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Товарищеские матчи (клубы): Алессандрия — Ювентус-2, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Алессандрия — Ювентус-2 пройдет 04.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал меньше 2.5 — коэффициент 1.85. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.85
Ставка
Тотал меньше 2.5
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Шансы команд на победу

Алессандрия подходит к матчу в непростой форме: команда не выигрывает в девяти последних матчах, а в последних пяти играх забивает в среднем 0.60 гола за игру, пропуская при этом 1.40. В текущем турнире у команды нет ни побед, ни ничьих, ни поражений, что говорит о неопределенности в результатах. Статистика за последние десять матчей также не в пользу команды: общий тотал в среднем 2.0, при этом тотал больше 2.5 проходил лишь в четырех из десяти встреч, а в пяти матчах команда не забивала вовсе.

В пяти последних домашних матчах Алессандрия забивает в среднем 0.60 гола за игру, пропуская 1.40, а общий тотал в среднем составляет 2.0. В этих встречах тотал больше 2.5 проходил дважды из пяти, а обе команды забивали в трех случаях. При этом команда пропускает в восьми из десяти последних матчей, что указывает на уязвимость в обороне. Однако в очных встречах с Ювентусом-2 средний общий тотал составляет всего 1.6, а тотал больше 2.5 проходил лишь один раз из семи, что может свидетельствовать о низкой результативности в противостоянии этих соперников.

Ювентус-2 демонстрирует более стабильные результаты: команда не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей, а в текущем турнире имеет одну ничью. В последних пяти играх Ювентус-2 забивает в среднем 1.00 гола за игру, пропуская 1.40, что говорит о сбалансированной игре. За последние десять матчей общий тотал в среднем составляет 2.8, при этом тотал больше 2.5 проходил в шести из десяти встреч, а обе команды забивали в семи случаях.

В четырех последних выездных матчах Ювентус-2 забивает в среднем 1.25 гола за игру, пропуская 1.25, а общий тотал в среднем равен 2.5. В этих встречах тотал больше 2.5 проходил дважды из четырех, а обе команды забивали в трех случаях. При этом команда пропускает в четырех последних матчах, что может указывать на некоторые проблемы в обороне. В очных встречах с Алессандрией Ювентус-2 имеет преимущество: последний раз команды встречались в августе 2023 года, и тогда Ювентус-2 одержал победу со счетом 1:0, что подтверждает способность команды добиваться результата в матчах с этим соперником.

Последние матчи и личные встречи

В истории очных встреч ставка «тотал меньше 2.5» прошла бы 6 раз и 1 раз не сыграла бы. Проверка охватывает 7 матчей. Если взять недавние матчи команд в соответствующей домашней или гостевой роли, она прошла бы 5 раз и 4 раза не сыграла бы; в расчете 9 матчей.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Алессандрия — Ювентус-2, и где смотреть

Матч: Алессандрия — Ювентус-2 состоится 04.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Алессандрия - Ювентус-2

Составы еще неизвестны

Алессандрия - Ювентус-2 – коэффициенты букмекеров на матч 07 августа 2026

Букмекер
22
7.3
1.08
96.32
18.3
1.01
33
6.9
1.04

Статистика для ставок

8
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Алессандрия не выигрывает в 9 последних матчах
Прогноз
Ювентус-2 не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.02
Поставить
Ювентус-2 не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
Прогноз
Ювентус-2 не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.02
Поставить
В последних 5 играх Алессандрия пропускает в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз
Ювентус-2 забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.09
Поставить
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