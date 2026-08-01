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Вторая лига Б: Урал-2 — Акрон-2, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Урал-2 — Акрон-2 пройдет 02.08.2026. Хозяева набрали 19 очков в 18 турах сезона, гости — 23 очка в 18 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Урал-2 — коэффициент 2.25. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.25
Ставка
Победа команды Урал-2
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Шансы команд на победу

Урал-2 занимает восьмое место с 19 очками после 18 туров, имея в активе четыре победы, семь ничьих и семь поражений. Команда не выигрывает в шести последних матчах, но при этом забивает в четырех последних играх подряд. В последних пяти встречах уральцы забили шесть голов, однако пропустили двенадцать, что указывает на проблемы в обороне. Несмотря на нестабильные результаты, букмекеры оценивают победу хозяев коэффициентом 2.25, что отражает их потенциал в конкретном матче.

В составе Урал-2 выделяется лучший бомбардир Никита Хрисанфов, забивший шесть голов в семнадцати матчах. Ориентировочный состав команды позволяет рассчитывать на атакующую игру, особенно учитывая, что в последних четырех матчах уральцы стабильно отличаются. Тренерский штаб может сделать акцент на быстрых атаках и использовании флангов, чтобы создать давление на оборону соперника. Ключевым фактором станет реализация моментов, так как команда пропускает в среднем 2.4 гола за игру в последних пяти встречах.

Акрон-2 располагается на пятом месте с 23 очками, имея семь побед, две ничьи и девять поражений. Гости показывают нестабильные результаты: в последних пяти матчах они забили шесть голов и пропустили столько же. При этом Акрон-2 проигрывает в четырех последних гостевых встречах, что может сказаться на уверенности команды. Несмотря на более высокую позицию, букмекерский коэффициент на победу гостей составляет 2.65, что выше, чем у хозяев, и указывает на их уязвимость в выездных матчах.

Лучший бомбардир Акрон-2 Максим Холодов забил восемь голов в тринадцати матчах, что делает его главной угрозой для обороны Урал-2. Однако команда пропускает в пяти из семи последних матчей, что говорит о проблемах в защите. В ориентировочном составе гостей есть игроки, способные создавать моменты, но их эффективность в гостях снижается. Тактически Акрон-2 может сделать ставку на контратаки, но учитывая их недавние выездные неудачи, хозяевам будет проще навязать свою игру.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 24 мая 2026 года Акрон-2 одержал победу со счетом 3:1, однако текущая форма гостей на выезде оставляет желать лучшего. Учитывая, что Урал-2 забивает в четырех последних матчах, а Акрон-2 пропускает в пяти из семи, хозяева имеют хорошие шансы взять реванш. Букмекерская оценка в 2.25 на победу Урал-2 выглядит обоснованной, так как команда способна использовать проблемы соперника в обороне.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Урал-2 — Акрон-2, и где смотреть

Матч: Урал-2 — Акрон-2 состоится 02.08.2026 и начнется в 11:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Урал-2 - Акрон-2

Урал-2
Основной состав
  • 67
    Флаг
    Юрий Малеев
    ВР
  • 92
    Флаг
    Иван Рыжков
    ЗЩ
  • 45
    Флаг
    Юрий Мозжухин
    ПЗ
  • 43
    Флаг
    Роман Шоронов
    ЗЩ
  • 91
    Флаг
    Артем Баранов
    ЗЩ
  • 58
    Флаг
    Владимир Санталов
    ПЗ
  • 40
    Флаг
    Никита Хрисанфов
    ПЗ
  • 39
    Флаг
    Артем Галкин
    ПЗ
  • 55
    Флаг
    Данил Басыров
    ПЗ
  • 62
    Флаг
    Павел Сатучин
    ЗЩ
  • 82
    Флаг
    Станислав Бондаренко
    НАП
Запасные
  • 69
    Флаг
    Артем Фотин
    ЗЩ
  • 73
    Флаг
    Никита Лызлов
    ЗЩ
  • 33
    Флаг
    Денис Гажалов
    ЗЩ
  • 87
    Флаг
    Артем Ахмедьянов
    ПЗ
  • 90
    Флаг
    Тигран Арабачян
    ПЗ
Акрон-2
Основной состав
  • 96
    Флаг
    Владислав Постриган
    ВР
  • 55
    Флаг
    Александр Попов
    ЗЩ
  • 85
    Флаг
    Максим Кондаков
    ЗЩ
  • 57
    Флаг
    Севастян Качура
    ЗЩ
  • 47
    Флаг
    Егор Ведерников
    ЗЩ
  • 75
    Флаг
    Вячеслав Винников
    ПЗ
  • 26
    Флаг
    Николай Кобылин
    ПЗ
  • 81
    Флаг
    Кирилл Бажухин
    ПЗ
  • 64
    Флаг
    Иван Сараев
    ПЗ
  • 39
    Флаг
    Назар Макеев
    НАП
  • 33
    Флаг
    Максим Холодов
    НАП
Запасные
  • 80
    Флаг
    Федор Фенин
    ПЗ
  • 70
    Флаг
    Сергей Новиков
    ПЗ
  • 79
    Флаг
    Максим Мамашев
    ПЗ
  • 65
    Флаг
    Семен Зеленов
    НАП
  • 52
    Флаг
    Данила Лебедев
    НАП

Урал-2 - Акрон-2 – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
50
8
1.01
34
17.5
1.01
88
11
1.03
30
11
1.01

Статистика для ставок

10
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Акрон-2 проигрывает в 4 последних матчах в гостях в турнире «Россия. Вторая лига Б»
Прогноз
Урал-2 победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
88
Поставить
Урал-2 не выигрывает в 6 последних матчах
Прогноз
Акрон-2 не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.07
Поставить
Урал-2 – Акрон-2: Акрон-2 забивает в 3 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Акрон-2 забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.14
Поставить
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