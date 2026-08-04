FONBET Кубок России: Акрон — Ростов, шансы команд на победу в матче

Матч FONBET Кубка России: Акрон — Ростов пройдет 04.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал больше 3 — коэффициент 2.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Акрон подходит к матчу с серией из трех поражений в последних пяти играх, включая разгром от Зенита (0:5) и поражение от Рубина (1:2). В текущем розыгрыше Кубка России команда еще не провела ни одного матча, поэтому турнирное положение не дает дополнительной информации. За последние 10 матчей Акрон забивает в среднем 0.9 гола за игру, пропуская 1.6, при этом общий тотал в среднем составляет 2.5 гола. В семи домашних матчах выборки средний тотал снижается до 2.3, а в четырех из них команда не забивала вовсе. Однако в последних пяти играх Акрон стабильно пропускает — в среднем 2.0 гола за матч, и эта серия насчитывает девять матчей подряд.

В последних пяти матчах Акрон забил всего четыре гола, при этом пропустил десять. Средняя результативность команды в атаке составляет 0.8 гола за игру, что ниже общего тотала матча. В очных встречах с Ростовом Акрон забивает в пяти последних матчах подряд, что может указывать на способность создавать моменты против этого соперника. Однако оборона остается проблемной зоной: пропуски в девяти матчах подряд и средний показатель 2.0 пропущенных гола за игру в последних пяти встречах. Ставка на тотал больше 3 предполагает, что обе команды будут активно действовать в атаке, и Акрон, несмотря на скромную результативность, может внести вклад в общий счет.

Ростов демонстрирует более высокую результативность: в последних пяти матчах забито 12 голов (в среднем 2.4 за игру), пропущено 11 (2.2). В десяти последних матчах средний общий тотал составляет 3.2 гола, а в шести выездных встречах выборки — 4.5, при этом во всех шести матчах обе команды забивали. Ростов забивает в пяти последних матчах подряд и пропускает в пяти последних, что говорит о склонности к открытому футболу. В текущем Кубке России команда еще не играла, поэтому турнирная мотивация не подкреплена статистикой.

В последней очной встрече с Акроном (11 мая 2026 года) Ростов одержал победу со счетом 3:1, что подтверждает способность забивать в матчах с этим соперником. В последних пяти матчах Ростов пропускает в среднем 2.2 гола за игру, а в выездных встречах средний тотал достигает 4.5, при этом обе команды забивали во всех шести выездных матчах выборки. Такая статистика создает предпосылки для результативного матча. Ставка на тотал больше 3 выглядит обоснованной, учитывая высокую результативность Ростова в атаке и проблемы в обороне, которые могут привести к обмену голами.

Последние матчи и личные встречи

Если проверить ставку «тотал больше 3» по очным встречам, она прошла бы 2 раза и 3 раза не сыграла бы. Эта проверка охватывает 5 матчей. Отдельно по недавним матчам команд она прошла бы 4 раза, 4 раза дала бы возврат и 4 раза не сыграла бы; в этот расчет вошло 12 матчей.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Акрон — Ростов, и где смотреть

Матч: Акрон — Ростов состоится 04.08.2026 и начнется в 16:15 по московскому времени. Прямая трансляция — «Матч! Премьер».