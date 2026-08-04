Товарищеские матчи (клубы): Патхум Юнайтед — Астон Вилла, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Патхум Юнайтед — Астон Вилла пройдет 04.08.2026 на стадионе «LEO Stadium».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал меньше 3.5 — коэффициент 2.45. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Патхум Юнайтед завершил сезон в тайском чемпионате с серией из трех побед и двух ничьих в последних пяти матчах, включая разгром Прачуапа (3:0) и сухую ничью с Портом. В среднем за последние десять игр команда забивает 1.6 гола за матч, пропуская 0.8, при этом общий тотал чаще всего не превышает 2.5 голов (6 из 10 матчей). Дома в пяти последних встречах средний тотал составил 3.2, но лишь в двух случаях было забито более 3.5 голов. Тайский клуб выглядит сбалансированно, но не отличается высокой результативностью, что может ограничить общий тотал матча.

В составе Патхум Юнайтед нет явных звезд, способных в одиночку решить исход встречи, а данные о тактике и ключевых игроках отсутствуют. Команда привыкла играть на своем поле, где в последних пяти матчах лишь дважды пропускала более одного гола. При этом соперник из Англии значительно выше классом, что может вынудить хозяев действовать от обороны. Учитывая скромную атакующую статистику и отсутствие информации о составе, ставка на тотал меньше 3.5 выглядит логичной, так как Патхум Юнайтед вряд ли сможет навязать открытый футбол.

Астон Вилла в предсезонных матчах показывает смешанные результаты: поражения от Реал Сосьедада (2:4) и Порту (1:2), разгром Уолсолла (5:0) и победы над Манчестер Сити (2:1) и Фрайбургом (3:0). В среднем за последние десять игр команда забивает 2.4 гола, пропуская 1.4, а общий тотал превышает 3.5 в половине матчей. Выездная статистика за шесть игр схожа: средний тотал 3.2, но лишь дважды было забито более 3.5 голов. Несмотря на высокую результативность в отдельных матчах, стабильности в атаке нет, что оставляет пространство для менее результативного сценария.

У Астон Виллы есть потери: травмирован Бубакар Камара, что может ослабить опорную зону. Однако в предсезонных матчах команда часто играет экспериментальным составом, и тренерский штаб может не форсировать темп. В последних выездных играх команда пропускала в половине случаев, но и сама забивала регулярно. Тем не менее, учитывая товарищеский статус матча и возможную ротацию, а также то, что в 5 из 10 последних матчей общий тотал был меньше 3.5, ставка на тотал меньше 3.5 имеет основания. Астон Вилла способна контролировать игру, но не обязательно будет стремиться к разгрому.

Последние матчи и личные встречи

Во входных данных нет достаточной истории очных встреч для проверки ставки «тотал меньше 3.5». На недавних матчах команд, учтенных при расчете, она прошла бы 7 раз и 4 раза не сыграла бы; эта проверка охватывает 11 матчей.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

У команды Астон Вилла в списке травмированных Бубакар Камара.

Когда начнется матч Патхум Юнайтед — Астон Вилла, и где смотреть

Матч: Патхум Юнайтед — Астон Вилла состоится 04.08.2026 и начнется в 15:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «LEO Stadium».