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Первая лига: СКА Хабаровск — Урал, шансы команд на победу в матче 4-го тура

Матч 4-го тура Первой лиги: СКА Хабаровск — Урал пройдет 02.08.2026. Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 4 очка в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Урал — коэффициент 1.87. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.87
Ставка
Победа команды Урал
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Шансы команд на победу

СКА Хабаровск подходит к матчу с нулем очков после трех туров и занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда проиграла все три стартовые встречи, пропуская в каждой из них, и в последних пяти играх пропускает в среднем 2.20 гола за матч. При этом в атаке клуб выглядит скромнее: 1.00 забитый гол в среднем за игру, а лучший бомбардир Михаил Горелишвили отметился лишь одним мячом. Такая статистика указывает на проблемы в обороне, которые могут стать решающими в матче против более стабильного соперника.

Ориентировочный состав СКА Хабаровск не раскрыт, но тренерскому штабу предстоит решать задачу выхода из кризиса. Команда проигрывает в трех последних матчах подряд, и психологический фон вряд ли способствует уверенной игре. В то же время хозяева могут рассчитывать на поддержку трибун, однако для успеха им необходимо заметно улучшить игру в защите и реализацию моментов. Учитывая текущую форму, СКА Хабаровск выглядит аутсайдером, и букмекеры оценивают их победу коэффициентом 4.20.

Урал набрал 4 очка в трех турах и занимает 10-е место, что отражает более уверенное начало сезона. Команда одержала одну победу, одну ничью и потерпела одно поражение, при этом в последних пяти матчах забивает в среднем 1.40 гола, а пропускает всего 0.40. Такая оборонительная надежность выделяет Урал на фоне соперника, который пропускает в каждой игре. Гости также имеют положительную динамику в личных встречах, что добавляет уверенности перед матчем.

В составе Урала выделяется Евгений Харин, забивший один гол в двух матчах, а также Никита Морозов, который также отметился одним мячом. Тренерский штаб может рассчитывать на сыгранность и дисциплину, что подтверждается низким количеством пропущенных голов. Урал не проигрывает в 12 из 14 последних матчей против СКА Хабаровск, что говорит о тактическом превосходстве. Букмекеры оценивают победу гостей коэффициентом 1.87, что отражает их статус фаворита в этой встрече.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 9 ноября 2025 года Урал уверенно победил со счетом 2:0, а общий счет последних 10 матчей — 9:18 в пользу гостей. Учитывая текущую форму СКА Хабаровск, который проигрывает три матча подряд, и надежную оборону Урала, гости имеют все основания рассчитывать на победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч СКА Хабаровск — Урал, и где смотреть

Матч 4-го тура: СКА Хабаровск — Урал состоится 02.08.2026 и начнется в 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция — «Кинопоиск».

Стартовые составы на матч СКА Хабаровск - Урал

СКА Хабаровск
Основной состав
  • 16
    Флаг
    Виталий Ботнарь
    ВР
  • 63
    Флаг
    Даниил Борисов
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Константин Плиев
    ЗЩ
  • 29
    Флаг
    Александр Мухин
    ЗЩ
  • 61
    Флаг
    Матвей Ужгин
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Никита Моцпан
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Дмитрий Маркитесов
    ПЗ
  • 5
    Флаг
    Эльдар Блиев
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Игорь Школик
    ПЗ
  • 50
    Флаг
    Степан Глотов
    НАП
  • 9
    Флаг
    Тельядо Алкалде
    ПЗ
Запасные
  • 19
    Флаг
    Вадим Вшивков
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Садыг Багиев
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Владислав Брагин
    НАП
  • 10
    Флаг
    Камран Алиев
    ПЗ
  • 4
    Флаг
    Давид Шавлохов
    ПЗ
Урал
Основной состав
  • 57
    Флаг
    Александр Селихов
    ВР
  • 46
    Флаг
    Артем Мамин
    ПЗ
  • 15
    Флаг
    Дмитрий Тихий
    ЗЩ
  • 16
    Флаг
    Итало
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Александр Коротков
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Лео Кордейро
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Фаниль Сунгатулин
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Хорен Байрамян
    ПЗ
  • 44
    Флаг
    Владислав Малькевич
    ПЗ
  • 97
    Флаг
    Илья Ишков
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Мартин Секулич
    ПЗ
Запасные
  • 11
    Флаг
    Денис Боков
    ПЗ
  • 37
    Флаг
    Виталий Бондарев
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Владислав Карапузов
    ПЗ
  • 99
    Флаг
    Бертран Фуррье
    НАП
  • 2
    Флаг
    Сильвие Бегич
    ПЗ

СКА Хабаровск - Урал – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
6.7
2.3
2.12
25
6.3
1.15
15
39
1.16
19.87
5.86
1.16

Статистика для ставок

8
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СКА Хабаровск – Урал: Урал не проигрывает в 12 из 14 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Урал не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.13
Поставить
СКА Хабаровск проигрывает в 3 последних матчах
Прогноз
Урал победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.12
Поставить
В последних 5 играх Урал пропускает в среднем 0.40 гола за игру
Прогноз
СКА Хабаровск не забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.04
Поставить
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