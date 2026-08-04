Товарищеские матчи (клубы): Уолтэм Эбби — Лейтон Ориент, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Уолтэм Эбби — Лейтон Ориент пройдет 04.08.2026 на стадионе «TBC (England)».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал больше 3.5 — коэффициент 2.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Уолтэм Эбби подходит к матчу с серией из трех игр без побед: ничья с Даунем Таун и поражения от Стэнуэй Роверс и Уолтэм Форест. При этом команда стабильно забивает в четырех последних матчах, а средний общий тотал в последних десяти играх составляет 3.5 гола. Домашние матчи отличаются результативностью: в шести последних домашних играх средний тотал достигает 4.0, при этом в каждом из них был пробит тотал 2.5, а в четырех из шести — тотал 3.5. Однако оборона не выглядит надежной: в последних пяти матчах пропущено восемь голов, в среднем 1.6 за игру.

В очной встрече в прошлом сезоне Уолтэм Эбби уступил Лейтон Ориент со счетом 1:3, что подтверждает способность соперника забивать. При этом домашняя форма команды впечатляет: Уолтэм Эбби не проигрывает в 14 из 15 последних домашних матчей. В текущем турнире команда еще не провела ни одного матча, поэтому статистика ограничена товарищескими играми. Учитывая средний тотал 3.5 в последних десяти матчах и высокую результативность дома, ставка на тотал больше 3.5 выглядит обоснованной, хотя и требует осторожности из-за нестабильной обороны.

Лейтон Ориент в последних матчах демонстрирует смешанные результаты: победа над Антверпеном (2:1) чередуется с поражениями от Суиндона, Хорнчерча и Чешанта. Команда забивает в восьми последних матчах, но при этом пропускает в пяти последних, в среднем 1.6 гола за игру. В текущем турнире у Лейтон Ориент четыре победы и три поражения, что говорит о нестабильности. Выездная статистика показывает средний тотал 2.7, при этом в пяти из семи выездных матчей обе команды забивали.

В очной встрече с Уолтэм Эбби в прошлом сезоне Лейтон Ориент одержал победу со счетом 3:1, что подтверждает их способность забивать в матчах с этим соперником. Команда стабильно забивает в последних семи матчах турнира, что говорит о нацеленности на атаку. Однако оборона не безупречна: пропуски в пяти последних матчах. Учитывая результативность обеих команд и их склонность к обмену голами, ставка на тотал больше 3.5 выглядит оправданной, хотя выездная статистика Лейтон Ориент показывает более низкий средний тотал.

Последние матчи и личные встречи

В проверке по очным матчам ставка «тотал больше 3.5» прошла бы 1 раз; она охватывает 1 матч. На недавних матчах команд, учтенных при расчете, она прошла бы 5 раз и 8 раз не сыграла бы; эта проверка охватывает 13 матчей.

Статистика личных встреч 0 Побед 0 Ничьих 1 Победа Товарищеские матчи (клубы). 29.07.2025 Уолтэм Эбби 1 – 3 Лейтон Ориент

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Уолтэм Эбби — Лейтон Ориент, и где смотреть

Матч: Уолтэм Эбби — Лейтон Ориент состоится 04.08.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «TBC (England)».