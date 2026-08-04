Товарищеские матчи (клубы): Херес — , шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Херес — пройдет 04.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Херес подходит к матчу с серией без поражений: команда не проигрывает в шести последних встречах. В пяти последних играх клуб забил всего два мяча, пропустив один, при этом в пяти из семи последних матчей Херес сохранял ворота в неприкосновенности. Средний общий тотал в последних десяти играх составляет 1.3 гола, а ТБ 2.5 проходил лишь в двух случаях. Дома в пяти матчах выборки команда забила четыре гола и пропустила три, что указывает на закрытый характер игры.

В текущем турнире Херес еще не провел ни одного матча, поэтому статистика ограничена товарищескими встречами. В последних пяти играх команда забивает в среднем 0.40 гола за матч, пропуская 0.20. Очные встречи с Сеутой II в выборке из шести матчей отличались низкой результативностью: средний общий тотал 1.7, ТБ 2.5 проходил лишь однажды. Херес не проигрывает в пяти из шести последних очных матчей, что подчеркивает равенство сил в противостоянии.

Сеута II демонстрирует более результативную игру: в последних пяти матчах забито девять голов, пропущено восемь. Средний общий тотал за десять игр составляет 2.3, при этом ТБ 2.5 проходил в трех случаях. Выездная статистика за шесть матчей показывает восемь забитых и пять пропущенных мячей, средний тотал 2.2. Сеута II не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а также не уступает в пяти последних очных встречах с Хересом.

Гости также не имеют матчей в текущем турнире. В последних пяти играх Сеута II забивает в среднем 1.80 гола за матч, пропуская 1.60. Команда забивает в шести последних матчах подряд, что говорит о стабильной атакующей игре. Однако в очных встречах с Хересом результативность снижается: в шести матчах лишь дважды обе команды забивали, а средний тотал составил 1.7. Это указывает на то, что в противостоянии с Хересом гости чаще играют в закрытый футбол.

Последние матчи и личные встречи

Если проверить ставку «ничья» по очным встречам, она прошла бы 4 раза и 2 раза не сыграла бы. Эта проверка охватывает 6 матчей. Отдельно по недавним матчам команд она прошла бы 4 раза и 7 раз не сыграла бы; в этот расчет вошло 11 матчей.

Статистика личных встреч 0 Побед 4 Ничьи 1 Победа Терсера. 03.02.2024 Сеута II 1 – 1 Херес Терсера. 24.09.2023 Херес 0 – 0 Сеута II Терсера. 04.03.2023 Херес 0 – 1 Сеута II Терсера. 05.11.2022 Сеута II 0 – 0 Херес Терсера. 26.02.2022 Сеута II 1 – 1 Херес

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Херес — , и где смотреть

Матч: Херес — состоится 04.08.2026 и начнется в 20:30 по московскому времени.