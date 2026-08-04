Лига чемпионов УЕФА: Левски — Кайрат, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Левски — Кайрат пройдет 04.08.2026 на стадионе «Георгий Аспарухов». Хозяева набрали 8 очков в 4 турах сезона, гости — 9 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал больше 2.5 — коэффициент 2.13. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Левски подходит к матчу с серией из 14 матчей без поражений, при этом в текущем розыгрыше Лиги чемпионов команда не проигрывает в четырех встречах и набрала 8 очков. В последних пяти играх болгарский клуб забивает в среднем 2.00 гола за матч, пропуская 0.80, а в 11 последних матчах неизменно отличается. Средний общий тотал в последних 10 встречах составляет 3.3 гола, при этом ТБ 2.5 проходил в 7 из 10 случаев. Дома в последних семи матчах выборки Левски забивает 22 гола при двух пропущенных, что дает средний тотал 3.4.

В атаке выделяется Рейналдо, лучший бомбардир команды в сезоне с двумя голами. Ориентировочный состав включает Светослава Вуцова, Майкона Араухо дос Сантоса, Николу Серафимова, Кристиана Димитрова, Алдаира, Сержио Лобо, Мехди Мубарика, А. Бураса, Эвертона Бала, Рейналдо и Армстронга Око-Флекса. В последних пяти матчах Левски забивает 10 голов и пропускает 4, что подтверждает атакующий потенциал. В прошлой игре турнира против Университатя Крайова была зафиксирована ничья 2:2, что также указывает на способность участвовать в результативном матче.

Кайрат в текущем розыгрыше Лиги чемпионов набрал 9 очков в четырех турах, одержав три победы при одном поражении. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей, а в последних пяти играх забивает в среднем 1.60 гола за матч, пропуская 0.60. Средний общий тотал в последних 10 встречах составляет 3.2 гола, при этом ТБ 2.5 проходил в 7 из 10 случаев. В пяти последних выездных матчах выборки Кайрат забивает 12 голов при пяти пропущенных, средний тотал — 3.4, а ТБ 2.5 проходил в трех из пяти случаев.

Лучший бомбардир команды в сезоне — Лукас Африко с одним голом. Ориентировочный состав включает Темирлана Анарбекова, Луиша Мату, Лукаса Африко, Александра Мартыновича, Александра Мрынского, Гуштаву Мендонсу, Дамира Касабулата, Льва Кургина, Яакко Оксанена, Ойву Юкколу и Марка Гуаля. В последних пяти матчах Кайрат забивает восемь голов и пропускает три, а в 11 из 13 последних матчей неизменно отличается. В прошлой игре турнира против Омонии была одержана победа 1:0, что показывает умение добиваться результата, но не исключает возможности более результативного сценария.

Последние матчи и личные встречи

Данных об очных матчах недостаточно для отдельной проверки варианта «тотал больше 2.5». Отдельно по недавним матчам команд она прошла бы 8 раз и 4 раза не сыграла бы; в этот расчет вошло 12 матчей.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Левски — Кайрат, и где смотреть

Матч: Левски — Кайрат состоится 04.08.2026 и начнется в 20:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Георгий Аспарухов». Прямая трансляция — Окко.