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Товарищеские матчи (клубы): Херес — , шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Херес — пройдет 04.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.20
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Херес подходит к матчу с серией без поражений: команда не проигрывает в шести последних встречах. В пяти последних играх клуб забил всего два мяча, пропустив один, при этом в пяти из семи последних матчей Херес сохранял ворота в неприкосновенности. Средний общий тотал в последних десяти играх составляет 1.3 гола, а ТБ 2.5 проходил лишь в двух случаях. Дома в пяти матчах выборки команда забила четыре гола и пропустила три, что указывает на закрытый характер игры.

В текущем турнире Херес еще не провел ни одного матча, поэтому статистика ограничена товарищескими встречами. В последних пяти играх команда забивает в среднем 0.40 гола за матч, пропуская 0.20. Очные встречи с Сеутой II в выборке из шести матчей отличались низкой результативностью: средний общий тотал 1.7, ТБ 2.5 проходил лишь однажды. Херес не проигрывает в пяти из шести последних очных матчей, что подчеркивает равенство сил в противостоянии.

Сеута II демонстрирует более результативную игру: в последних пяти матчах забито девять голов, пропущено восемь. Средний общий тотал за десять игр составляет 2.3, при этом ТБ 2.5 проходил в трех случаях. Выездная статистика за шесть матчей показывает восемь забитых и пять пропущенных мячей, средний тотал 2.2. Сеута II не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а также не уступает в пяти последних очных встречах с Хересом.

Гости также не имеют матчей в текущем турнире. В последних пяти играх Сеута II забивает в среднем 1.80 гола за матч, пропуская 1.60. Команда забивает в шести последних матчах подряд, что говорит о стабильной атакующей игре. Однако в очных встречах с Хересом результативность снижается: в шести матчах лишь дважды обе команды забивали, а средний тотал составил 1.7. Это указывает на то, что в противостоянии с Хересом гости чаще играют в закрытый футбол.

Последние матчи и личные встречи

Если проверить ставку «ничья» по очным встречам, она прошла бы 4 раза и 2 раза не сыграла бы. Эта проверка охватывает 6 матчей. Отдельно по недавним матчам команд она прошла бы 4 раза и 7 раз не сыграла бы; в этот расчет вошло 11 матчей.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Херес — , и где смотреть

Матч: Херес — состоится 04.08.2026 и начнется в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Херес - Сеута II

Составы еще неизвестны

Херес - Сеута II – коэффициенты букмекеров на матч 07 августа 2026

Букмекер
1.03
7.3
31
1.02
9.4
40
1.04
7.25
76
1.03
11.22
29.32

Статистика для ставок

10
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Сеута II не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Сеута II не проиграет
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Коэффициент
2.40
Поставить
Херес – Сеута II: Сеута II не проигрывает в 5 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Сеута II не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.40
Поставить
Херес не проигрывает в 6 последних матчах
Прогноз
Херес не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.10
Поставить
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