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FONBET Кубок России: Акрон — Ростов, шансы команд на победу в матче

Матч FONBET Кубка России: Акрон — Ростов пройдет 04.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал больше 3 — коэффициент 2.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.20
Ставка
Тотал больше 3
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Шансы команд на победу

Акрон подходит к матчу с серией из трех поражений в последних пяти играх, включая разгром от Зенита (0:5) и поражение от Рубина (1:2). В текущем розыгрыше Кубка России команда еще не провела ни одного матча, поэтому турнирное положение не дает дополнительной информации. За последние 10 матчей Акрон забивает в среднем 0.9 гола за игру, пропуская 1.6, при этом общий тотал в среднем составляет 2.5 гола. В семи домашних матчах выборки средний тотал снижается до 2.3, а в четырех из них команда не забивала вовсе. Однако в последних пяти играх Акрон стабильно пропускает — в среднем 2.0 гола за матч, и эта серия насчитывает девять матчей подряд.

В последних пяти матчах Акрон забил всего четыре гола, при этом пропустил десять. Средняя результативность команды в атаке составляет 0.8 гола за игру, что ниже общего тотала матча. В очных встречах с Ростовом Акрон забивает в пяти последних матчах подряд, что может указывать на способность создавать моменты против этого соперника. Однако оборона остается проблемной зоной: пропуски в девяти матчах подряд и средний показатель 2.0 пропущенных гола за игру в последних пяти встречах. Ставка на тотал больше 3 предполагает, что обе команды будут активно действовать в атаке, и Акрон, несмотря на скромную результативность, может внести вклад в общий счет.

Ростов демонстрирует более высокую результативность: в последних пяти матчах забито 12 голов (в среднем 2.4 за игру), пропущено 11 (2.2). В десяти последних матчах средний общий тотал составляет 3.2 гола, а в шести выездных встречах выборки — 4.5, при этом во всех шести матчах обе команды забивали. Ростов забивает в пяти последних матчах подряд и пропускает в пяти последних, что говорит о склонности к открытому футболу. В текущем Кубке России команда еще не играла, поэтому турнирная мотивация не подкреплена статистикой.

В последней очной встрече с Акроном (11 мая 2026 года) Ростов одержал победу со счетом 3:1, что подтверждает способность забивать в матчах с этим соперником. В последних пяти матчах Ростов пропускает в среднем 2.2 гола за игру, а в выездных встречах средний тотал достигает 4.5, при этом обе команды забивали во всех шести выездных матчах выборки. Такая статистика создает предпосылки для результативного матча. Ставка на тотал больше 3 выглядит обоснованной, учитывая высокую результативность Ростова в атаке и проблемы в обороне, которые могут привести к обмену голами.

Последние матчи и личные встречи

Если проверить ставку «тотал больше 3» по очным встречам, она прошла бы 2 раза и 3 раза не сыграла бы. Эта проверка охватывает 5 матчей. Отдельно по недавним матчам команд она прошла бы 4 раза, 4 раза дала бы возврат и 4 раза не сыграла бы; в этот расчет вошло 12 матчей.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Акрон — Ростов, и где смотреть

Матч: Акрон — Ростов состоится 04.08.2026 и начнется в 16:15 по московскому времени. Прямая трансляция — «Матч! Премьер».

Стартовые составы на матч Акрон - Ростов

Акрон
Основной состав
  • 32
    Флаг
    Игнат Тереховский
    ВР
  • 13
    Флаг
    Вячеслав Бардыбахин
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Ионуц Неделчару
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Родригу Эшковал
    ЗЩ
  • 89
    Флаг
    Денис Попенков
    ЗЩ
  • 81
    Флаг
    Никита Базилевский
    ПЗ
  • 80
    Флаг
    Хетаг Хосонов
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Кристиян Бистрович
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Юрий Железнов
    ПЗ
  • 51
    Флаг
    Руслан Меткалов
    НАП
  • 10
    Флаг
    Кевин Аревало
    ПЗ
Запасные
  • 88
    Флаг
    Виталий Гудиев
    ВР
  • 19
    Флаг
    Марат Бокоев
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Йомар Роча
    ЗЩ
  • 72
    Флаг
    Марат Хаметов
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Жилсон Беншимол
    ПЗ
  • 69
    Флаг
    Арсений Дмитриев
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Роберто Фернандес
    ПЗ
  • 15
    Флаг
    Стефан Лончар
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Константин Марадишвили
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Дуду Родригес
    ПЗ
  • 67
    Флаг
    Никита Платон
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Слободан Тедич
    НАП
Ростов
Основной состав
  • 84
    Флаг
    Артем Петров
    ВР
  • 4
    Флаг
    Виктор Мелехин
    ЗЩ
  • 40
    Флаг
    Игор Ногейра
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Давид Семенчук
    ЗЩ
  • 57
    Флаг
    Илья Жбанов
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Ярослав Михайлов
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Данила Прохин
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Даниил Шанталий
    ПЗ
  • 80
    Флаг
    Карим Мадрахимов
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Олакунле Олусегун
    ПЗ
  • 73
    Флаг
    Имран Азнауров
    ПЗ
Запасные
  • 34
    Флаг
    Даниил Голиков
    ВР
  • 1
    Флаг
    Рустам Ятимов
    ВР
  • 59
    Флаг
    Никита Бабакин
    ЗЩ
  • 16
    Флаг
    Максим Мухин
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Умар Сако
    ЗЩ
  • 10
    Флаг
    Иван Комаров
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Константин Кучаев
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Алексей Миронов
    ПЗ
  • 91
    Флаг
    Антон Шамонин
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Роналдо
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Ибрагим Мафус Аджаса
    ПЗ
  • 13
    Флаг
    Денис Титов
    ПЗ

Акрон - Ростов – коэффициенты букмекеров на матч 07 августа 2026

Букмекер
31
10
1.08
28
10
1.09
122
162
1.09
22.65
10.81
1.09

Статистика для ставок

8
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В последних 5 играх Акрон пропускает в среднем 2.00 гола за игру
Прогноз
Ростов забьет больше одного гола
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Коэффициент
1.35
Поставить
В последних 5 играх Акрон забивает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Акрон забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.68
Поставить
Акрон пропускает в 9 последних матчах
Прогноз
Ростов забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.17
Поставить
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