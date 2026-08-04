Товарищеские матчи (клубы): Леганес — Аль-Райян, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Леганес — Аль-Райян пройдет 04.08.2026 в Leganés на стадионе «Instalación Deportiva Butarque». Хозяева набрали 0 очков в 5 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал меньше 2.5 — коэффициент 2.10. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Леганес подходит к матчу после серии из пяти игр, в которых одержал лишь одну победу при двух ничьих и двух поражениях. В последних пяти встречах команда забила всего три гола, пропустив столько же, что говорит о низкой результативности. Средний общий тотал за последние десять матчей составляет 1.6 гола, при этом в пяти из десяти игр Леганес не смог отличиться, а в пяти — сохранил ворота в неприкосновенности. Домашние матчи также не отличаются высокой результативностью: в четырех последних домашних играх средний тотал — 1.0, а в трех из четырех случаев команда не пропускала.

В текущем турнире Леганес набрал лишь одно очко в пяти турах, что отражает сложности в атаке. Однако стоит отметить, что в последних пяти матчах команда пропускает в среднем 0.60 гола за игру, что указывает на надежность обороны. При этом забивает Леганес также в среднем 0.60 гола за игру, что подчеркивает проблемы в нападении. Учитывая, что в четырех из последних десяти матчей был зафиксирован тотал больше 2.5, а в шести — меньше, можно ожидать, что игра будет сдержанной. Ставка на тотал меньше 2.5 выглядит логичной, учитывая низкую результативность хозяев.

Аль-Райян демонстрирует более высокую результативность: в последних пяти матчах команда забила 12 голов, пропустив 6, что в среднем составляет 2.40 забитых и 1.20 пропущенных за игру. За последние десять матчей средний общий тотал составил 3.4 гола, при этом в восьми из десяти игр был пробит тотал больше 2.5. Однако стоит отметить, что в текущем турнире Аль-Райян провел лишь один матч, завершившийся вничью 3:3 с Рочдейлом. Команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей и забивает в 15 из 17 последних встреч, что говорит о стабильной игре в атаке.

Выездные матчи Аль-Райяна отличаются высокой результативностью: в трех последних выездных играх средний общий тотал составил 4.7 гола, и во всех трех был пробит тотал больше 2.5. Однако стоит учитывать, что соперники были не самого высокого уровня. В то же время Леганес дома играет достаточно закрыто, что может снизить общий тотал. Несмотря на атакующий потенциал гостей, ставка на тотал меньше 2.5 может быть оправдана, если хозяевам удастся сдержать натиск. В целом, матч обещает быть напряженным, и низовая ставка имеет основания.

Последние матчи и личные встречи

Проверить вариант «тотал меньше 2.5» отдельно по очным встречам не позволяет объем доступных данных. Если взять недавние матчи команд в соответствующей домашней или гостевой роли, она прошла бы 3 раза и 4 раза не сыграла бы; в расчете 7 матчей.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Леганес — Аль-Райян, и где смотреть

Матч: Леганес — Аль-Райян состоится 04.08.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Instalación Deportiva Butarque».