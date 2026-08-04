Лига чемпионов УЕФА: Динамо Загреб — Жальгирис Каунас, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Динамо Загреб — Жальгирис Каунас пройдет 04.08.2026 в Загреб на стадионе «Максимир». Хозяева набрали 4 очка в 2 турах сезона, гости — 8 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал меньше 3 — коэффициент 1.90. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Динамо Загреб уверенно идет по турнирной дистанции, набрав 4 очка в двух турах. Команда не проигрывает в 24 последних матчах, что говорит о стабильности. В последних пяти играх хорваты забили 10 голов, пропустив при этом 5. Средний общий тотал за последние 10 матчей составляет 2.7 гола, при этом в 6 из 10 матчей соперник не смог поразить их ворота. Домашние матчи также отличаются сдержанностью: в 7 последних играх на своем поле средний тотал — 2.4, а в 5 из 7 матчей Динамо сохраняло ворота сухими.

В составе Динамо Загреб выделяется Миха Зайц, лучший бомбардир команды в текущем сезоне с одним голом. Ориентировочный стартовый состав включает таких игроков, как Иван Филипович, Бруно Года и Скотт Маккенна. Команда забивает в трех последних матчах, но при этом в последних пяти играх пропускает в среднем 1.00 гола за матч. Учитывая, что в 6 из 10 последних матчей Динамо не пропускало, а средний общий тотал невысок, есть предпосылки для сдержанного сценария.

Жальгирис Каунас набрал 8 очков в четырех турах, показывая надежную игру. Команда не проигрывает в 9 последних матчах, а в рамках Лиги чемпионов — в 4 последних. В последних пяти играх литовцы забили 11 голов, пропустив всего 2. Средний общий тотал за последние 10 матчей — 2.2 гола, при этом в 6 из 10 матчей соперник не забивал. Выездные матчи также результативны: в 5 последних выездных играх средний тотал — 2.2, а в 3 из 5 матчей Жальгирис сохранял ворота сухими.

Лучший бомбардир Жальгириса — Амин Беншеб, забивший 2 гола в сезоне. Ориентировочный состав включает Томаса Шведкаускаса, Носу Эдокполора и Рокаса Лекятаса. Команда не пропускает в трех последних матчах, а в последних пяти играх пропускает в среднем всего 0.40 гола за матч. При этом Жальгирис забивает в 5 из 7 последних матчей. Такая статистика указывает на то, что матч может быть малорезультативным, особенно с учетом того, что в 3 из 10 последних матчей команда не забивала.

Последние матчи и личные встречи

Данных об очных матчах недостаточно для отдельной проверки варианта «тотал меньше 3». Отдельно по недавним матчам команд она прошла бы 7 раз, 2 раза дала бы возврат и 3 раза не сыграла бы; в этот расчет вошло 12 матчей.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Динамо Загреб — Жальгирис Каунас, и где смотреть

Матч: Динамо Загреб — Жальгирис Каунас состоится 04.08.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Максимир». Прямая трансляция — Окко.