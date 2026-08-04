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Лига чемпионов УЕФА: Левски — Кайрат, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Левски — Кайрат пройдет 04.08.2026 на стадионе «Георгий Аспарухов». Хозяева набрали 8 очков в 4 турах сезона, гости — 9 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал больше 2.5 — коэффициент 2.13. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.13
Ставка
Тотал больше 2.5
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Шансы команд на победу

Левски подходит к матчу с серией из 14 матчей без поражений, при этом в текущем розыгрыше Лиги чемпионов команда не проигрывает в четырех встречах и набрала 8 очков. В последних пяти играх болгарский клуб забивает в среднем 2.00 гола за матч, пропуская 0.80, а в 11 последних матчах неизменно отличается. Средний общий тотал в последних 10 встречах составляет 3.3 гола, при этом ТБ 2.5 проходил в 7 из 10 случаев. Дома в последних семи матчах выборки Левски забивает 22 гола при двух пропущенных, что дает средний тотал 3.4.

В атаке выделяется Рейналдо, лучший бомбардир команды в сезоне с двумя голами. Ориентировочный состав включает Светослава Вуцова, Майкона Араухо дос Сантоса, Николу Серафимова, Кристиана Димитрова, Алдаира, Сержио Лобо, Мехди Мубарика, А. Бураса, Эвертона Бала, Рейналдо и Армстронга Око-Флекса. В последних пяти матчах Левски забивает 10 голов и пропускает 4, что подтверждает атакующий потенциал. В прошлой игре турнира против Университатя Крайова была зафиксирована ничья 2:2, что также указывает на способность участвовать в результативном матче.

Кайрат в текущем розыгрыше Лиги чемпионов набрал 9 очков в четырех турах, одержав три победы при одном поражении. Команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей, а в последних пяти играх забивает в среднем 1.60 гола за матч, пропуская 0.60. Средний общий тотал в последних 10 встречах составляет 3.2 гола, при этом ТБ 2.5 проходил в 7 из 10 случаев. В пяти последних выездных матчах выборки Кайрат забивает 12 голов при пяти пропущенных, средний тотал — 3.4, а ТБ 2.5 проходил в трех из пяти случаев.

Лучший бомбардир команды в сезоне — Лукас Африко с одним голом. Ориентировочный состав включает Темирлана Анарбекова, Луиша Мату, Лукаса Африко, Александра Мартыновича, Александра Мрынского, Гуштаву Мендонсу, Дамира Касабулата, Льва Кургина, Яакко Оксанена, Ойву Юкколу и Марка Гуаля. В последних пяти матчах Кайрат забивает восемь голов и пропускает три, а в 11 из 13 последних матчей неизменно отличается. В прошлой игре турнира против Омонии была одержана победа 1:0, что показывает умение добиваться результата, но не исключает возможности более результативного сценария.

Последние матчи и личные встречи

Данных об очных матчах недостаточно для отдельной проверки варианта «тотал больше 2.5». Отдельно по недавним матчам команд она прошла бы 8 раз и 4 раза не сыграла бы; в этот расчет вошло 12 матчей.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Левски — Кайрат, и где смотреть

Матч: Левски — Кайрат состоится 04.08.2026 и начнется в 20:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Георгий Аспарухов». Прямая трансляция — Окко.

Стартовые составы на матч Левски - Кайрат

Левски
Основной состав
  • 92
    Флаг
    Светослав Вуцов
    ВР
  • 20
    Флаг
    Алекс Сентельес
    ЗЩ
  • 31
    Флаг
    Никола Серафимов
    ЗЩ
  • 50
    Флаг
    Кристиан Димитров
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Aldair Neves Paulo Faustino
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Мехди Мубарик
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Gašper Trdin
    ПЗ
  • 35
    Флаг
    Сержио Лобо
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Эвертон Бала
    НАП
  • 7
    Флаг
    Рейналдо
    НАП
  • 11
    Флаг
    Армстронг Око-Флекс
    НАП
Запасные
  • 78
    Флаг
    Мартин Луков
    ВР
  • 1
    Флаг
    Ognyan Dilyanov Vladimirov
    ВР
  • 2
    Флаг
    Эверттон
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Кристиан Макун
    ЗЩ
  • 10
    Флаг
    Asen Ivanov Mitkov
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    David João Kusso
    НАП
  • 9
    Флаг
    Juan Esteban Perea Sanchez
    НАП
  • 77
    Флаг
    Адриан Райчев
    НАП
  • 22
    Флаг
    Мазир Сула
    НАП
  • 28
    Флаг
    Stivan Yordanov Stoyanchov
    НАП
Кайрат
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Темирлан Анарбеков
    ВР
  • 3
    Флаг
    Луиш Мата
    ЗЩ
  • 44
    Флаг
    Лукас Африко
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Александр Мартынович
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Александр Мрынский
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Гуштаву Мендонса
    ПЗ
  • 13
    Флаг
    Яакко Оксанен
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Олжас Байбек
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Ойва Юккола
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Эдмилсон Фильо
    НАП
  • 28
    Флаг
    Марк Гуаль
    НАП
Запасные
  • 30
    Флаг
    Данила Буч
    ВР
  • 82
    Флаг
    Шерхан Калмурза
    ВР
  • 4
    Флаг
    Дамир Касабулат
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Лев Кургин
    ЗЩ
  • 32
    Флаг
    Adlan Nurgaliev
    ЗЩ
  • 25
    Флаг
    Александр Широбоков
    ЗЩ
  • 20
    Флаг
    Еркин Тапалов
    ЗЩ
  • 59
    Флаг
    Данияр Ташпулатов
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Адилет Садыбеков
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Азамат Туякбаев
    ПЗ
  • 81
    Флаг
    Исмаил Бекболат
    НАП
  • 15
    Флаг
    Мансур Биркурманов
    НАП

Левски - Кайрат – коэффициенты букмекеров на матч 07 августа 2026

Букмекер
8.5
1.1
20
7
1.12
25
4.7
1.22
21
1.01
18.53
214.56

Статистика для ставок

8
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Кайрат не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
Прогноз
Кайрат не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.85
Поставить
Левски не проигрывает в 14 последних матчах
Прогноз
Левски не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.10
Поставить
В последних 5 играх Кайрат пропускает в среднем 0.60 гола за игру
Прогноз
Левски забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.60
Поставить
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