Лига чемпионов УЕФА: Мьелльбю — Слован Братислава, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Мьелльбю — Слован Братислава пройдет 04.08.2026 в Sölvesborg на стадионе «Страндваллен». Хозяева набрали 4 очка в 2 турах сезона, гости — 4 очка в 2 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Фора 2 (0) — коэффициент 2.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Мьелльбю набрал 4 очка в двух турах Лиги чемпионов, одержав одну победу и сыграв вничью. В последних пяти матчах команда забивает в среднем один гол за игру, пропуская 0.8 гола. При этом в последних десяти встречах средний общий тотал составил 3.5 гола, а ставка «обе забьют» прошла в семи из десяти случаев. Дома в четырех последних матчах выборки Мьелльбю забил семь голов, пропустив пять, что указывает на достаточно открытый футбол.
В текущем сезоне лучшим бомбардиром Мьелльбю является Оки Самуэльсен с двумя голами. Ориентировочный состав включает Робина Валлиндера в воротах и таких игроков, как Том Петтерссон, Якоб Бергстрем и сам Самуэльсен в атаке. Команда показывает стабильные результаты в турнире, не проигрывая в двух стартовых турах. Однако в последних пяти матчах Мьелльбю одержал лишь одну победу, что говорит о некоторой нестабильности.
Слован Братислава также набрал 4 очка в двух турах, имея одну победу и одну ничью. Команда не проигрывает в шести последних матчах, а в последних пяти встречах забивает в среднем 2.6 гола за игру, пропуская всего 0.6. В шести последних выездных матчах выборки Слован забил девять голов, пропустив два, и в четырех из шести встреч сохранил ворота сухими. Эти показатели подчеркивают надежность обороны гостей на выезде.
Лучший бомбардир Слована в сезоне — Андраж Шпорар с одним голом. Ориентировочный состав включает Александара Поповича II в воротах и таких игроков, как Светозар Маркович, Кенан Байрич и Николай Кухаревич. Команда демонстрирует уверенную игру в атаке, забивая в шести последних матчах подряд. Учитывая, что Слован стабильно набирает очки и редко пропускает, он выглядит способным сохранить положительный результат в предстоящей встрече.
Последние матчи и личные встречи
Проверить вариант «нулевая фора гостей» отдельно по очным встречам не позволяет объем доступных данных. Если взять недавние матчи команд в соответствующей домашней или гостевой роли, она прошла бы 4 раза, 1 раз дала бы возврат и 1 раз не сыграла бы; в расчете 6 матчей.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Мьелльбю — Слован Братислава, и где смотреть
Матч: Мьелльбю — Слован Братислава состоится 04.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Страндваллен». Прямая трансляция — Окко.
Стартовые составы на матч Мьелльбю - Слован Б
- 13Robin WallinderВР
- 24Том ПеттерссонЗЩ
- 2Ludvig SvanbergЗЩ
- 5Abdullah IqbalЗЩ
- 10Йеппе КьерПЗ
- 23Оки СамуэльсенНАП
- 17Эллиот СтрудПЗ
- 7Виктор ГустафссонПЗ
- 22Йеспер ГуставссонПЗ
- 14William GranathПЗ
- 18Якоб БергстремНАП
- 35Александер ЛундинВР
- 3Мартин АгнарссонЗЩ
- 26Ian HoffmannЗЩ
- 25Max Klarlund NielsenЗЩ
- 4Аксель НоренЗЩ
- 33Тони МиеттиненЗЩ
- 39Romeo Arrhenius LeanderssonПЗ
- 29Per Olle Elton LindbergПЗ
- 27Lars Ludvig Nicholas TidstrandПЗ
- 9Али ЮссефНАП
- 15Bork Classønn Bang-KittilsenНАП
- 19Abdoulie MannehНАП
- 71Доминик ТакачВР
- 57Сандру КрушЗЩ
- 15Светозар МарковичЗЩ
- 12Кенан БайричЗЩ
- 28Сесар БлэкмэнЗЩ
- 70Кристиан МартинесПЗ
- 3Петер ПокорныПЗ
- 8Артур ГайдошПЗ
- 14Аласана ЙираджангПЗ
- 29Alexej MarošПЗ
- 9Николай КухаревичНАП
- 44Матуш МацикВР
- 1Александар ПоповичВР
- 2Самуэл КозловскиЗЩ
- 6Кевин ВиммерЗЩ
- 25Leo HofstädterПЗ
- 5Раш Рахим ИбрахимПЗ
- 77Данил ИгнатенкоПЗ
- 19Manasse KiangaПЗ
- 88Дайки МацуокаПЗ
- 20Ален МустафичПЗ
- 21Сулейман КамараНАП
- 24Matúš Teo TomáškoНАП
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