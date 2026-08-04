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Товарищеские матчи (клубы): Ньюпорт — Рома, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Ньюпорт — Рома пройдет 04.08.2026 на стадионе «Rodney Parade». Хозяева набрали 0 очков в 7 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал больше 3.5 — коэффициент 1.80. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.80
Ставка
Тотал больше 3.5
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Шансы команд на победу

Ньюпорт подходит к матчу с нестабильными результатами: в последних пяти играх у команды одна победа, две ничьи и два поражения. При этом в среднем за игру хозяева забивают один гол и пропускают 1.80, что указывает на проблемы в обороне. В текущем турнире Ньюпорт набрал три победы, две ничьи и два поражения, но в последних трех матчах неизменно пропускает. Средний общий тотал в последних десяти играх составляет 3.1 гола, при этом ТБ 2.5 проходил в восьми из десяти случаев, а ТБ 3.5 — лишь в четырех.

В последних пяти матчах Ньюпорт забил пять голов и пропустил девять, что говорит о склонности к открытому футболу, но с перекосом в сторону пропущенных мячей. В прошлой игре против Йовила команда победила 2:1, однако до этого крупно уступила Редингу 0:4. Учитывая, что соперник — Рома, которая стабильно забивает, Ньюпорту будет сложно сдержать атаку гостей. Ставка на тотал больше 3.5 предполагает, что обе команды смогут создать достаточное количество моментов, но оборона хозяев выглядит уязвимой.

Рома демонстрирует высокую результативность: в последних пяти матчах команда забивает в среднем 2.20 гола за игру, пропуская 1.80. При этом Рома забивает в 19 последних матчах подряд, что подчеркивает стабильность атакующей линии. В текущем турнире у гостей одна ничья и одно поражение, но в последних десяти играх они не проигрывают в восьми случаях. Средний общий тотал в этих матчах составляет 3.8 гола, а ТБ 3.5 проходил в пяти из десяти случаев.

Выездная статистика Рома еще более результативна: в шести последних выездных матчах средний общий тотал достигает 4.5 гола, а ТБ 3.5 проходил в четырех из шести случаев. В последних пяти играх Рома забила 11 голов, что подтверждает высокую атакующую мощь. Однако стоит отметить, что в прошлом матче против Кардиффа команда пропустила четыре мяча, что указывает на уязвимость обороны. Учитывая, что Ньюпорт также пропускает, ставка на тотал больше 3.5 выглядит обоснованной, так как обе команды способны забивать, но не отличаются надежностью в защите.

Последние матчи и личные встречи

Во входных данных нет достаточной истории очных встреч для проверки ставки «тотал больше 3.5». На недавних матчах команд, учтенных при расчете, она прошла бы 8 раз и 8 раз не сыграла бы; эта проверка охватывает 16 матчей.

Травмированные игроки

У команды Рома в списке травмированных Мараш Кумбула и Лоренцо Пеллегрини.

Когда начнется матч Ньюпорт — Рома, и где смотреть

Матч: Ньюпорт — Рома состоится 04.08.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Rodney Parade».

Стартовые составы на матч Ньюпорт - Рома

Ньюпорт
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Джордан Райт
    ВР
  • 17
    Флаг
    Alfie Merritt
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Кайл Кэмерон
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Ли Дженкинс
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Кэмерон Норман
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Киаран Бреннан
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Мэттью Смит
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Харрисон Биггинс
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Shaquille Gwengwe
    НАП
  • 20
    Флаг
    Yahaya Abdoul Bamba
    НАП
  • 27
    Флаг
    Кристиан Дойдж
    НАП
Запасные
  • 33
    Флаг
    Shaun MacDonald
    ВР
  • 3
    Флаг
    Том Дэвис
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Кэмерон Эванс
    ЗЩ
  • 34
    Флаг
    Dan Sassi
    ЗЩ
  • 12
    Флаг
    Joe Ethan Thomas
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Кирон Эванс
    ПЗ
  • 38
    Флаг
    Harrison Halpin
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Кинан Пэттен
    ПЗ
  • 36
    Флаг
    Harrison Pugh
    ПЗ
  • 40
    Флаг
    Moses Alexander-Walker
    НАП
  • 19
    Флаг
    Джерард Гарнер
    НАП
  • 14
    Флаг
    Cole Lewis Jarvis
    НАП
Рома
Основной состав
  • 99
    Флаг
    Миле Свилар
    ВР
  • 33
    Флаг
    Константинос Кульеракис
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Эван Ндика
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Джанлука Манчини
    ЗЩ
  • 43
    Флаг
    Уэсли Франса
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Марио Эрмосо
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Девайн Ренсх
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Нель Эль-Энауи
    ПЗ
  • 4
    Флаг
    Брайан Кристанте
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Пауло Дибала
    НАП
  • 9
    Флаг
    Сантьяго Кастро
    НАП
Запасные
  • 70
    Флаг
    Джорджо Де Марци
    ВР
  • 95
    Флаг
    Пьерлуиджи Голлини
    ВР
  • 87
    Флаг
    Даниэле Гиларди
    ЗЩ
  • 77
    Флаг
    Эмануэле Лулли
    ЗЩ
  • 60
    Флаг
    Маттиа Маннини
    ЗЩ
  • 72
    Флаг
    Федерико Нардин
    ЗЩ
  • 75
    Флаг
    Филиппо Реале
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Ян Зелковски
    ЗЩ
  • 69
    Флаг
    Мухаммед Бах
    ПЗ
  • 62
    Флаг
    Francesco Panico
    ПЗ
  • 67
    Флаг
    Луиджи Керубини
    НАП
  • 14
    Флаг
    Дониэлл Мален
    НАП
  • 18
    Флаг
    Матиас Соуле
    НАП
  • 78
    Флаг
    Робиньо Вас
    НАП
Не принимают участие
  • 24
    Флаг
    Мараш Кумбула
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Лоренцо Пеллегрини
    ПЗ

Ньюпорт - Рома – коэффициенты букмекеров на матч 07 августа 2026

Букмекер
24
8.5
1.01
25
8.5
1.1
76
10.25
1.09
21.28
8.1
1.1

Статистика для ставок

7
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Рома не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
Прогноз
Рома не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Поставить
В последних 5 играх Рома пропускает в среднем 1.80 гола за игру
Прогноз
Ньюпорт забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
4.40
Поставить
В последних 5 играх Рома забивает в среднем 2.20 гола за игру
Прогноз
Рома забьет больше одного гола
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Поставить
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