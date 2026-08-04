Товарищеские матчи (клубы): Чеджу СК — Бавария, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Чеджу СК — Бавария пройдет 04.08.2026 на стадионе «Чеджу Стэдиум».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал меньше 4 — коэффициент 1.82. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Чеджу СК подходит к матчу с серией без поражений из семи игр. В последних пяти встречах команда забивает в среднем 2.20 гола за игру, но и пропускает 1.80. Средний общий тотал в этих матчах — 3.1, при этом обе команды забивали в девяти из десяти последних игр. Однако лишь в двух из десяти матчей фиксировался тотал больше 3.5, что указывает на умеренную результативность.

В последних пяти играх Чеджу СК забил 11 голов и пропустил 9, что говорит о сбалансированной, но не сверхрезультативной игре. Дома в семи матчах выборки средний общий тотал составил 3.3, а тотал больше 4.5 проходил лишь дважды. При этом команда забивает в пяти последних матчах подряд, но и пропускает в них же. Ставка на тотал меньше 4 выглядит логичной, учитывая, что лишь в двух из десяти игр Чеджу СК был тотал больше 4.5.

Бавария в текущем турнире имеет одну победу и одно поражение. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 2.20 гола за игру, пропуская 0.80. Средний общий тотал в этих встречах — 4.5, но в пяти последних выездных матчах он составил 4.4. При этом тотал больше 4.5 проходил в двух из пяти выездных игр, а в трех из пяти — тотал больше 2.5.

Бавария забивает в 30 последних матчах подряд, что говорит о стабильной атакующей игре. Однако в последних пяти матчах команда пропускает в среднем 0.80 гола за игру, а в трех из десяти последних игр вообще не пропускала. Выездная статистика показывает, что в двух из пяти матчей тотал был больше 4.5, но в трех — меньше. Учитывая, что Бавария не проигрывает в пяти из семи последних матчей, ставка на тотал меньше 4 выглядит обоснованной, так как команда не всегда участвует в сверхрезультативных играх.

Последние матчи и личные встречи

Проверить вариант «тотал меньше 4» отдельно по очным встречам не позволяет объем доступных данных. Если взять недавние матчи команд в соответствующей домашней или гостевой роли, она прошла бы 8 раз и 4 раза не сыграла бы; в расчете 12 матчей.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

У команды Бавария в списке травмированных Серж Гнабри и Брайан Сарагоса.

Когда начнется матч Чеджу СК — Бавария, и где смотреть

Матч: Чеджу СК — Бавария состоится 04.08.2026 и начнется в 14:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Чеджу Стэдиум».