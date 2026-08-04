Лига чемпионов УЕФА: Арарат-Армения — Целе, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Арарат-Армения — Целе пройдет 04.08.2026 в Ереване на стадионе «Республиканский стадион». Хозяева набрали 6 очков в 4 турах сезона, гости — 2 очка в 2 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал меньше 2.5 — коэффициент 1.85. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Арарат-Армения набрала 6 очков в 4 турах Лиги чемпионов и занимает место в верхней части таблицы. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 2.20 гола за игру, пропуская 1.60. При этом в шести последних домашних матчах средний общий тотал составил всего 2.2, а ТБ 2.5 проходил лишь однажды. Домашняя серия без поражений насчитывает пять игр, что говорит о надежности в родных стенах.
В активе Арарат-Армения две победы и два поражения в текущем турнире. Команда забивает в девяти последних матчах подряд, а в последних пяти играх на ее счету 11 голов. Лучший бомбардир сезона Сандро Лима отметился тремя голами. В прошлой игре Лиги чемпионов армянский клуб уступил Шэмрок Роверс со счетом 1:2, но при этом в четырех последних матчах турнира неизменно отличался.
Целе набрала 2 очка в двух турах Лиги чемпионов, сыграв вничью в обоих матчах. Команда не знает побед в пяти последних играх, но при этом забивает в семи матчах подряд. В последних пяти встречах средняя результативность Целе составляет 1.80 гола за игру, пропускает она столько же. Гости пропускают в восьми последних матчах, что указывает на проблемы в обороне.
В активе Целе два ничейных результата в текущем турнире, при этом команда не потерпела ни одного поражения. Лучший бомбардир сезона Марио Квесич забил четыре гола. В последних пяти матчах Целе забивает 9 голов и пропускает 9. В прошлой игре Лиги чемпионов словенский клуб сыграл вничью с Эгнатией (2:2), продолжив серию результативных матчей.
Последние матчи и личные встречи
В истории очных встреч ставка «тотал меньше 2.5» прошла бы 1 раз. Проверка охватывает 1 матч. Если взять недавние матчи команд в соответствующей домашней или гостевой роли, она прошла бы 10 раз и 6 раз не сыграла бы; в расчете 16 матчей.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Арарат-Армения — Целе, и где смотреть
Матч: Арарат-Армения — Целе состоится 04.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Республиканский стадион». Прямая трансляция — Окко.
Стартовые составы на матч Арарат-Армения - Целе
- 98Жоао БравимВР
- 16Эдгар ГригорянЗЩ
- 47Александрос МалисЗЩ
- 43Бруну УилсонЗЩ
- 3Хосе БуэноЗЩ
- 2Угу ОливейраЗЩ
- 17Максанс КарльеПЗ
- 19Карен МурадянПЗ
- 11Зидан БанжакиПЗ
- 91Сандро ЛимаНАП
- 77Артур СеробянНАП
- 1Арман НерсесянВР
- 5Luis Felipe Hungria MartinsЗЩ
- 14Bruno Martins PereiraЗЩ
- 6Michel AyvazyanПЗ
- 8Хуан БалантаПЗ
- 9Араик ЭлоянПЗ
- 70БенниПЗ
- 20Элвин ТераПЗ
- 90Пол АйонгоНАП
- 25Alioune NdourНАП
- 95Карлос ЭнрикеНАП
- 7Жирайр ШагоянНАП
- 1Жан-Лук ЛебанВР
- 6Артемий ТутышкинЗЩ
- 2Пиюс ШирвисЗЩ
- 4Дарко ХркаПЗ
- 8Марио КвесичПЗ
- 19Марк ЗабуковникПЗ
- 13Папа ДаниэльПЗ
- 25Ветон ТушаНАП
- 11Милет АвдилиПЗ
- 10Свит СешларПЗ
- 47Армандас КучисНАП
- 23Жига ФрелихВР
- 12Лука КоларВР
- 20Альфа ДионкуЗЩ
- 33Леонардо КутрисЗЩ
- 3Дамьян ВуклишевичЗЩ
- 27Иван ЧалушичЗЩ
- 17Андрей КотникПЗ
- 7Беньямин ВербичПЗ
- 91Яя ДукулиНАП
- 77Матиц ИваншекНАП
- 99Матей ПоплатникНАП
- 94Руди Пожег ВанцашНАП
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