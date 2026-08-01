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Высшая лига Мексика: Крус Асуль — Атланте, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Мексики: Крус Асуль — Атланте пройдет 02.08.2026 в Мехико на стадионе «Ацтека». Хозяева набрали 6 очков в 2 турах сезона, гости — 1 очко в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Крус Асуль — коэффициент 1.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.30
Ставка
Победа команды Крус Асуль
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Шансы команд на победу

Крус Асуль уверенно начал сезон, набрав 6 очков в двух турах и одержав две победы. Команда забивает в каждом из последних трех матчей лиги, а в среднем за последние пять игр отличается 2.00 гола за матч. При этом оборона не безупречна: пропущено 7 голов в пяти встречах, что указывает на уязвимость при стандартах и быстрых атаках соперника.

В атаке выделяется Анхель Маркес, забивший два гола в текущем сезоне. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на высокий прессинг и контроль мяча, что подтверждается серией из 14 матчей без поражений. Тренерский штаб может варьировать схему, но ключевым фактором станет реализация моментов, особенно с учетом того, что команда пропускает в четырех последних играх.

Атланте пока не одержал ни одной победы в сезоне, набрав лишь одно очко в двух турах. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 1.00 гола, но пропускает 2.00 за игру, что говорит о проблемах в обороне. Гости пропускают в пяти последних матчах подряд, что создает дополнительные риски против атакующего соперника.

Лучший бомбардир Атланте — Эухенио Писсуто, также забивший два гола. Однако команда испытывает трудности с созданием моментов и реализацией, особенно на выезде. Ориентировочный состав предполагает игру вторым номером, но без надежной защиты сложно рассчитывать на положительный результат. Статистика очных встреч также не в пользу гостей.

Последние матчи и личные встречи

В последних 10 очных встречах Крус Асуль имеет подавляющее преимущество по счету 20:8 и выиграл четыре последних матча. Последняя игра в 2014 году завершилась разгромом Атланте 4:1. Учитывая текущую форму и турнирную мотивацию хозяев, победа Крус Асуль выглядит наиболее вероятным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Крус Асуль — Атланте, и где смотреть

Матч: Крус Асуль — Атланте состоится 02.08.2026 и начнется в 06:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Ацтека».

Стартовые составы на матч Крус Асуль - Атланте

Крус Асуль
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Андрес Гудиньо
    ВР
  • 3
    Флаг
    Omar Antonio Campos Chagoya
    ЗЩ
  • 16
    Флаг
    Анхель Маркес
    ПЗ
  • 5
    Флаг
    Хесус Ороско
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Вильер Дитта
    ЗЩ
  • 33
    Флаг
    Гонсало Пиови
    ЗЩ
  • 10
    Флаг
    Андрес Монтаньо
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Агустин Палавесино
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Лука Ромеро
    НАП
  • 11
    Флаг
    Осиначи Эбере
    НАП
  • 7
    Флаг
    Николас Ибаньес
    НАП
Запасные
  • 23
    Флаг
    Кевин Мьер
    ВР
  • 28
    Флаг
    Raymundo Rubio Lara
    ЗЩ
  • 49
    Флаг
    Josué Díaz González
    ЗЩ
  • 66
    Флаг
    José Javier Suárez Belisario
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Эрик Лира
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Карлос Родригес
    ПЗ
  • 68
    Флаг
    Christian Jared Valdivia Carrillo
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Хосе Парадела
    НАП
  • 21
    Флаг
    Габриэль Фернандес
    НАП
  • 258
    Флаг
    Emiliano Castañeda Portillo
    НАП
Атланте
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Оскар Хименес
    ВР
  • 34
    Флаг
    Edgar Saúl Jiménez Sánchez
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Walter Portales
    НАП
  • 3
    Флаг
    Луис Санчес
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Эдуардо Терсеро
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Juan Nicolás Carrera Zarzar
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Луис Кальсадилья
    ПЗ
  • 25
    Флаг
    Мартин Фернандес
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Эухенио Писсуто
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Джохан Хулио
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Луис Пуэнте
    НАП
Запасные
  • 22
    Флаг
    Roberto Emanuel Barragán Casillas
    ВР
  • 27
    Флаг
    Армандо Эскобар
    ЗЩ
  • 37
    Флаг
    Вальтер Клар
    ЗЩ
  • 199
    Флаг
    Santiago Naelson Garcia Altamirano
    ЗЩ
  • 20
    Флаг
    Gilberto Paolo Adame Campos
    ПЗ
  • 16
    Флаг
    Jose Gonzalez
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Leonardo Mejía Soto
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Хавьер Ибарра
    ПЗ
  • 15
    Флаг
    Jairón Andrés Charcopa Cabezas
    НАП
  • 184
    Флаг
    Rubén Alejandro Coubert Pelayo
    НАП

Крус Асуль - Атланте – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
110
21
1.01
32
8
1.06
33
17
1.02
76
10.25
1.02

Статистика для ставок

11
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Крус Асуль не проигрывает в 14 последних матчах
Прогноз
Крус Асуль не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.80
Поставить
Крус Асуль – Атланте: Крус Асуль побеждает в 4 последних очных матчах
Прогноз
Крус Асуль победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
32
Поставить
В последних 5 играх Атланте пропускает в среднем 2.00 гола за игру
Прогноз
Крус Асуль забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.10
Поставить
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