Лига чемпионов УЕФА: Левски — Кайрат, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Левски — Кайрат пройдет 04.08.2026 на стадионе «Георгий Аспарухов». Хозяева набрали 8 очков в 4 турах сезона, гости — 9 очков в 4 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал больше 2.5 — коэффициент 2.13. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Левски подходит к матчу с серией из 14 матчей без поражений, при этом в текущем розыгрыше Лиги чемпионов команда не проигрывает в четырех встречах и набрала 8 очков. В последних пяти играх болгарский клуб забивает в среднем 2.00 гола за матч, пропуская 0.80, а в 11 последних матчах неизменно отличается. Средний общий тотал в последних 10 встречах составляет 3.3 гола, при этом ТБ 2.5 проходил в 7 из 10 случаев. Дома в последних семи матчах выборки Левски забивает 22 гола при двух пропущенных, что дает средний тотал 3.4.
В атаке выделяется Рейналдо, лучший бомбардир команды в сезоне с двумя голами. Ориентировочный состав включает Светослава Вуцова, Майкона Араухо дос Сантоса, Николу Серафимова, Кристиана Димитрова, Алдаира, Сержио Лобо, Мехди Мубарика, А. Бураса, Эвертона Бала, Рейналдо и Армстронга Око-Флекса. В последних пяти матчах Левски забивает 10 голов и пропускает 4, что подтверждает атакующий потенциал. В прошлой игре турнира против Университатя Крайова была зафиксирована ничья 2:2, что также указывает на способность участвовать в результативном матче.
Кайрат в текущем розыгрыше Лиги чемпионов набрал 9 очков в четырех турах, одержав три победы при одном поражении. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей, а в последних пяти играх забивает в среднем 1.60 гола за матч, пропуская 0.60. Средний общий тотал в последних 10 встречах составляет 3.2 гола, при этом ТБ 2.5 проходил в 7 из 10 случаев. В пяти последних выездных матчах выборки Кайрат забивает 12 голов при пяти пропущенных, средний тотал — 3.4, а ТБ 2.5 проходил в трех из пяти случаев.
Лучший бомбардир команды в сезоне — Лукас Африко с одним голом. Ориентировочный состав включает Темирлана Анарбекова, Луиша Мату, Лукаса Африко, Александра Мартыновича, Александра Мрынского, Гуштаву Мендонсу, Дамира Касабулата, Льва Кургина, Яакко Оксанена, Ойву Юкколу и Марка Гуаля. В последних пяти матчах Кайрат забивает восемь голов и пропускает три, а в 11 из 13 последних матчей неизменно отличается. В прошлой игре турнира против Омонии была одержана победа 1:0, что показывает умение добиваться результата, но не исключает возможности более результативного сценария.
Последние матчи и личные встречи
Данных об очных матчах недостаточно для отдельной проверки варианта «тотал больше 2.5». Отдельно по недавним матчам команд она прошла бы 8 раз и 4 раза не сыграла бы; в этот расчет вошло 12 матчей.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Левски — Кайрат, и где смотреть
Матч: Левски — Кайрат состоится 04.08.2026 и начнется в 20:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Георгий Аспарухов». Прямая трансляция — Окко.
Стартовые составы на матч Левски - Кайрат
- 92Светослав ВуцовВР
- 20Алекс СентельесЗЩ
- 31Никола СерафимовЗЩ
- 50Кристиан ДимитровЗЩ
- 21Aldair Neves Paulo FaustinoЗЩ
- 19Мехди МубарикПЗ
- 18Gašper TrdinПЗ
- 35Сержио ЛобоПЗ
- 17Эвертон БалаНАП
- 7РейналдоНАП
- 11Армстронг Око-ФлексНАП
- 78Мартин ЛуковВР
- 1Ognyan Dilyanov VladimirovВР
- 2ЭверттонЗЩ
- 4Кристиан МакунЗЩ
- 10Asen Ivanov MitkovПЗ
- 27David João KussoНАП
- 9Juan Esteban Perea SanchezНАП
- 77Адриан РайчевНАП
- 22Мазир СулаНАП
- 28Stivan Yordanov StoyanchovНАП
- 1Темирлан АнарбековВР
- 3Луиш МатаЗЩ
- 44Лукас АфрикоЗЩ
- 14Александр МартыновичЗЩ
- 24Александр МрынскийЗЩ
- 22Гуштаву МендонсаПЗ
- 13Яакко ОксаненПЗ
- 8Олжас БайбекПЗ
- 19Ойва ЮкколаПЗ
- 9Эдмилсон ФильоНАП
- 28Марк ГуальНАП
- 30Данила БучВР
- 82Шерхан КалмурзаВР
- 4Дамир КасабулатЗЩ
- 5Лев КургинЗЩ
- 32Adlan NurgalievЗЩ
- 25Александр ШиробоковЗЩ
- 20Еркин ТапаловЗЩ
- 59Данияр ТашпулатовЗЩ
- 6Адилет СадыбековПЗ
- 17Азамат ТуякбаевПЗ
- 81Исмаил БекболатНАП
- 15Мансур БиркурмановНАП
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