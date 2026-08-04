Товарищеские матчи (клубы): Лиссе — Катвейк, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Лиссе — Катвейк пройдет 04.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал меньше 3.5 — коэффициент 2.25. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Лиссе подходит к матчу с серией из трех побед подряд, в которых команда забила девять голов при трех пропущенных. В последних пяти играх средняя результативность составляет два гола за матч, при этом оборона пропускает в среднем 1.6 гола. В текущем турнире команда еще не играла, поэтому статистика ограничена товарищескими встречами, где Лиссе выглядит уверенно в атаке.

В последних пяти матчах Лиссе забивает в каждой игре, что говорит о стабильной реализации моментов. Однако в очных встречах с Катвейком команда имеет отрицательный баланс: общий счет 8:14 в пользу соперника, а последняя игра завершилась поражением 0:1. При этом в последних трех очных матчах Катвейк не проигрывает, что может создать дополнительные сложности для хозяев.

Катвейк не может выиграть в четырех последних матчах турнира, но в последней игре сыграл вничью со Спартой Роттердам II (1:1). В последних пяти матчах команда забивает в среднем 0.6 гола за игру, что заметно ниже показателей Лиссе. При этом оборона Катвейка пропускает в среднем 1.6 гола за матч, а серия пропущенных голов составляет восемь матчей подряд.

В очных встречах с Лиссе Катвейк имеет преимущество: общий счет 10 последних матчей 14:8 в их пользу, и они не проигрывают в трех последних играх против этого соперника. Однако текущая форма Катвейка оставляет желать лучшего: в последних пяти матчах забито всего три гола, что может сказаться на результативности. Тем не менее, в последних трех очных матчах Катвейк забивает, что указывает на способность отличаться в играх с этим соперником.

Последние матчи и личные встречи

В проверке по очным матчам ставка «тотал меньше 3.5» прошла бы 9 раз и 1 раз не сыграла бы; она охватывает 10 матчей. На недавних матчах команд, учтенных при расчете, она прошла бы 8 раз и 6 раз не сыграла бы; эта проверка охватывает 14 матчей.

Статистика личных встреч 2 Победы 1 Ничья 2 Победы Третий дивизион. 02.04.2016 Катвейк 1 – 0 Лиссе Третий дивизион. 28.11.2015 Лиссе 0 – 1 Катвейк Третий дивизион. 22.03.2014 Катвейк 3 – 3 Лиссе Третий дивизион. 02.11.2013 Лиссе 2 – 0 Катвейк Третий дивизион. 30.03.2013 Лиссе 2 – 1 Катвейк

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Лиссе — Катвейк, и где смотреть

Матч: Лиссе — Катвейк состоится 04.08.2026 и начнется в 20:30 по московскому времени.