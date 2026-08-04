Товарищеские матчи (клубы): Эльденсе — Вильярреал Б, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Эльденсе — Вильярреал Б пройдет 04.08.2026 на стадионе «Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал больше 2.5 — коэффициент 1.90. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Эльденсе подходит к матчу с серией неудач: в четырех турах текущего турнира команда набрала ноль очков, одержав одну победу при трех поражениях. В последних пяти играх клуб забил пять голов, но пропустил одиннадцать, что отражает проблемы в обороне. Средний общий тотал в последних десяти матчах Эльденсе составляет 3.3 гола, при этом во всех десяти встречах был пробит тотал больше 2.5. Дома команда выглядит увереннее: в пяти последних домашних матчах средний тотал — 3.4, и все они завершились с тоталом больше 2.5. Однако стоит отметить, что в последней игре против Мурсии Эльденсе уступил 1:2, пропуская в четырех последних матчах турнира.

В последних пяти играх Эльденсе забивает в среднем один гол за матч, пропуская при этом 2.2 гола. Команда пропускает в десяти последних матчах подряд, что говорит о стабильных проблемах в защите. При этом дома Эльденсе не проигрывает в 12 из 14 последних матчей, что может добавить уверенности. В очных встречах с Вильярреалом Б средний общий тотал составляет 2.7 гола, а в пяти из десяти последних личных встреч был пробит тотал больше 2.5. Учитывая результативность обеих команд в последних матчах, ставка на тотал больше 2.5 выглядит обоснованной.

Вильярреал Б в текущем турнире провел один матч, набрав ноль очков (одна ничья). В последних пяти играх команда забивает восемь голов, пропуская шесть, что дает среднюю результативность 1.6 гола за матч в атаке и 1.2 в обороне. В последних десяти матчах средний общий тотал составляет 2.5 гола, при этом тотал больше 2.5 был пробит лишь в трех из десяти встреч. Однако в пяти последних выездных матчах средний тотал возрастает до 3.2, а в двух из пяти был пробит тотал больше 2.5. Вильярреал Б не проигрывает в 12 из 14 последних матчей, что говорит о стабильности результатов.

В последних пяти выездных матчах Вильярреал Б забивает и пропускает по 1.6 гола в среднем, а обе команды забивали в трех из пяти встреч. Команда забивает в пяти из семи последних матчей, что подтверждает ее атакующий потенциал. В очных встречах с Эльденсе Вильярреал Б имеет преимущество: общий счет последних десяти встреч — 17:10 в их пользу, а в последней игре (март 2026) они победили 2:0. Учитывая, что Эльденсе пропускает в каждом матче, а Вильярреал Б регулярно забивает, ставка на тотал больше 2.5 имеет под собой основания.

Последние матчи и личные встречи

Если проверить ставку «тотал больше 2.5» по очным встречам, она прошла бы 5 раз и 5 раз не сыграла бы. Эта проверка охватывает 10 матчей. Отдельно по недавним матчам команд она прошла бы 7 раз и 3 раза не сыграла бы; в этот расчет вошло 10 матчей.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Эльденсе — Вильярреал Б, и где смотреть

Матч: Эльденсе — Вильярреал Б состоится 04.08.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat».