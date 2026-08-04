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Лига чемпионов УЕФА: Арарат-Армения — Целе, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Арарат-Армения — Целе пройдет 04.08.2026 в Ереване на стадионе «Республиканский стадион». Хозяева набрали 6 очков в 4 турах сезона, гости — 2 очка в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал меньше 2.5 — коэффициент 1.85. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.85
Ставка
Тотал меньше 2.5
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Шансы команд на победу

Арарат-Армения набрала 6 очков в 4 турах Лиги чемпионов и занимает место в верхней части таблицы. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 2.20 гола за игру, пропуская 1.60. При этом в шести последних домашних матчах средний общий тотал составил всего 2.2, а ТБ 2.5 проходил лишь однажды. Домашняя серия без поражений насчитывает пять игр, что говорит о надежности в родных стенах.

В активе Арарат-Армения две победы и два поражения в текущем турнире. Команда забивает в девяти последних матчах подряд, а в последних пяти играх на ее счету 11 голов. Лучший бомбардир сезона Сандро Лима отметился тремя голами. В прошлой игре Лиги чемпионов армянский клуб уступил Шэмрок Роверс со счетом 1:2, но при этом в четырех последних матчах турнира неизменно отличался.

Целе набрала 2 очка в двух турах Лиги чемпионов, сыграв вничью в обоих матчах. Команда не знает побед в пяти последних играх, но при этом забивает в семи матчах подряд. В последних пяти встречах средняя результативность Целе составляет 1.80 гола за игру, пропускает она столько же. Гости пропускают в восьми последних матчах, что указывает на проблемы в обороне.

В активе Целе два ничейных результата в текущем турнире, при этом команда не потерпела ни одного поражения. Лучший бомбардир сезона Марио Квесич забил четыре гола. В последних пяти матчах Целе забивает 9 голов и пропускает 9. В прошлой игре Лиги чемпионов словенский клуб сыграл вничью с Эгнатией (2:2), продолжив серию результативных матчей.

Последние матчи и личные встречи

В истории очных встреч ставка «тотал меньше 2.5» прошла бы 1 раз. Проверка охватывает 1 матч. Если взять недавние матчи команд в соответствующей домашней или гостевой роли, она прошла бы 10 раз и 6 раз не сыграла бы; в расчете 16 матчей.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Арарат-Армения — Целе, и где смотреть

Матч: Арарат-Армения — Целе состоится 04.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Республиканский стадион». Прямая трансляция — Окко.

Стартовые составы на матч Арарат-Армения - Целе

Арарат-Армения
Основной состав
  • 98
    Флаг
    Жоао Бравим
    ВР
  • 16
    Флаг
    Эдгар Григорян
    ЗЩ
  • 47
    Флаг
    Александрос Малис
    ЗЩ
  • 43
    Флаг
    Бруну Уилсон
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Хосе Буэно
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Угу Оливейра
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Максанс Карлье
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Карен Мурадян
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Зидан Банжаки
    ПЗ
  • 91
    Флаг
    Сандро Лима
    НАП
  • 77
    Флаг
    Артур Серобян
    НАП
Запасные
  • 1
    Флаг
    Арман Нерсесян
    ВР
  • 5
    Флаг
    Luis Felipe Hungria Martins
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Bruno Martins Pereira
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Michel Ayvazyan
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Хуан Баланта
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Араик Элоян
    ПЗ
  • 70
    Флаг
    Бенни
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Элвин Тера
    ПЗ
  • 90
    Флаг
    Пол Айонго
    НАП
  • 25
    Флаг
    Alioune Ndour
    НАП
  • 95
    Флаг
    Карлос Энрике
    НАП
  • 7
    Флаг
    Жирайр Шагоян
    НАП
Целе
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Жан-Лук Лебан
    ВР
  • 6
    Флаг
    Артемий Тутышкин
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Пиюс Ширвис
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Дарко Хрка
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Марио Квесич
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Марк Забуковник
    ПЗ
  • 13
    Флаг
    Папа Даниэль
    ПЗ
  • 25
    Флаг
    Ветон Туша
    НАП
  • 11
    Флаг
    Милет Авдили
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Свит Сешлар
    ПЗ
  • 47
    Флаг
    Армандас Кучис
    НАП
Запасные
  • 23
    Флаг
    Жига Фрелих
    ВР
  • 12
    Флаг
    Лука Колар
    ВР
  • 20
    Флаг
    Альфа Дионку
    ЗЩ
  • 33
    Флаг
    Леонардо Кутрис
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Дамьян Вуклишевич
    ЗЩ
  • 27
    Флаг
    Иван Чалушич
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Андрей Котник
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Беньямин Вербич
    ПЗ
  • 91
    Флаг
    Яя Дукули
    НАП
  • 77
    Флаг
    Матиц Иваншек
    НАП
  • 99
    Флаг
    Матей Поплатник
    НАП
  • 94
    Флаг
    Руди Пожег Ванцаш
    НАП

Арарат-Армения - Целе – коэффициенты букмекеров на матч 07 августа 2026

Букмекер
1.06
7.5
185
1.01
11
55
1.02
9
76
1.07
10
60

Статистика для ставок

9
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Арарат-Армения не проигрывает в 5 последних матчах дома
Прогноз
Арарат-Армения не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.43
Поставить
Целе играет вничью в 5 последних матчах
Прогноз
Ничья
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
9
Поставить
В последних 5 играх Арарат-Армения пропускает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз
Целе забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.70
Поставить
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