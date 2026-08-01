Первая лига: СКА Хабаровск — Урал, шансы команд на победу в матче 4-го тура

Матч 4-го тура Первой лиги: СКА Хабаровск — Урал пройдет 02.08.2026. Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 4 очка в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Урал — коэффициент 1.87. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

СКА Хабаровск подходит к матчу с нулем очков после трех туров и занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда проиграла все три стартовые встречи, пропуская в каждой из них, и в последних пяти играх пропускает в среднем 2.20 гола за матч. При этом в атаке клуб выглядит скромнее: 1.00 забитый гол в среднем за игру, а лучший бомбардир Михаил Горелишвили отметился лишь одним мячом. Такая статистика указывает на проблемы в обороне, которые могут стать решающими в матче против более стабильного соперника.

Ориентировочный состав СКА Хабаровск не раскрыт, но тренерскому штабу предстоит решать задачу выхода из кризиса. Команда проигрывает в трех последних матчах подряд, и психологический фон вряд ли способствует уверенной игре. В то же время хозяева могут рассчитывать на поддержку трибун, однако для успеха им необходимо заметно улучшить игру в защите и реализацию моментов. Учитывая текущую форму, СКА Хабаровск выглядит аутсайдером, и букмекеры оценивают их победу коэффициентом 4.20.

Урал набрал 4 очка в трех турах и занимает 10-е место, что отражает более уверенное начало сезона. Команда одержала одну победу, одну ничью и потерпела одно поражение, при этом в последних пяти матчах забивает в среднем 1.40 гола, а пропускает всего 0.40. Такая оборонительная надежность выделяет Урал на фоне соперника, который пропускает в каждой игре. Гости также имеют положительную динамику в личных встречах, что добавляет уверенности перед матчем.

В составе Урала выделяется Евгений Харин, забивший один гол в двух матчах, а также Никита Морозов, который также отметился одним мячом. Тренерский штаб может рассчитывать на сыгранность и дисциплину, что подтверждается низким количеством пропущенных голов. Урал не проигрывает в 12 из 14 последних матчей против СКА Хабаровск, что говорит о тактическом превосходстве. Букмекеры оценивают победу гостей коэффициентом 1.87, что отражает их статус фаворита в этой встрече.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 9 ноября 2025 года Урал уверенно победил со счетом 2:0, а общий счет последних 10 матчей — 9:18 в пользу гостей. Учитывая текущую форму СКА Хабаровск, который проигрывает три матча подряд, и надежную оборону Урала, гости имеют все основания рассчитывать на победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч СКА Хабаровск — Урал, и где смотреть

Матч 4-го тура: СКА Хабаровск — Урал состоится 02.08.2026 и начнется в 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция — «Кинопоиск».