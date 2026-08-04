Лига чемпионов УЕФА: Мьелльбю — Слован Братислава, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Мьелльбю — Слован Братислава пройдет 04.08.2026 в Sölvesborg на стадионе «Страндваллен». Хозяева набрали 4 очка в 2 турах сезона, гости — 4 очка в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Фора 2 (0) — коэффициент 2.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Мьелльбю набрал 4 очка в двух турах Лиги чемпионов, одержав одну победу и сыграв вничью. В последних пяти матчах команда забивает в среднем один гол за игру, пропуская 0.8 гола. При этом в последних десяти встречах средний общий тотал составил 3.5 гола, а ставка «обе забьют» прошла в семи из десяти случаев. Дома в четырех последних матчах выборки Мьелльбю забил семь голов, пропустив пять, что указывает на достаточно открытый футбол.

В текущем сезоне лучшим бомбардиром Мьелльбю является Оки Самуэльсен с двумя голами. Ориентировочный состав включает Робина Валлиндера в воротах и таких игроков, как Том Петтерссон, Якоб Бергстрем и сам Самуэльсен в атаке. Команда показывает стабильные результаты в турнире, не проигрывая в двух стартовых турах. Однако в последних пяти матчах Мьелльбю одержал лишь одну победу, что говорит о некоторой нестабильности.

Слован Братислава также набрал 4 очка в двух турах, имея одну победу и одну ничью. Команда не проигрывает в шести последних матчах, а в последних пяти встречах забивает в среднем 2.6 гола за игру, пропуская всего 0.6. В шести последних выездных матчах выборки Слован забил девять голов, пропустив два, и в четырех из шести встреч сохранил ворота сухими. Эти показатели подчеркивают надежность обороны гостей на выезде.

Лучший бомбардир Слована в сезоне — Андраж Шпорар с одним голом. Ориентировочный состав включает Александара Поповича II в воротах и таких игроков, как Светозар Маркович, Кенан Байрич и Николай Кухаревич. Команда демонстрирует уверенную игру в атаке, забивая в шести последних матчах подряд. Учитывая, что Слован стабильно набирает очки и редко пропускает, он выглядит способным сохранить положительный результат в предстоящей встрече.

Последние матчи и личные встречи

Проверить вариант «нулевая фора гостей» отдельно по очным встречам не позволяет объем доступных данных. Если взять недавние матчи команд в соответствующей домашней или гостевой роли, она прошла бы 4 раза, 1 раз дала бы возврат и 1 раз не сыграла бы; в расчете 6 матчей.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Мьелльбю — Слован Братислава, и где смотреть

Матч: Мьелльбю — Слован Братислава состоится 04.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Страндваллен». Прямая трансляция — Окко.