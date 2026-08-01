Высшая лига Мексика: Крус Асуль — Атланте, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Мексики: Крус Асуль — Атланте пройдет 02.08.2026 в Мехико на стадионе «Ацтека». Хозяева набрали 6 очков в 2 турах сезона, гости — 1 очко в 2 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Крус Асуль — коэффициент 1.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Крус Асуль уверенно начал сезон, набрав 6 очков в двух турах и одержав две победы. Команда забивает в каждом из последних трех матчей лиги, а в среднем за последние пять игр отличается 2.00 гола за матч. При этом оборона не безупречна: пропущено 7 голов в пяти встречах, что указывает на уязвимость при стандартах и быстрых атаках соперника.
В атаке выделяется Анхель Маркес, забивший два гола в текущем сезоне. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на высокий прессинг и контроль мяча, что подтверждается серией из 14 матчей без поражений. Тренерский штаб может варьировать схему, но ключевым фактором станет реализация моментов, особенно с учетом того, что команда пропускает в четырех последних играх.
Атланте пока не одержал ни одной победы в сезоне, набрав лишь одно очко в двух турах. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 1.00 гола, но пропускает 2.00 за игру, что говорит о проблемах в обороне. Гости пропускают в пяти последних матчах подряд, что создает дополнительные риски против атакующего соперника.
Лучший бомбардир Атланте — Эухенио Писсуто, также забивший два гола. Однако команда испытывает трудности с созданием моментов и реализацией, особенно на выезде. Ориентировочный состав предполагает игру вторым номером, но без надежной защиты сложно рассчитывать на положительный результат. Статистика очных встреч также не в пользу гостей.
Последние матчи и личные встречи
В последних 10 очных встречах Крус Асуль имеет подавляющее преимущество по счету 20:8 и выиграл четыре последних матча. Последняя игра в 2014 году завершилась разгромом Атланте 4:1. Учитывая текущую форму и турнирную мотивацию хозяев, победа Крус Асуль выглядит наиболее вероятным исходом.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Крус Асуль — Атланте, и где смотреть
Матч: Крус Асуль — Атланте состоится 02.08.2026 и начнется в 06:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Ацтека».
Стартовые составы на матч Крус Асуль - Атланте
- 1Андрес ГудиньоВР
- 3Omar Antonio Campos ChagoyaЗЩ
- 16Анхель МаркесПЗ
- 5Хесус ОроскоЗЩ
- 4Вильер ДиттаЗЩ
- 33Гонсало ПиовиЗЩ
- 10Андрес МонтаньоПЗ
- 8Агустин ПалавесиноПЗ
- 18Лука РомероНАП
- 11Осиначи ЭбереНАП
- 7Николас ИбаньесНАП
- 23Кевин МьерВР
- 28Raymundo Rubio LaraЗЩ
- 49Josué Díaz GonzálezЗЩ
- 66José Javier Suárez BelisarioЗЩ
- 6Эрик ЛираПЗ
- 19Карлос РодригесПЗ
- 68Christian Jared Valdivia CarrilloПЗ
- 20Хосе ПараделаНАП
- 21Габриэль ФернандесНАП
- 258Emiliano Castañeda PortilloНАП
- 1Оскар ХименесВР
- 34Edgar Saúl Jiménez SánchezПЗ
- 29Walter PortalesНАП
- 3Луис СанчесЗЩ
- 4Эдуардо ТерсероЗЩ
- 6Juan Nicolás Carrera ZarzarЗЩ
- 19Луис КальсадильяПЗ
- 25Мартин ФернандесПЗ
- 8Эухенио ПиссутоПЗ
- 7Джохан ХулиоПЗ
- 9Луис ПуэнтеНАП
- 22Roberto Emanuel Barragán CasillasВР
- 27Армандо ЭскобарЗЩ
- 37Вальтер КларЗЩ
- 199Santiago Naelson Garcia AltamiranoЗЩ
- 20Gilberto Paolo Adame CamposПЗ
- 16Jose GonzalezПЗ
- 17Leonardo Mejía SotoПЗ
- 21Хавьер ИбарраПЗ
- 15Jairón Andrés Charcopa CabezasНАП
- 184Rubén Alejandro Coubert PelayoНАП
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