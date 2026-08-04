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Лига чемпионов УЕФА: Мьелльбю — Слован Братислава, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Мьелльбю — Слован Братислава пройдет 04.08.2026 в Sölvesborg на стадионе «Страндваллен». Хозяева набрали 4 очка в 2 турах сезона, гости — 4 очка в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Фора 2 (0) — коэффициент 2.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.40
Ставка
Фора 2 (0)
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Шансы команд на победу

Мьелльбю набрал 4 очка в двух турах Лиги чемпионов, одержав одну победу и сыграв вничью. В последних пяти матчах команда забивает в среднем один гол за игру, пропуская 0.8 гола. При этом в последних десяти встречах средний общий тотал составил 3.5 гола, а ставка «обе забьют» прошла в семи из десяти случаев. Дома в четырех последних матчах выборки Мьелльбю забил семь голов, пропустив пять, что указывает на достаточно открытый футбол.

В текущем сезоне лучшим бомбардиром Мьелльбю является Оки Самуэльсен с двумя голами. Ориентировочный состав включает Робина Валлиндера в воротах и таких игроков, как Том Петтерссон, Якоб Бергстрем и сам Самуэльсен в атаке. Команда показывает стабильные результаты в турнире, не проигрывая в двух стартовых турах. Однако в последних пяти матчах Мьелльбю одержал лишь одну победу, что говорит о некоторой нестабильности.

Слован Братислава также набрал 4 очка в двух турах, имея одну победу и одну ничью. Команда не проигрывает в шести последних матчах, а в последних пяти встречах забивает в среднем 2.6 гола за игру, пропуская всего 0.6. В шести последних выездных матчах выборки Слован забил девять голов, пропустив два, и в четырех из шести встреч сохранил ворота сухими. Эти показатели подчеркивают надежность обороны гостей на выезде.

Лучший бомбардир Слована в сезоне — Андраж Шпорар с одним голом. Ориентировочный состав включает Александара Поповича II в воротах и таких игроков, как Светозар Маркович, Кенан Байрич и Николай Кухаревич. Команда демонстрирует уверенную игру в атаке, забивая в шести последних матчах подряд. Учитывая, что Слован стабильно набирает очки и редко пропускает, он выглядит способным сохранить положительный результат в предстоящей встрече.

Последние матчи и личные встречи

Проверить вариант «нулевая фора гостей» отдельно по очным встречам не позволяет объем доступных данных. Если взять недавние матчи команд в соответствующей домашней или гостевой роли, она прошла бы 4 раза, 1 раз дала бы возврат и 1 раз не сыграла бы; в расчете 6 матчей.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Мьелльбю — Слован Братислава, и где смотреть

Матч: Мьелльбю — Слован Братислава состоится 04.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Страндваллен». Прямая трансляция — Окко.

Стартовые составы на матч Мьелльбю - Слован Б

Мьелльбю
Основной состав
  • 13
    Флаг
    Robin Wallinder
    ВР
  • 24
    Флаг
    Том Петтерссон
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Ludvig Svanberg
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Abdullah Iqbal
    ЗЩ
  • 10
    Флаг
    Йеппе Кьер
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Оки Самуэльсен
    НАП
  • 17
    Флаг
    Эллиот Струд
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Виктор Густафссон
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Йеспер Густавссон
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    William Granath
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Якоб Бергстрем
    НАП
Запасные
  • 35
    Флаг
    Александер Лундин
    ВР
  • 3
    Флаг
    Мартин Агнарссон
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Ian Hoffmann
    ЗЩ
  • 25
    Флаг
    Max Klarlund Nielsen
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Аксель Норен
    ЗЩ
  • 33
    Флаг
    Тони Миеттинен
    ЗЩ
  • 39
    Флаг
    Romeo Arrhenius Leandersson
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Per Olle Elton Lindberg
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Lars Ludvig Nicholas Tidstrand
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Али Юссеф
    НАП
  • 15
    Флаг
    Bork Classønn Bang-Kittilsen
    НАП
  • 19
    Флаг
    Abdoulie Manneh
    НАП
Слован Б
Основной состав
  • 71
    Флаг
    Доминик Такач
    ВР
  • 57
    Флаг
    Сандру Круш
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Светозар Маркович
    ЗЩ
  • 12
    Флаг
    Кенан Байрич
    ЗЩ
  • 28
    Флаг
    Сесар Блэкмэн
    ЗЩ
  • 70
    Флаг
    Кристиан Мартинес
    ПЗ
  • 3
    Флаг
    Петер Покорны
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Артур Гайдош
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Аласана Йираджанг
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Alexej Maroš
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Николай Кухаревич
    НАП
Запасные
  • 44
    Флаг
    Матуш Мацик
    ВР
  • 1
    Флаг
    Александар Попович
    ВР
  • 2
    Флаг
    Самуэл Козловски
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Кевин Виммер
    ЗЩ
  • 25
    Флаг
    Leo Hofstädter
    ПЗ
  • 5
    Флаг
    Раш Рахим Ибрахим
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Данил Игнатенко
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Manasse Kianga
    ПЗ
  • 88
    Флаг
    Дайки Мацуока
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Ален Мустафич
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Сулейман Камара
    НАП
  • 24
    Флаг
    Matúš Teo Tomáško
    НАП

Мьелльбю - Слован Б – коэффициенты букмекеров на матч 07 августа 2026

Букмекер
10.5
1.12
12
13
1.09
12
8.75
1.14
12
55
10.5
1.02

Статистика для ставок

6
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Слован Б не проигрывает в 6 последних матчах
Прогноз
Слован Б не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.53
Поставить
В последних 5 играх Мьелльбю пропускает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Слован Б забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.25
Поставить
В последних 5 играх Мьелльбю забивает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Мьелльбю забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.77
Поставить
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