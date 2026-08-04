Товарищеские матчи (клубы): Аморебьета — Аренас, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Аморебьета — Аренас пройдет 04.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал меньше 2.5 — коэффициент 2.15. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Аморебьета подходит к матчу с серией из пяти игр без поражений, включая победы над Мутильверой и Алавесом Б. В последних пяти встречах команда забивает в среднем 1.80 гола за игру, пропуская 1.40. При этом в текущем турнире у команды нет ни побед, ни ничьих, ни поражений, так как это товарищеский матч. В последних десяти матчах средний общий тотал составил 1.9, а ТБ 2.5 проходил лишь в трех случаях. Дома в пяти последних играх выборки средний тотал еще ниже — 1.6, и лишь однажды было забито больше 2.5 голов.

В очных встречах с Аренасом Аморебьета имеет преимущество: общий счет последних десяти матчей 10:7 в их пользу, и они не проигрывают в пяти последних очных встречах. В трех последних очных матчах Аморебьета не пропускала. Однако в последних пяти играх команда пропускает в среднем 1.40 гола за игру, что указывает на некоторую уязвимость в обороне. Тем не менее, учитывая низкий средний тотал в очных встречах (1.7) и лишь два случая ТБ 2.5 в десяти матчах, можно ожидать сдержанный сценарий.

Аренас проиграл последний матч Эйбару со счетом 0:5, что отразилось на статистике: в последних пяти играх они пропускают в среднем 2.20 гола за игру, а забивают 1.20. В текущем турнире у команды одно поражение. В последних десяти матчах средний общий тотал составил 3.0, а ТБ 2.5 проходил в половине случаев. На выезде в пяти последних матчах выборки средний тотал вырос до 3.8, при этом ТБ 2.5 был в четырех из пяти игр. Однако в очных встречах с Аморебьетой результативность значительно ниже.

Аренас не проигрывает в шести из восьми последних матчей против Аморебьеты, но в последней очной встрече в 2021 году уступил 0:1. В последних пяти играх Аренас забивает в среднем 1.20 гола, пропуская 2.20, что говорит о проблемах в обороне. Тем не менее, команда забивает в пяти из семи последних матчей. Учитывая низкий средний тотал в очных встречах (1.7) и лишь два случая ТБ 2.5 в десяти матчах, можно ожидать, что и в этом матче голов будет немного.

Последние матчи и личные встречи

В истории очных встреч ставка «тотал меньше 2.5» прошла бы 8 раз и 2 раза не сыграла бы. Проверка охватывает 10 матчей. Если взять недавние матчи команд в соответствующей домашней или гостевой роли, она прошла бы 5 раз и 5 раз не сыграла бы; в расчете 10 матчей.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Аморебьета — Аренас, и где смотреть

Матч: Аморебьета — Аренас состоится 04.08.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени.