Высшая лига Мексика: Крус Асуль — Атланте, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Мексики: Крус Асуль — Атланте пройдет 02.08.2026 в Мехико на стадионе «Ацтека». Хозяева набрали 6 очков в 2 турах сезона, гости — 1 очко в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Крус Асуль — коэффициент 1.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Крус Асуль уверенно начал сезон, набрав 6 очков в двух турах и одержав две победы. Команда забивает в каждом из последних трех матчей лиги, а в среднем за последние пять игр отличается 2.00 гола за матч. При этом оборона не безупречна: пропущено 7 голов в пяти встречах, что указывает на уязвимость при стандартах и быстрых атаках соперника.

В атаке выделяется Анхель Маркес, забивший два гола в текущем сезоне. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на высокий прессинг и контроль мяча, что подтверждается серией из 14 матчей без поражений. Тренерский штаб может варьировать схему, но ключевым фактором станет реализация моментов, особенно с учетом того, что команда пропускает в четырех последних играх.

Атланте пока не одержал ни одной победы в сезоне, набрав лишь одно очко в двух турах. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 1.00 гола, но пропускает 2.00 за игру, что говорит о проблемах в обороне. Гости пропускают в пяти последних матчах подряд, что создает дополнительные риски против атакующего соперника.

Лучший бомбардир Атланте — Эухенио Писсуто, также забивший два гола. Однако команда испытывает трудности с созданием моментов и реализацией, особенно на выезде. Ориентировочный состав предполагает игру вторым номером, но без надежной защиты сложно рассчитывать на положительный результат. Статистика очных встреч также не в пользу гостей.

Последние матчи и личные встречи

В последних 10 очных встречах Крус Асуль имеет подавляющее преимущество по счету 20:8 и выиграл четыре последних матча. Последняя игра в 2014 году завершилась разгромом Атланте 4:1. Учитывая текущую форму и турнирную мотивацию хозяев, победа Крус Асуль выглядит наиболее вероятным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Крус Асуль — Атланте, и где смотреть

Матч: Крус Асуль — Атланте состоится 02.08.2026 и начнется в 06:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Ацтека».