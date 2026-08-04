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Товарищеские матчи (клубы): Лиссе — Катвейк, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Лиссе — Катвейк пройдет 04.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал меньше 3.5 — коэффициент 2.25. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.25
Ставка
Тотал меньше 3.5
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Шансы команд на победу

Лиссе подходит к матчу с серией из трех побед подряд, в которых команда забила девять голов при трех пропущенных. В последних пяти играх средняя результативность составляет два гола за матч, при этом оборона пропускает в среднем 1.6 гола. В текущем турнире команда еще не играла, поэтому статистика ограничена товарищескими встречами, где Лиссе выглядит уверенно в атаке.

В последних пяти матчах Лиссе забивает в каждой игре, что говорит о стабильной реализации моментов. Однако в очных встречах с Катвейком команда имеет отрицательный баланс: общий счет 8:14 в пользу соперника, а последняя игра завершилась поражением 0:1. При этом в последних трех очных матчах Катвейк не проигрывает, что может создать дополнительные сложности для хозяев.

Катвейк не может выиграть в четырех последних матчах турнира, но в последней игре сыграл вничью со Спартой Роттердам II (1:1). В последних пяти матчах команда забивает в среднем 0.6 гола за игру, что заметно ниже показателей Лиссе. При этом оборона Катвейка пропускает в среднем 1.6 гола за матч, а серия пропущенных голов составляет восемь матчей подряд.

В очных встречах с Лиссе Катвейк имеет преимущество: общий счет 10 последних матчей 14:8 в их пользу, и они не проигрывают в трех последних играх против этого соперника. Однако текущая форма Катвейка оставляет желать лучшего: в последних пяти матчах забито всего три гола, что может сказаться на результативности. Тем не менее, в последних трех очных матчах Катвейк забивает, что указывает на способность отличаться в играх с этим соперником.

Последние матчи и личные встречи

В проверке по очным матчам ставка «тотал меньше 3.5» прошла бы 9 раз и 1 раз не сыграла бы; она охватывает 10 матчей. На недавних матчах команд, учтенных при расчете, она прошла бы 8 раз и 6 раз не сыграла бы; эта проверка охватывает 14 матчей.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Лиссе — Катвейк, и где смотреть

Матч: Лиссе — Катвейк состоится 04.08.2026 и начнется в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Лиссе - Катвейк

Составы еще неизвестны

Лиссе - Катвейк – коэффициенты букмекеров на матч 07 августа 2026

Букмекер
13
1.15
6.6
11
1.13
5.7
10.85
1.21
5.62

Статистика для ставок

9
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Лиссе побеждает в 3 последних матчах
Прогноз
Лиссе победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
13
Поставить
В последних 5 играх Лиссе пропускает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз
Катвейк забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.11
Поставить
В последних 5 играх Лиссе забивает в среднем 2.00 гола за игру
Прогноз
Лиссе забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.60
Поставить
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