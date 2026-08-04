Лига чемпионов УЕФА: Арарат-Армения — Целе, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Арарат-Армения — Целе пройдет 04.08.2026 в Ереване на стадионе «Республиканский стадион». Хозяева набрали 6 очков в 4 турах сезона, гости — 2 очка в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал меньше 2.5 — коэффициент 1.85. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Арарат-Армения набрала 6 очков в 4 турах Лиги чемпионов и занимает место в верхней части таблицы. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 2.20 гола за игру, пропуская 1.60. При этом в шести последних домашних матчах средний общий тотал составил всего 2.2, а ТБ 2.5 проходил лишь однажды. Домашняя серия без поражений насчитывает пять игр, что говорит о надежности в родных стенах.

В активе Арарат-Армения две победы и два поражения в текущем турнире. Команда забивает в девяти последних матчах подряд, а в последних пяти играх на ее счету 11 голов. Лучший бомбардир сезона Сандро Лима отметился тремя голами. В прошлой игре Лиги чемпионов армянский клуб уступил Шэмрок Роверс со счетом 1:2, но при этом в четырех последних матчах турнира неизменно отличался.

Целе набрала 2 очка в двух турах Лиги чемпионов, сыграв вничью в обоих матчах. Команда не знает побед в пяти последних играх, но при этом забивает в семи матчах подряд. В последних пяти встречах средняя результативность Целе составляет 1.80 гола за игру, пропускает она столько же. Гости пропускают в восьми последних матчах, что указывает на проблемы в обороне.

В активе Целе два ничейных результата в текущем турнире, при этом команда не потерпела ни одного поражения. Лучший бомбардир сезона Марио Квесич забил четыре гола. В последних пяти матчах Целе забивает 9 голов и пропускает 9. В прошлой игре Лиги чемпионов словенский клуб сыграл вничью с Эгнатией (2:2), продолжив серию результативных матчей.

Последние матчи и личные встречи

В истории очных встреч ставка «тотал меньше 2.5» прошла бы 1 раз. Проверка охватывает 1 матч. Если взять недавние матчи команд в соответствующей домашней или гостевой роли, она прошла бы 10 раз и 6 раз не сыграла бы; в расчете 16 матчей.

Статистика личных встреч 1 Победа 0 Ничьих 0 Побед Лига Европы. 24.09.2020 Арарат-Армения 1 – 0 Целе

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Арарат-Армения — Целе, и где смотреть

Матч: Арарат-Армения — Целе состоится 04.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Республиканский стадион». Прямая трансляция — Окко.