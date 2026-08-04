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Товарищеские матчи (клубы): Чеджу СК — Бавария, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Чеджу СК — Бавария пройдет 04.08.2026 на стадионе «Чеджу Стэдиум».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Тотал меньше 4 — коэффициент 1.82. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.82
Ставка
Тотал меньше 4
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Шансы команд на победу

Чеджу СК подходит к матчу с серией без поражений из семи игр. В последних пяти встречах команда забивает в среднем 2.20 гола за игру, но и пропускает 1.80. Средний общий тотал в этих матчах — 3.1, при этом обе команды забивали в девяти из десяти последних игр. Однако лишь в двух из десяти матчей фиксировался тотал больше 3.5, что указывает на умеренную результативность.

В последних пяти играх Чеджу СК забил 11 голов и пропустил 9, что говорит о сбалансированной, но не сверхрезультативной игре. Дома в семи матчах выборки средний общий тотал составил 3.3, а тотал больше 4.5 проходил лишь дважды. При этом команда забивает в пяти последних матчах подряд, но и пропускает в них же. Ставка на тотал меньше 4 выглядит логичной, учитывая, что лишь в двух из десяти игр Чеджу СК был тотал больше 4.5.

Бавария в текущем турнире имеет одну победу и одно поражение. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 2.20 гола за игру, пропуская 0.80. Средний общий тотал в этих встречах — 4.5, но в пяти последних выездных матчах он составил 4.4. При этом тотал больше 4.5 проходил в двух из пяти выездных игр, а в трех из пяти — тотал больше 2.5.

Бавария забивает в 30 последних матчах подряд, что говорит о стабильной атакующей игре. Однако в последних пяти матчах команда пропускает в среднем 0.80 гола за игру, а в трех из десяти последних игр вообще не пропускала. Выездная статистика показывает, что в двух из пяти матчей тотал был больше 4.5, но в трех — меньше. Учитывая, что Бавария не проигрывает в пяти из семи последних матчей, ставка на тотал меньше 4 выглядит обоснованной, так как команда не всегда участвует в сверхрезультативных играх.

Последние матчи и личные встречи

Проверить вариант «тотал меньше 4» отдельно по очным встречам не позволяет объем доступных данных. Если взять недавние матчи команд в соответствующей домашней или гостевой роли, она прошла бы 8 раз и 4 раза не сыграла бы; в расчете 12 матчей.

Травмированные игроки

У команды Бавария в списке травмированных Серж Гнабри и Брайан Сарагоса.

Когда начнется матч Чеджу СК — Бавария, и где смотреть

Матч: Чеджу СК — Бавария состоится 04.08.2026 и начнется в 14:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Чеджу Стэдиум».

Стартовые составы на матч Чеджу СК - Бавария

Чеджу СК
Основной состав
  • 81
    Флаг
    Хо Чжа Ун
    ВР
  • 88
    Флаг
    In-Jung Jo
    ЗЩ
  • 41
    Флаг
    Ким Чжэ У
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Ki-Min Kwon
    ЗЩ
  • 47
    Флаг
    Min-Jae Park
    НАП
  • 24
    Флаг
    Byung-Wook Choi
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Min-gyu Jang
    ЗЩ
  • 13
    Флаг
    Чжон Ун
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Ли Чхан Мин
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Эральдо Чинари
    НАП
  • 9
    Флаг
    Матеус Айяс
    НАП
Запасные
  • 31
    Флаг
    Seung-Min Joo
    ВР
  • 1
    Флаг
    Ким Дон Чжун
    ВР
  • 3
    Флаг
    Жюльен Селестин
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Kang-Jun Heo
    ЗЩ
  • 40
    Флаг
    Kim Ryunseong
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Тобиаш Фигейреду
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Лим Чхан Ву
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Ю Ин Су
    ЗЩ
  • 55
    Флаг
    Dong-Hui Kang
    ПЗ
  • 39
    Флаг
    Jae-Min Kim
    ПЗ
  • 5
    Флаг
    Italo Moreira Barcelos
    ПЗ
  • 94
    Флаг
    Эмерсон Негеба
    НАП
  • 19
    Флаг
    Hyeon-Woo Kim
    НАП
  • 18
    Флаг
    Sin-Jin Kim
    НАП
  • 7
    Флаг
    Пак Чхан Чжун
    НАП
  • 11
    Флаг
    Sang-Eun Shin
    НАП
Бавария
Основной состав
  • 40
    Флаг
    Йонас Урбиг
    ВР
  • 21
    Флаг
    Хироки Ито
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Ким Мин Чжэ
    ЗЩ
  • 32
    Флаг
    Филип Павич
    ЗЩ
  • 41
    Флаг
    Винсент Мануба
    ЗЩ
  • 16
    Флаг
    Жоау Пальинья
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Том Бишоф
    ПЗ
  • 39
    Флаг
    Бара Ндиайе
    ПЗ
  • 47
    Флаг
    Гвидо Делла Ровере
    ПЗ
  • 30
    Флаг
    Фелипе Чавес
    ПЗ
  • 48
    Флаг
    Бастиан Ассомо
    НАП
Запасные
  • 26
    Флаг
    Свен Ульрайх
    ВР
  • 23
    Флаг
    Саша Боэ
    ЗЩ
  • 11
    Флаг
    Натаниэль Браун
    ЗЩ
  • 44
    Флаг
    Йосип Станишич
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Джонатан Та
    ЗЩ
  • 31
    Флаг
    Тим Биндер
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Арийон Ибрагимович
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Йозуа Киммих
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Конрад Лаймер
    ПЗ
  • 35
    Флаг
    Майкон Кардозо
    ПЗ
  • 45
    Флаг
    Александар Павлович
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Луис Диас
    НАП
Не принимают участие
  • 7
    Флаг
    Серж Гнабри
    НАП
  • 17
    Флаг
    Брайан Сарагоса
    НАП

Чеджу СК - Бавария – коэффициенты букмекеров на матч 07 августа 2026

Букмекер
28
9.5
1.04
45
13
1.03
76
8.5
1.02
78.24
16.62
1.01

Статистика для ставок

9
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Бавария не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Бавария не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.10
Поставить
Чеджу СК не проигрывает в 7 последних матчах
Прогноз
Чеджу СК не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
3.30
Поставить
В последних 5 играх Бавария пропускает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Чеджу СК забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.30
Поставить
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