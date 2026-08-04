Товарищеские матчи (клубы): Ньюпорт — Рома, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Ньюпорт — Рома пройдет 04.08.2026 на стадионе «Rodney Parade». Хозяева набрали 0 очков в 7 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал больше 3.5 — коэффициент 1.80. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Ньюпорт подходит к матчу с нестабильными результатами: в последних пяти играх у команды одна победа, две ничьи и два поражения. При этом в среднем за игру хозяева забивают один гол и пропускают 1.80, что указывает на проблемы в обороне. В текущем турнире Ньюпорт набрал три победы, две ничьи и два поражения, но в последних трех матчах неизменно пропускает. Средний общий тотал в последних десяти играх составляет 3.1 гола, при этом ТБ 2.5 проходил в восьми из десяти случаев, а ТБ 3.5 — лишь в четырех.

В последних пяти матчах Ньюпорт забил пять голов и пропустил девять, что говорит о склонности к открытому футболу, но с перекосом в сторону пропущенных мячей. В прошлой игре против Йовила команда победила 2:1, однако до этого крупно уступила Редингу 0:4. Учитывая, что соперник — Рома, которая стабильно забивает, Ньюпорту будет сложно сдержать атаку гостей. Ставка на тотал больше 3.5 предполагает, что обе команды смогут создать достаточное количество моментов, но оборона хозяев выглядит уязвимой.

Рома демонстрирует высокую результативность: в последних пяти матчах команда забивает в среднем 2.20 гола за игру, пропуская 1.80. При этом Рома забивает в 19 последних матчах подряд, что подчеркивает стабильность атакующей линии. В текущем турнире у гостей одна ничья и одно поражение, но в последних десяти играх они не проигрывают в восьми случаях. Средний общий тотал в этих матчах составляет 3.8 гола, а ТБ 3.5 проходил в пяти из десяти случаев.

Выездная статистика Рома еще более результативна: в шести последних выездных матчах средний общий тотал достигает 4.5 гола, а ТБ 3.5 проходил в четырех из шести случаев. В последних пяти играх Рома забила 11 голов, что подтверждает высокую атакующую мощь. Однако стоит отметить, что в прошлом матче против Кардиффа команда пропустила четыре мяча, что указывает на уязвимость обороны. Учитывая, что Ньюпорт также пропускает, ставка на тотал больше 3.5 выглядит обоснованной, так как обе команды способны забивать, но не отличаются надежностью в защите.

Последние матчи и личные встречи

Во входных данных нет достаточной истории очных встреч для проверки ставки «тотал больше 3.5». На недавних матчах команд, учтенных при расчете, она прошла бы 8 раз и 8 раз не сыграла бы; эта проверка охватывает 16 матчей.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

У команды Рома в списке травмированных Мараш Кумбула и Лоренцо Пеллегрини.

Когда начнется матч Ньюпорт — Рома, и где смотреть

Матч: Ньюпорт — Рома состоится 04.08.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Rodney Parade».