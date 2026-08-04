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Лига чемпионов УЕФА: Хапоэль Беер-Шева — Црвена Звезда, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Хапоэль Беер-Шева — Црвена Звезда пройдет 04.08.2026 на стадионе «Haladás Stadion». Хозяева набрали 3 очка в 2 турах сезона, гости — 6 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал больше 3 — коэффициент 2.10. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.10
Ставка
Тотал больше 3
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Шансы команд на победу

Хапоэль Беер-Шева набрал 3 очка в двух турах Лиги чемпионов, одержав одну победу и потерпев одно поражение. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 1.80 гола за игру и пропускает столько же. При этом в 7 из 9 последних встреч ворота израильского клуба были распечатаны, а серия без забитых голов отсутствует. Средний общий тотал в последних десяти матчах составляет 3.8 гола, при этом в 8 из 10 случаев обе команды отличались.

В атаке Хапоэль Беер-Шева выделяется Захи Ахмед, забивший один гол в текущем сезоне. Ориентировочный состав включает таких игроков, как Офир Марциано, Мигел Витор и Игор Златанович. В четырех последних домашних матчах средний общий тотал достигает 4.5 гола, а в трех из четырех встреч обе команды забивали. Учитывая результативность соперника и собственные показатели, матч обещает быть открытым.

Црвена Звезда уверенно начала сезон, набрав 6 очков в двух турах и одержав две победы. Команда выиграла четыре последних матча подряд, забивая в среднем 3.60 гола за игру и пропуская всего 0.80. В последних десяти встречах средний общий тотал составляет 3.9 гола, при этом в 9 из 10 случаев был пробит тотал 2.5. Гости забивают в десяти последних матчах подряд, а в 6 из 10 последних игр обе команды отличались.

Лучший бомбардир Црвены Звезды — Марко Арнаутович, на счету которого два гола в сезоне. В ориентировочном составе значатся Матеус Магальяйнс, Милош Велькович и Раде Крунич. В четырех последних выездных матчах средний общий тотал составил 3.8 гола, при этом во всех четырех встречах был пробит тотал 2.5, а в трех из четырех — тотал 3.5. Такая статистика указывает на высокую вероятность результативного матча.

Последние матчи и личные встречи

Данных об очных матчах недостаточно для отдельной проверки варианта «тотал больше 3». Отдельно по недавним матчам команд она прошла бы 5 раз, 2 раза дала бы возврат и 1 раз не сыграла бы; в этот расчет вошло 8 матчей.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Хапоэль Беер-Шева — Црвена Звезда, и где смотреть

Матч: Хапоэль Беер-Шева — Црвена Звезда состоится 04.08.2026 и начнется в 20:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Haladás Stadion». Прямая трансляция — Окко.

Стартовые составы на матч Хапоэль Беер-Шева - Црвена Звезда

Хапоэль Беер-Шева
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Офир Марциано
    ВР
  • 3
    Флаг
    Матан Балтакса
    ЗЩ
  • 12
    Флаг
    Итай Ротман
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Мигел Витор
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Гай Мизрахи
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Элиэль Перец
    ПЗ
  • 25
    Флаг
    Лукас Вентура
    ПЗ
  • 28
    Флаг
    Niv Yehoshua
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Захи Ахмед
    НАП
  • 66
    Флаг
    Игор Златанович
    НАП
  • 20
    Флаг
    Джавон Ист
    НАП
Запасные
  • 34
    Флаг
    Марко Вольфф
    ВР
  • 13
    Флаг
    Офир Давидзада
    ЗЩ
  • 44
    Флаг
    Djibril Thialaw Diop
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Педру Амадор
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Itay Hazut
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Роэй Леви
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Йоан Стоянов
    ПЗ
  • 45
    Флаг
    Muhammad Abu Rumi
    НАП
  • 11
    Флаг
    Амир Ганах
    НАП
  • 8
    Флаг
    Мохаммад Канаан
    НАП
  • 21
    Флаг
    Yoav Koren
    НАП
  • 19
    Флаг
    Amit Ohana
    НАП
Црвена Звезда
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Матеус
    ВР
  • 23
    Флаг
    Наир Тикнизян
    ЗЩ
  • 25
    Флаг
    Страхиня Эракович
    ЗЩ
  • 32
    Флаг
    Деррик Люккассен
    ЗЩ
  • 66
    Флаг
    Соль Ен У
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Мохаммад Абу-Фани
    ПЗ
  • 33
    Флаг
    Раде Крунич
    ПЗ
  • 4
    Флаг
    Мирко Иванич
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Василие Костов
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Осман Букари
    НАП
  • 17
    Флаг
    Бруно Дуарте
    НАП
Запасные
  • 77
    Флаг
    Иван Гутеша
    ВР
  • 24
    Флаг
    Никола Станкович
    ЗЩ
  • 27
    Флаг
    Matej Strika
    ЗЩ
  • 30
    Флаг
    Франклин Тебо Ученна
    ЗЩ
  • 13
    Флаг
    Милош Велькович
    ЗЩ
  • 70
    Флаг
    Мухаммед Чам
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Тими Элшник
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Александар Катаи
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Марко Арнаутович
    НАП
  • 9
    Флаг
    Яй Энем
    НАП
  • 75
    Флаг
    Лоизос Лоизу
    НАП
  • 8
    Флаг
    Кристиян Балов
    НАП

Хапоэль Беер-Шева - Црвена Звезда – коэффициенты букмекеров на матч 07 августа 2026

Букмекер
1.05
9
76
1.12
7.2
56
1.12
5.5
74
1.04
9
80

Статистика для ставок

8
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Црвена Звезда побеждает в 4 последних матчах
Прогноз
Црвена Звезда победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
76
Поставить
В последних 5 играх Црвена Звезда пропускает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Хапоэль Беер-Шева забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.55
Поставить
В последних 5 играх Црвена Звезда забивает в среднем 3.60 гола за игру
Прогноз
Црвена Звезда забьет больше двух голов
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.53
Поставить
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