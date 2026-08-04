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Лига чемпионов УЕФА: Динамо Загреб — Жальгирис Каунас, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Динамо Загреб — Жальгирис Каунас пройдет 04.08.2026 в Загреб на стадионе «Максимир». Хозяева набрали 4 очка в 2 турах сезона, гости — 8 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал меньше 3 — коэффициент 1.90. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.90
Ставка
Тотал меньше 3
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Шансы команд на победу

Динамо Загреб уверенно идет по турнирной дистанции, набрав 4 очка в двух турах. Команда не проигрывает в 24 последних матчах, что говорит о стабильности. В последних пяти играх хорваты забили 10 голов, пропустив при этом 5. Средний общий тотал за последние 10 матчей составляет 2.7 гола, при этом в 6 из 10 матчей соперник не смог поразить их ворота. Домашние матчи также отличаются сдержанностью: в 7 последних играх на своем поле средний тотал — 2.4, а в 5 из 7 матчей Динамо сохраняло ворота сухими.

В составе Динамо Загреб выделяется Миха Зайц, лучший бомбардир команды в текущем сезоне с одним голом. Ориентировочный стартовый состав включает таких игроков, как Иван Филипович, Бруно Года и Скотт Маккенна. Команда забивает в трех последних матчах, но при этом в последних пяти играх пропускает в среднем 1.00 гола за матч. Учитывая, что в 6 из 10 последних матчей Динамо не пропускало, а средний общий тотал невысок, есть предпосылки для сдержанного сценария.

Жальгирис Каунас набрал 8 очков в четырех турах, показывая надежную игру. Команда не проигрывает в 9 последних матчах, а в рамках Лиги чемпионов — в 4 последних. В последних пяти играх литовцы забили 11 голов, пропустив всего 2. Средний общий тотал за последние 10 матчей — 2.2 гола, при этом в 6 из 10 матчей соперник не забивал. Выездные матчи также результативны: в 5 последних выездных играх средний тотал — 2.2, а в 3 из 5 матчей Жальгирис сохранял ворота сухими.

Лучший бомбардир Жальгириса — Амин Беншеб, забивший 2 гола в сезоне. Ориентировочный состав включает Томаса Шведкаускаса, Носу Эдокполора и Рокаса Лекятаса. Команда не пропускает в трех последних матчах, а в последних пяти играх пропускает в среднем всего 0.40 гола за матч. При этом Жальгирис забивает в 5 из 7 последних матчей. Такая статистика указывает на то, что матч может быть малорезультативным, особенно с учетом того, что в 3 из 10 последних матчей команда не забивала.

Последние матчи и личные встречи

Данных об очных матчах недостаточно для отдельной проверки варианта «тотал меньше 3». Отдельно по недавним матчам команд она прошла бы 7 раз, 2 раза дала бы возврат и 3 раза не сыграла бы; в этот расчет вошло 12 матчей.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Динамо Загреб — Жальгирис Каунас, и где смотреть

Матч: Динамо Загреб — Жальгирис Каунас состоится 04.08.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Максимир». Прямая трансляция — Окко.

Стартовые составы на матч Динамо Загреб - Жальгирис Каунас

Динамо Загреб
Основной состав
  • 44
    Флаг
    Иван Филипович
    ВР
  • 22
    Флаг
    Маттео Винлеф
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Скотт Маккенна
    ЗЩ
  • 36
    Флаг
    Серджи Домингес
    ЗЩ
  • 25
    Флаг
    Морис Валинчич
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Миха Зайц
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Йосип Мишич
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Лука Стойкович
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Арбер Ходжа
    НАП
  • 9
    Флаг
    Дион Бельо
    НАП
  • 21
    Флаг
    Матео Лисица
    НАП
Запасные
  • 33
    Флаг
    Иван Невистич
    ВР
  • 1
    Флаг
    Даниел Загорац
    ВР
  • 15
    Флаг
    Нико Галешич
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Бруно Года
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Степан Раделич
    ЗЩ
  • 13
    Флаг
    Paul Bismarck Tabinas
    ЗЩ
  • 80
    Флаг
    Лукас Качавенда
    ПЗ
  • 41
    Флаг
    Свен Шунта
    ПЗ
  • 99
    Флаг
    Мислав Оршич
    НАП
  • 14
    Флаг
    Смаил Превляк
    НАП
  • 30
    Флаг
    Фран Топич
    НАП
  • 10
    Флаг
    Габриэль Видович
    НАП
Жальгирис Каунас
Основной состав
  • 55
    Флаг
    Томас Шведкаускас
    ВР
  • 33
    Флаг
    Марко Конатар
    ЗЩ
  • 77
    Флаг
    Рокас Лекятас
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Антон Толордава
    ЗЩ
  • 45
    Флаг
    Жорис Муташи
    ЗЩ
  • 70
    Флаг
    Фабьен Урега
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Викинтас Сливка
    ПЗ
  • 32
    Флаг
    Франко Бальдассарра
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Леон Крекович
    НАП
  • 19
    Флаг
    Ренан
    НАП
  • 7
    Флаг
    Амин Беншеб
    ПЗ
Запасные
  • 22
    Флаг
    Дейвидас Микеленис
    ВР
  • 37
    Флаг
    Носа Эдокполор
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Альдаир Эрнандес
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Лука Рачич
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Иван Фиолич
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Юкиоси Карасима
    ПЗ
  • 15
    Флаг
    Leonardo Ribeiro Da Cruz
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Гратас Сиргедас
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Энтони Калик
    ПЗ
  • 24
    Флаг
    Мотеюс Бурба
    НАП
  • 27
    Флаг
    Габриэл Дебелюх
    НАП

Динамо Загреб - Жальгирис Каунас – коэффициенты букмекеров на матч 07 августа 2026

Букмекер
1.02
19
52
1.02
18
66
1.02
12.75
950
1.02
14.5
100

Статистика для ставок

9
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Жальгирис Каунас не проигрывает в 9 последних матчах
Прогноз
Жальгирис Каунас не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
3.55
Поставить
Динамо Загреб не проигрывает в 24 последних матчах
Прогноз
Динамо Загреб не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.01
Поставить
В последних 5 играх Жальгирис Каунас пропускает в среднем 0.40 гола за игру
Прогноз
Динамо Загреб не забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
12
Поставить
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