Вторая лига Б: Урал-2 — Акрон-2, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Урал-2 — Акрон-2 пройдет 02.08.2026. Хозяева набрали 19 очков в 18 турах сезона, гости — 23 очка в 18 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Урал-2 — коэффициент 2.25. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Урал-2 занимает восьмое место с 19 очками после 18 туров, имея в активе четыре победы, семь ничьих и семь поражений. Команда не выигрывает в шести последних матчах, но при этом забивает в четырех последних играх подряд. В последних пяти встречах уральцы забили шесть голов, однако пропустили двенадцать, что указывает на проблемы в обороне. Несмотря на нестабильные результаты, букмекеры оценивают победу хозяев коэффициентом 2.25, что отражает их потенциал в конкретном матче.

В составе Урал-2 выделяется лучший бомбардир Никита Хрисанфов, забивший шесть голов в семнадцати матчах. Ориентировочный состав команды позволяет рассчитывать на атакующую игру, особенно учитывая, что в последних четырех матчах уральцы стабильно отличаются. Тренерский штаб может сделать акцент на быстрых атаках и использовании флангов, чтобы создать давление на оборону соперника. Ключевым фактором станет реализация моментов, так как команда пропускает в среднем 2.4 гола за игру в последних пяти встречах.

Акрон-2 располагается на пятом месте с 23 очками, имея семь побед, две ничьи и девять поражений. Гости показывают нестабильные результаты: в последних пяти матчах они забили шесть голов и пропустили столько же. При этом Акрон-2 проигрывает в четырех последних гостевых встречах, что может сказаться на уверенности команды. Несмотря на более высокую позицию, букмекерский коэффициент на победу гостей составляет 2.65, что выше, чем у хозяев, и указывает на их уязвимость в выездных матчах.

Лучший бомбардир Акрон-2 Максим Холодов забил восемь голов в тринадцати матчах, что делает его главной угрозой для обороны Урал-2. Однако команда пропускает в пяти из семи последних матчей, что говорит о проблемах в защите. В ориентировочном составе гостей есть игроки, способные создавать моменты, но их эффективность в гостях снижается. Тактически Акрон-2 может сделать ставку на контратаки, но учитывая их недавние выездные неудачи, хозяевам будет проще навязать свою игру.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 24 мая 2026 года Акрон-2 одержал победу со счетом 3:1, однако текущая форма гостей на выезде оставляет желать лучшего. Учитывая, что Урал-2 забивает в четырех последних матчах, а Акрон-2 пропускает в пяти из семи, хозяева имеют хорошие шансы взять реванш. Букмекерская оценка в 2.25 на победу Урал-2 выглядит обоснованной, так как команда способна использовать проблемы соперника в обороне.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Урал-2 — Акрон-2, и где смотреть

Матч: Урал-2 — Акрон-2 состоится 02.08.2026 и начнется в 11:00 по московскому времени.