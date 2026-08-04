Товарищеские матчи (клубы): Нордвейк — Рейнсбург Бойз, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Нордвейк — Рейнсбург Бойз пройдет 04.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал больше 4 — коэффициент 2.00. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Нордвейк подходит к матчу с серией результативных игр: в последних пяти встречах команда забила 12 голов, пропустив при этом 10. Средний общий тотал за последние 10 матчей составляет 3.9 гола, а ставка на тотал больше 2.5 проходила в восьми из десяти случаев. Дома Нордвейк играет еще результативнее: в шести последних домашних матчах средний общий тотал вырос до 4.2, при этом в пяти из шести игр обе команды отличались. Однако в текущем турнире у команды пока нет побед, что может сказаться на настрое.

В последних пяти матчах Нордвейк забивает в среднем 2.4 гола за игру, но и пропускает примерно столько же — 2.0. Команда забивает в шести последних матчах подряд, но и пропускает в пяти последних. В очных встречах с Рейнсбург Бойз Нордвейк забивает в трех последних матчах, однако общий счет последних десяти встреч — 12:18 в пользу соперника. Учитывая, что ставка на тотал больше 4 имеет коэффициент 2.00, предпосылки для результативного матча выглядят убедительно, хотя оборона Нордвейка не отличается надежностью.

Рейнсбург Бойз находится в отличной форме: команда не проигрывает в трех последних матчах турнира и в последних пяти играх забила 12 голов, пропустив 11. Средний общий тотал за последние 10 матчей составляет 4.0 гола, а ставка на тотал больше 3.5 проходила в семи из десяти случаев. В текущем турнире у команды одна победа, и она пропускает в восьми последних матчах, что говорит о склонности к открытому футболу. В последних пяти играх Рейнсбург Бойз забивает в среднем 2.4 гола за игру, пропуская 2.2.

Рейнсбург Бойз имеет значительное преимущество в очных встречах: не проигрывает в шести последних матчах против Нордвейка, а в последней игре 2019 года одержал победу со счетом 3:1. Команда забивает в восьми последних матчах против этого соперника, что подтверждает ее способность создавать моменты. В последних матчах Рейнсбург Бойз стабильно забивает и пропускает, что в сочетании с аналогичными показателями Нордвейка создает предпосылки для результативного матча. Ставка на тотал больше 4 выглядит обоснованной, учитывая средние общие тоталы обеих команд выше 3.9.

Последние матчи и личные встречи

В проверке по очным матчам ставка «тотал больше 4» прошла бы 2 раза, 2 раза дала бы возврат и 6 раз не сыграла бы; она охватывает 10 матчей. На недавних матчах команд, учтенных при расчете, она прошла бы 8 раз, 3 раза дала бы возврат и 5 раз не сыграла бы; эта проверка охватывает 16 матчей.

Статистика личных встреч 0 Побед 2 Ничьи 3 Победы Кубок. 24.09.2019 Нордвейк 1 – 3 Рийнсбург Бойз Третий дивизион. 15.02.2014 Нордвейк 1 – 4 Рийнсбург Бойз Третий дивизион. 28.09.2013 Рийнсбург Бойз 1 – 1 Нордвейк Третий дивизион. 13.04.2013 Нордвейк 0 – 3 Рийнсбург Бойз Третий дивизион. 03.11.2012 Рийнсбург Бойз 1 – 1 Нордвейк

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Нордвейк — Рейнсбург Бойз, и где смотреть

Матч: Нордвейк — Рейнсбург Бойз состоится 04.08.2026 и начнется в 20:30 по московскому времени.