должны обеспечить создание моментов. Однако команда пропускает в четырех последних матчах, что говорит о нестабильности защиты. В последних пяти играх Спарта забила 8 голов, пропустив 10, что отражает склонность к результативным матчам. При этом в домашних встречах из выборки средний тотал составил 2.8, а сухие матчи случались в половине игр.

Лион демонстрирует высокую результативность: в последних пяти матчах команда забивает в среднем 2.60 гола за игру, пропуская 2.80. В текущем турнире у Лиона также нет ни побед, ни поражений, что делает матч важным для турнирных перспектив. За последние 10 матчей средний общий тотал составил 4.6, при этом ТБ 2.5 проходил в 9 из 10 встреч, а обе команды забивали в 7 из 10. Выездная статистика показывает средний тотал 3.3, и во всех трех выездных матчах проходил ТБ 2.5.

В составе Лиона выделяются Рубен Клюйверт, Корантен Толиссо и Малик Фофана, которые обеспечивают креатив в атаке. Команда забивает в шести последних матчах против Спарты, а также не проигрывает в шести последних очных встречах. В последних пяти играх Лион забил 13 голов, пропустив 14, что указывает на открытый футбол. При этом Лион пропускает в девяти последних матчах, что создает предпосылки для обмена голами. В очных встречах средний тотал составил 3.8, и в большинстве матчей обе команды забивали.

Последние матчи и личные встречи

В проверке по очным матчам ставка «победа гостей» прошла бы 5 раз и 1 раз не сыграла бы; она охватывает 6 матчей. На недавних матчах команд, учтенных при расчете, она прошла бы 1 раз и 2 раза не сыграла бы; эта проверка охватывает 3 матча.

Травмированные игроки

У команды Лион в списке травмированных Таннер Тессманн и Тайлер Мортон.

Когда начнется матч Спарта Прага — Лион, и где смотреть

Матч: Спарта Прага — Лион состоится 04.08.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «epet ARENA». Прямая трансляция — Окко.