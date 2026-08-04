Лига конференций УЕФА: Ауда — Динамо Сити, шансы команд на победу в матче 3-го тура

Матч Лиги конференций УЕФА: Ауда — Динамо Сити пройдет 04.08.2026 в Rīga (Riga) на стадионе «стадион Сконто». Хозяева набрали 6 очков в 2 турах сезона, гости — 7 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Ауда — коэффициент 2.35. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Ауда подходит к матчу с серией из четырех побед подряд, включая уверенную победу над ФКСБ (4:1) в прошлом туре Лиги конференций. В текущем турнире команда набрала 6 очков в двух матчах, не потеряв ни одного. За последние пять игр Ауда забивает в среднем 2.00 гола за матч, пропуская 0.80, что указывает на сбалансированную игру. Однако в более широкой выборке из 10 матчей средний общий тотал составляет 2.3, а ТБ 2.5 проходил лишь в трех случаях, что говорит о не самой высокой результативности.

В составе Ауда выделяется Бартелеми Дьедиу, лучший бомбардир команды с тремя голами в сезоне. Ориентировочный стартовый состав включает таких игроков, как Нилс-Томс Пуриньш, Юба Траоре и Кадер Коне, что обеспечивает атакующий потенциал. Команда стабильно забивает в последних пяти матчах, что подтверждает ее способность создавать моменты. При этом в пяти домашних матчах из выборки средний общий тотал ниже (2.2), а ТБ 2.5 проходил лишь однажды, что может указывать на более закрытую игру на своем поле.

Динамо Сити набрало 7 очков в четырех турах Лиги конференций, имея в активе две победы, одну ничью и одно поражение. Команда не проигрывает в трех последних матчах турнира и обязательно забивает в них. За последние пять игр Динамо Сити забивает в среднем 2.00 гола за матч, пропуская 0.80, что сопоставимо с показателями Ауда. Однако в последних восьми матчах команда пропускает в шести, что говорит о нестабильности в обороне. В выездных матчах из выборки средний общий тотал выше (2.9), а ТБ 2.5 проходил в четырех из семи случаев.

Лучший бомбардир Динамо Сити — Хекуран Бериша с двумя голами. Ориентировочный состав включает Альдо Текья, Эриона Ходжалари и Лоренцо Виля, что дает команде опыт и вариативность в атаке. Динамо Сити забивает в трех последних матчах, но при этом пропускает в шести из восьми последних, что создает предпосылки для результативного обмена голами. В последних пяти играх команда забивает и пропускает по 0.80 гола в среднем, что указывает на склонность к равной борьбе. Однако в очных встречах с Ауда данных нет, поэтому ставка на победу хозяев выглядит предпочтительнее.

Последние матчи и личные встречи

Во входных данных нет достаточной истории очных встреч для проверки ставки «победа хозяев». На недавних матчах команд, учтенных при расчете, она прошла бы 3 раза и 2 раза не сыграла бы; эта проверка охватывает 5 матчей.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Ауда — Динамо Сити, и где смотреть

Матч: Ауда — Динамо Сити состоится 04.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «стадион Сконто». Прямая трансляция — Окко.