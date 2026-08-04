Лига чемпионов УЕФА: Олимпиакос — НЕК, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Олимпиакос — НЕК пройдет 04.08.2026 в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал меньше 2.5 — коэффициент 2.12. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Олимпиакос подходит к матчу с серией из трех поражений подряд, включая неудачные игры против АЗ Алкмар (2:3), Антверпена (0:3) и Аякса (0:1). В последних пяти матчах команда забивает в среднем 1.20 гола за игру, пропуская при этом 1.80. Общий тотал в этих встречах составил 2.7, при этом ТБ 2.5 проходил в половине случаев. Дома в трех последних матчах выборки средний тотал снижается до 2.0, а ТБ 2.5 был пробит лишь однажды. Оборона греческого клуба пропускает в семи последних матчах подряд, что создает предпосылки для сдержанного сценария, особенно с учетом ставки на тотал меньше 2.5.

В составе Олимпиакоса выделяются Константинос Фортунис и Роман Яремчук, которые должны определять игру в атаке. Однако команда испытывает проблемы с реализацией: в последних пяти матчах забито всего шесть голов. При этом пропущено девять, что указывает на нестабильность обороны. В текущем турнире команда еще не набирала очков, что может сказаться на мотивации. Учитывая, что в очной встрече с НЕК в 2024 году Олимпиакос победил 2:0, но общий тотал того матча был 2.0, есть основания ожидать, что и сегодняшняя игра не будет результативной.

НЕК демонстрирует высокую результативность в последних матчах: в пяти играх забито 15 голов (в среднем 3.00 за матч), но и пропущено девять (1.80). Общий тотал в последних десяти матчах составляет 3.6, ТБ 2.5 проходил в семи из десяти случаев. Однако в выездных матчах выборки средний тотал снижается до 3.0, а ТБ 2.5 был пробит в половине случаев. При этом НЕК пропускает в 11 из 13 последних матчей, что говорит о проблемах в обороне. Тем не менее, команда забивает в 30 последних матчах подряд, что делает ее атаку стабильной.

В составе НЕК ключевыми игроками являются Брайан Линссен и Кодаи Сано, которые обеспечивают креатив в атаке. Однако команда не выигрывает в пяти последних гостевых матчах Лиги чемпионов, что может сказаться на уверенности. В текущем турнире НЕК еще не набирал очков. В очной встрече с Олимпиакосом в 2024 году НЕК проиграл 0:2, и общий тотал того матча был 2.0. Учитывая, что НЕК часто пропускает, но и забивает, ставка на тотал меньше 2.5 выглядит обоснованной, так как в очных встречах и в домашних матчах Олимпиакоса тотал был низким.

Последние матчи и личные встречи

Если проверить ставку «тотал меньше 2.5» по очным встречам, она прошла бы 1 раз. Эта проверка охватывает 1 матч. Отдельно по недавним матчам команд она прошла бы 4 раза и 3 раза не сыграла бы; в этот расчет вошло 7 матчей.

Статистика личных встреч 1 Победа 0 Ничьих 0 Побед Товарищеские матчи (клубы). 27.07.2024 НЕК 0 – 2 Олимпиакос

Травмированные игроки

У команды Олимпиакос в списке травмированных Манолис Салиакас.

У команды НЕК в списке травмированных Фрек Энтиус.

Когда начнется матч Олимпиакос — НЕК, и где смотреть

Матч: Олимпиакос — НЕК состоится 04.08.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис». Прямая трансляция — Окко.