Товарищеские матчи (клубы): Чеджу СК — Бавария, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Чеджу СК — Бавария пройдет 04.08.2026 на стадионе «Чеджу Стэдиум».
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал меньше 4 — коэффициент 1.82. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Чеджу СК подходит к матчу с серией без поражений из семи игр. В последних пяти встречах команда забивает в среднем 2.20 гола за игру, но и пропускает 1.80. Средний общий тотал в этих матчах — 3.1, при этом обе команды забивали в девяти из десяти последних игр. Однако лишь в двух из десяти матчей фиксировался тотал больше 3.5, что указывает на умеренную результативность.
В последних пяти играх Чеджу СК забил 11 голов и пропустил 9, что говорит о сбалансированной, но не сверхрезультативной игре. Дома в семи матчах выборки средний общий тотал составил 3.3, а тотал больше 4.5 проходил лишь дважды. При этом команда забивает в пяти последних матчах подряд, но и пропускает в них же. Ставка на тотал меньше 4 выглядит логичной, учитывая, что лишь в двух из десяти игр Чеджу СК был тотал больше 4.5.
Бавария в текущем турнире имеет одну победу и одно поражение. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 2.20 гола за игру, пропуская 0.80. Средний общий тотал в этих встречах — 4.5, но в пяти последних выездных матчах он составил 4.4. При этом тотал больше 4.5 проходил в двух из пяти выездных игр, а в трех из пяти — тотал больше 2.5.
Бавария забивает в 30 последних матчах подряд, что говорит о стабильной атакующей игре. Однако в последних пяти матчах команда пропускает в среднем 0.80 гола за игру, а в трех из десяти последних игр вообще не пропускала. Выездная статистика показывает, что в двух из пяти матчей тотал был больше 4.5, но в трех — меньше. Учитывая, что Бавария не проигрывает в пяти из семи последних матчей, ставка на тотал меньше 4 выглядит обоснованной, так как команда не всегда участвует в сверхрезультативных играх.
Последние матчи и личные встречи
Проверить вариант «тотал меньше 4» отдельно по очным встречам не позволяет объем доступных данных. Если взять недавние матчи команд в соответствующей домашней или гостевой роли, она прошла бы 8 раз и 4 раза не сыграла бы; в расчете 12 матчей.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
У команды Бавария в списке травмированных Серж Гнабри и Брайан Сарагоса.
Когда начнется матч Чеджу СК — Бавария, и где смотреть
Матч: Чеджу СК — Бавария состоится 04.08.2026 и начнется в 14:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Чеджу Стэдиум».
Стартовые составы на матч Чеджу СК - Бавария
- 81Хо Чжа УнВР
- 88In-Jung JoЗЩ
- 41Ким Чжэ УЗЩ
- 6Ki-Min KwonЗЩ
- 47Min-Jae ParkНАП
- 24Byung-Wook ChoiПЗ
- 20Min-gyu JangЗЩ
- 13Чжон УнЗЩ
- 8Ли Чхан МинПЗ
- 22Эральдо ЧинариНАП
- 9Матеус АйясНАП
- 31Seung-Min JooВР
- 1Ким Дон ЧжунВР
- 3Жюльен СелестинЗЩ
- 4Kang-Jun HeoЗЩ
- 40Kim RyunseongЗЩ
- 2Тобиаш ФигейредуЗЩ
- 23Лим Чхан ВуЗЩ
- 17Ю Ин СуЗЩ
- 55Dong-Hui KangПЗ
- 39Jae-Min KimПЗ
- 5Italo Moreira BarcelosПЗ
- 94Эмерсон НегебаНАП
- 19Hyeon-Woo KimНАП
- 18Sin-Jin KimНАП
- 7Пак Чхан ЧжунНАП
- 11Sang-Eun ShinНАП
- 40Йонас УрбигВР
- 21Хироки ИтоЗЩ
- 3Ким Мин ЧжэЗЩ
- 32Филип ПавичЗЩ
- 41Винсент МанубаЗЩ
- 16Жоау ПальиньяПЗ
- 8Том БишофПЗ
- 39Бара НдиайеПЗ
- 47Гвидо Делла РовереПЗ
- 30Фелипе ЧавесПЗ
- 48Бастиан АссомоНАП
- 26Свен УльрайхВР
- 23Саша БоэЗЩ
- 11Натаниэль БраунЗЩ
- 44Йосип СтанишичЗЩ
- 4Джонатан ТаЗЩ
- 31Тим БиндерПЗ
- 22Арийон ИбрагимовичПЗ
- 6Йозуа КиммихПЗ
- 27Конрад ЛаймерПЗ
- 35Майкон КардозоПЗ
- 45Александар ПавловичПЗ
- 14Луис ДиасНАП
- 7Серж ГнабриНАП
- 17Брайан СарагосаНАП
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