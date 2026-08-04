Товарищеские матчи (клубы): Алессандрия — Ювентус-2, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Алессандрия — Ювентус-2 пройдет 04.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал меньше 2.5 — коэффициент 1.85. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Алессандрия подходит к матчу в непростой форме: команда не выигрывает в девяти последних матчах, а в последних пяти играх забивает в среднем 0.60 гола за игру, пропуская при этом 1.40. В текущем турнире у команды нет ни побед, ни ничьих, ни поражений, что говорит о неопределенности в результатах. Статистика за последние десять матчей также не в пользу команды: общий тотал в среднем 2.0, при этом тотал больше 2.5 проходил лишь в четырех из десяти встреч, а в пяти матчах команда не забивала вовсе.

В пяти последних домашних матчах Алессандрия забивает в среднем 0.60 гола за игру, пропуская 1.40, а общий тотал в среднем составляет 2.0. В этих встречах тотал больше 2.5 проходил дважды из пяти, а обе команды забивали в трех случаях. При этом команда пропускает в восьми из десяти последних матчей, что указывает на уязвимость в обороне. Однако в очных встречах с Ювентусом-2 средний общий тотал составляет всего 1.6, а тотал больше 2.5 проходил лишь один раз из семи, что может свидетельствовать о низкой результативности в противостоянии этих соперников.

Ювентус-2 демонстрирует более стабильные результаты: команда не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей, а в текущем турнире имеет одну ничью. В последних пяти играх Ювентус-2 забивает в среднем 1.00 гола за игру, пропуская 1.40, что говорит о сбалансированной игре. За последние десять матчей общий тотал в среднем составляет 2.8, при этом тотал больше 2.5 проходил в шести из десяти встреч, а обе команды забивали в семи случаях.

В четырех последних выездных матчах Ювентус-2 забивает в среднем 1.25 гола за игру, пропуская 1.25, а общий тотал в среднем равен 2.5. В этих встречах тотал больше 2.5 проходил дважды из четырех, а обе команды забивали в трех случаях. При этом команда пропускает в четырех последних матчах, что может указывать на некоторые проблемы в обороне. В очных встречах с Алессандрией Ювентус-2 имеет преимущество: последний раз команды встречались в августе 2023 года, и тогда Ювентус-2 одержал победу со счетом 1:0, что подтверждает способность команды добиваться результата в матчах с этим соперником.

Последние матчи и личные встречи

В истории очных встреч ставка «тотал меньше 2.5» прошла бы 6 раз и 1 раз не сыграла бы. Проверка охватывает 7 матчей. Если взять недавние матчи команд в соответствующей домашней или гостевой роли, она прошла бы 5 раз и 4 раза не сыграла бы; в расчете 9 матчей.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Алессандрия — Ювентус-2, и где смотреть

Матч: Алессандрия — Ювентус-2 состоится 04.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени.