Лига чемпионов УЕФА: Хапоэль Беер-Шева — Црвена Звезда, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Хапоэль Беер-Шева — Црвена Звезда пройдет 04.08.2026 на стадионе «Haladás Stadion». Хозяева набрали 3 очка в 2 турах сезона, гости — 6 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал больше 3 — коэффициент 2.10. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Хапоэль Беер-Шева набрал 3 очка в двух турах Лиги чемпионов, одержав одну победу и потерпев одно поражение. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 1.80 гола за игру и пропускает столько же. При этом в 7 из 9 последних встреч ворота израильского клуба были распечатаны, а серия без забитых голов отсутствует. Средний общий тотал в последних десяти матчах составляет 3.8 гола, при этом в 8 из 10 случаев обе команды отличались.

В атаке Хапоэль Беер-Шева выделяется Захи Ахмед, забивший один гол в текущем сезоне. Ориентировочный состав включает таких игроков, как Офир Марциано, Мигел Витор и Игор Златанович. В четырех последних домашних матчах средний общий тотал достигает 4.5 гола, а в трех из четырех встреч обе команды забивали. Учитывая результативность соперника и собственные показатели, матч обещает быть открытым.

Црвена Звезда уверенно начала сезон, набрав 6 очков в двух турах и одержав две победы. Команда выиграла четыре последних матча подряд, забивая в среднем 3.60 гола за игру и пропуская всего 0.80. В последних десяти встречах средний общий тотал составляет 3.9 гола, при этом в 9 из 10 случаев был пробит тотал 2.5. Гости забивают в десяти последних матчах подряд, а в 6 из 10 последних игр обе команды отличались.

Лучший бомбардир Црвены Звезды — Марко Арнаутович, на счету которого два гола в сезоне. В ориентировочном составе значатся Матеус Магальяйнс, Милош Велькович и Раде Крунич. В четырех последних выездных матчах средний общий тотал составил 3.8 гола, при этом во всех четырех встречах был пробит тотал 2.5, а в трех из четырех — тотал 3.5. Такая статистика указывает на высокую вероятность результативного матча.

Последние матчи и личные встречи

Данных об очных матчах недостаточно для отдельной проверки варианта «тотал больше 3». Отдельно по недавним матчам команд она прошла бы 5 раз, 2 раза дала бы возврат и 1 раз не сыграла бы; в этот расчет вошло 8 матчей.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Хапоэль Беер-Шева — Црвена Звезда, и где смотреть

Матч: Хапоэль Беер-Шева — Црвена Звезда состоится 04.08.2026 и начнется в 20:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Haladás Stadion». Прямая трансляция — Окко.