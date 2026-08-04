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Лига конференций УЕФА: Ауда — Динамо Сити, шансы команд на победу в матче 3-го тура

Матч Лиги конференций УЕФА: Ауда — Динамо Сити пройдет 04.08.2026 в Rīga (Riga) на стадионе «стадион Сконто». Хозяева набрали 6 очков в 2 турах сезона, гости — 7 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Ауда — коэффициент 2.35. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.35
Ставка
Победа команды Ауда
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Шансы команд на победу

Ауда подходит к матчу с серией из четырех побед подряд, включая уверенную победу над ФКСБ (4:1) в прошлом туре Лиги конференций. В текущем турнире команда набрала 6 очков в двух матчах, не потеряв ни одного. За последние пять игр Ауда забивает в среднем 2.00 гола за матч, пропуская 0.80, что указывает на сбалансированную игру. Однако в более широкой выборке из 10 матчей средний общий тотал составляет 2.3, а ТБ 2.5 проходил лишь в трех случаях, что говорит о не самой высокой результативности.

В составе Ауда выделяется Бартелеми Дьедиу, лучший бомбардир команды с тремя голами в сезоне. Ориентировочный стартовый состав включает таких игроков, как Нилс-Томс Пуриньш, Юба Траоре и Кадер Коне, что обеспечивает атакующий потенциал. Команда стабильно забивает в последних пяти матчах, что подтверждает ее способность создавать моменты. При этом в пяти домашних матчах из выборки средний общий тотал ниже (2.2), а ТБ 2.5 проходил лишь однажды, что может указывать на более закрытую игру на своем поле.

Динамо Сити набрало 7 очков в четырех турах Лиги конференций, имея в активе две победы, одну ничью и одно поражение. Команда не проигрывает в трех последних матчах турнира и обязательно забивает в них. За последние пять игр Динамо Сити забивает в среднем 2.00 гола за матч, пропуская 0.80, что сопоставимо с показателями Ауда. Однако в последних восьми матчах команда пропускает в шести, что говорит о нестабильности в обороне. В выездных матчах из выборки средний общий тотал выше (2.9), а ТБ 2.5 проходил в четырех из семи случаев.

Лучший бомбардир Динамо Сити — Хекуран Бериша с двумя голами. Ориентировочный состав включает Альдо Текья, Эриона Ходжалари и Лоренцо Виля, что дает команде опыт и вариативность в атаке. Динамо Сити забивает в трех последних матчах, но при этом пропускает в шести из восьми последних, что создает предпосылки для результативного обмена голами. В последних пяти играх команда забивает и пропускает по 0.80 гола в среднем, что указывает на склонность к равной борьбе. Однако в очных встречах с Ауда данных нет, поэтому ставка на победу хозяев выглядит предпочтительнее.

Последние матчи и личные встречи

Во входных данных нет достаточной истории очных встреч для проверки ставки «победа хозяев». На недавних матчах команд, учтенных при расчете, она прошла бы 3 раза и 2 раза не сыграла бы; эта проверка охватывает 5 матчей.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Ауда — Динамо Сити, и где смотреть

Матч: Ауда — Динамо Сити состоится 04.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «стадион Сконто». Прямая трансляция — Окко.

Стартовые составы на матч Ауда - Динамо Сити

Ауда
Основной состав
  • 98
    Флаг
    Нилс-Томс Пуриньш
    ВР
  • 6
    Флаг
    Ralfs Kragliks
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Moussa Ouedraogo
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Тин Хрвой
    ЗЩ
  • 71
    Флаг
    Оскарс Рубенис
    НАП
  • 10
    Флаг
    Wally Fofana
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Юба Траоре
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Эдвин Бонгемба
    НАП
  • 25
    Флаг
    Бартелеми Дьедиу
    НАП
  • 47
    Флаг
    Кадер Коне
    НАП
  • 17
    Флаг
    Эдуардс Дашкевичс
    НАП
Запасные
  • 12
    Флаг
    Ник Александров
    ВР
  • 1
    Флаг
    Raivo Stūriņš
    ВР
  • 80
    Флаг
    Sebastián Alexandre Aranda Vallumbrosio
    ЗЩ
  • 18
    Флаг
    Ariel Abdiel Arroyo Tugwell
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Хуссаини Ибрагим
    ПЗ
  • 26
    Флаг
    Hénoc Georges Lusweki
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Евгений Минин
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Эндрюс Аппиа
    НАП
  • 23
    Флаг
    Mohamoud Fofana
    НАП
  • 46
    Флаг
    Jayen Victor Ramiro Gerold
    НАП
Динамо Сити
Основной состав
  • 77
    Флаг
    Альдо Текья
    ВР
  • 13
    Флаг
    Фабьян Перндреца
    ЗЩ
  • 27
    Флаг
    Насер Алийи
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Усни Исмаили
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Бруно Дита
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Эридон Кярдаку
    ПЗ
  • 28
    Флаг
    Иси Манелари
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Клеви Кефалия
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Malomo Taofeek Ayodeji
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Хекуран Бериша
    НАП
  • 10
    Флаг
    Лоренцо Виля
    НАП
Запасные
  • 97
    Флаг
    Томас Кири
    ВР
  • 1
    Флаг
    Эдмир Сали
    ВР
  • 5
    Флаг
    Эрион Ходжалари
    ЗЩ
  • 47
    Флаг
    Лорран
    ЗЩ
  • 16
    Флаг
    Noel Bleta
    ПЗ
  • 88
    Флаг
    Flamur Ruçi
    ПЗ
  • 33
    Флаг
    Дэвид Фадайро
    НАП
  • 24
    Флаг
    Florenc Ferruku
    НАП
  • 45
    Флаг
    Bright Aniekan James
    НАП
  • 18
    Флаг
    Dejvi Metaj
    НАП
  • 11
    Флаг
    Ruben Elvin Cornelious Silva-Richards
    НАП

Ауда - Динамо Сити – коэффициенты букмекеров на матч 07 августа 2026

Букмекер
1.04
10
47
1.05
11
45
1.03
7.75
76
1.01
15.89
69.56

Статистика для ставок

8
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Ауда побеждает в 4 последних матчах
Прогноз
Ауда победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.04
Поставить
В последних 5 играх Динамо Сити пропускает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Ауда забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.82
Поставить
В последних 5 играх Динамо Сити забивает в среднем 2.00 гола за игру
Прогноз
Динамо Сити забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2
Поставить
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