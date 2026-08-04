4 мин.
0
Лига чемпионов УЕФА: Олимпиакос — НЕК, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Олимпиакос — НЕК пройдет 04.08.2026 в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал меньше 2.5 — коэффициент 2.12. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
Реклама 18+
Коэффициент
2.12
Ставка
Тотал меньше 2.5
Бонус
Специальный бонус 1 500 ₽
Повторить ставку в БЕТСИТИ
Возможный выигрыш при повторении прогноза - 3 180 ₽
Реклама 18+

Шансы команд на победу

Олимпиакос подходит к матчу с серией из трех поражений подряд, включая неудачные игры против АЗ Алкмар (2:3), Антверпена (0:3) и Аякса (0:1). В последних пяти матчах команда забивает в среднем 1.20 гола за игру, пропуская при этом 1.80. Общий тотал в этих встречах составил 2.7, при этом ТБ 2.5 проходил в половине случаев. Дома в трех последних матчах выборки средний тотал снижается до 2.0, а ТБ 2.5 был пробит лишь однажды. Оборона греческого клуба пропускает в семи последних матчах подряд, что создает предпосылки для сдержанного сценария, особенно с учетом ставки на тотал меньше 2.5.

В составе Олимпиакоса выделяются Константинос Фортунис и Роман Яремчук, которые должны определять игру в атаке. Однако команда испытывает проблемы с реализацией: в последних пяти матчах забито всего шесть голов. При этом пропущено девять, что указывает на нестабильность обороны. В текущем турнире команда еще не набирала очков, что может сказаться на мотивации. Учитывая, что в очной встрече с НЕК в 2024 году Олимпиакос победил 2:0, но общий тотал того матча был 2.0, есть основания ожидать, что и сегодняшняя игра не будет результативной.

НЕК демонстрирует высокую результативность в последних матчах: в пяти играх забито 15 голов (в среднем 3.00 за матч), но и пропущено девять (1.80). Общий тотал в последних десяти матчах составляет 3.6, ТБ 2.5 проходил в семи из десяти случаев. Однако в выездных матчах выборки средний тотал снижается до 3.0, а ТБ 2.5 был пробит в половине случаев. При этом НЕК пропускает в 11 из 13 последних матчей, что говорит о проблемах в обороне. Тем не менее, команда забивает в 30 последних матчах подряд, что делает ее атаку стабильной.

В составе НЕК ключевыми игроками являются Брайан Линссен и Кодаи Сано, которые обеспечивают креатив в атаке. Однако команда не выигрывает в пяти последних гостевых матчах Лиги чемпионов, что может сказаться на уверенности. В текущем турнире НЕК еще не набирал очков. В очной встрече с Олимпиакосом в 2024 году НЕК проиграл 0:2, и общий тотал того матча был 2.0. Учитывая, что НЕК часто пропускает, но и забивает, ставка на тотал меньше 2.5 выглядит обоснованной, так как в очных встречах и в домашних матчах Олимпиакоса тотал был низким.

Последние матчи и личные встречи

Если проверить ставку «тотал меньше 2.5» по очным встречам, она прошла бы 1 раз. Эта проверка охватывает 1 матч. Отдельно по недавним матчам команд она прошла бы 4 раза и 3 раза не сыграла бы; в этот расчет вошло 7 матчей.

Травмированные игроки

У команды Олимпиакос в списке травмированных Манолис Салиакас.

У команды НЕК в списке травмированных Фрек Энтиус.

Когда начнется матч Олимпиакос — НЕК, и где смотреть

Матч: Олимпиакос — НЕК состоится 04.08.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис». Прямая трансляция — Окко.

Стартовые составы на матч Олимпиакос - НЕК

Олимпиакос
Основной состав
  • 31
    Флаг
    Балша Попович
    ВР
  • 70
    Флаг
    Бруно Оньемаечи
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Давид Карму
    ЗЩ
  • 45
    Флаг
    Панайотис Рецос
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Манолис Салиакас
    ЗЩ
  • 96
    Флаг
    Христос Музакитис
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Дани Гарсия
    ПЗ
  • 73
    Флаг
    Хоэль Рока
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Шикинью
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Родиней
    ЗЩ
  • 9
    Флаг
    Аюб Эль-Кааби
    НАП
Запасные
  • 1
    Флаг
    Штефан Ортега
    ВР
  • 91
    Флаг
    Димитриос Стурнарас
    ВР
  • 76
    Флаг
    Alexandros Tsompanidis
    ВР
  • 4
    Флаг
    Зинедин Смайлович
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Лоренцо Пирола
    ЗЩ
  • 25
    Флаг
    Пабло Маффео
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Константинос Фортунис
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Густаву Са
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Желсон Мартинш
    ПЗ
  • 16
    Флаг
    Лоренсо Шипиони
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Christos Filis
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Жота Силва
    НАП
НЕК
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Гонсало Креттас
    ВР
  • 24
    Флаг
    Деверон Фонвиль
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Филиппе Сандлер
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Тобиас Сторм
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Дарко Неяшмич
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Ноэ Лебретон
    ПЗ
  • 35
    Флаг
    Жамиру
    ПЗ
  • 99
    Флаг
    Клемент Бишофф
    ЗЩ
  • 25
    Флаг
    Сами Уаисса
    НАП
  • 30
    Флаг
    Брайан Линссен
    НАП
  • 9
    Флаг
    Тьяронн Шери
    НАП
Запасные
  • 36
    Флаг
    Фрек Энтиус
    ВР
  • 38
    Флаг
    Joep Geneste
    ВР
  • 2
    Флаг
    Брайанн Перейра
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Томас Аувеян
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Исак Хансен-Ороэн
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Виллум Виллумссон
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Эмре Мор
    НАП
  • 10
    Флаг
    Душан Тадич
    НАП
  • 14
    Флаг
    Кай Сирхейс
    НАП
  • 34
    Флаг
    Кевин Керс
    НАП

Олимпиакос - НЕК – коэффициенты букмекеров на матч 07 августа 2026

Букмекер
7.5
1.12
10.5
11
1.1
13
14
1.05
18
8.25
1.14
11.75

Статистика для ставок

9
Реклама 18+
Олимпиакос проигрывает в 3 последних матчах
Прогноз
НЕК победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
13
Поставить
НЕК не выигрывает в 5 последних матчах в гостях в турнире «Лига чемпионов»
Прогноз
Олимпиакос не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.12
Поставить
Олимпиакос пропускает в 7 последних матчах
Прогноз
НЕК забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
4.80
Поставить
Реклама 18+
Лучшие бонусы букмекеров
Все бонусы
10 000 ₽
Фрибет до 10 000 всем новым клиентам БК BETBOOM
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
15 000 ₽
Фрибет без депозита от «Фонбет» при регистрации – до 15 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
10 000 ₽
Фрибет новым игрокам от WINLINE – 10 000
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
20 000 ₽
Приветственный бонус в БК «Балтбет» – до 20 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
1 500 ₽
Эксклюзивный промокод на три фрибета по 500 рублей для новых клиентов БК «БЕТСИТИ» – без депозита!
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
8 000 ₽
Шумный фрибет новым игрокам от БК «Лига Ставок» – до 8 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
Все бонусы
Реклама 18+
logoОлимпиакос
logoНЕК
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСтавки на спорт
Прогнозы на футбол
logoПрогнозы на спорт
Ставки на футбол