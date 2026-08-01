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МЛС: Портленд Тимберс — Сиэтл Саундерс, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Портленд Тимберс — Сиэтл Саундерс пройдет 02.08.2026 на стадионе «Providence Park». Хозяева набрали 21 очко в 17 турах сезона, гости — 24 очка в 16 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Портленд Тимберс — коэффициент 2.05. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.05
Ставка
Победа команды Портленд Тимберс
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Шансы команд на победу

Портленд Тимберс набрал 21 очко в 17 турах и занимает позицию в середине таблицы. Команда не проигрывает в трех последних матчах МЛС, а в четырех последних обязательно забивает. При этом пропускает в шести последних играх, что указывает на атакующий стиль с уязвимостью в обороне. В последних пяти матчах забито 10 голов, пропущено 9, что подтверждает результативность и нестабильность.

Лучший бомбардир команды Кевин Келси с 8 голами является ключевой фигурой в атаке. Дома Портленд не проигрывает в пяти из семи последних матчей, что добавляет уверенности. Тренерский штаб может рассчитывать на поддержку трибун и высокий темп, который команда задает с первых минут. Важно сохранить концентрацию в обороне, чтобы не позволить сопернику использовать свободные зоны.

Сиэтл Саундерс имеет 24 очка в 16 турах, что выше, чем у хозяев, но команда находится в кризисе: проиграла пять последних матчей МЛС и пропускает в десяти подряд. В последних пяти играх забито всего 2 гола, пропущено 12, что говорит о серьезных проблемах как в атаке, так и в обороне. Гостям предстоит прервать неудачную серию, но текущая форма вызывает вопросы.

Лучший бомбардир Пол Ротрок с 5 голами не показывает высокой результативности в последних матчах. Команда пропускает в среднем 2.4 гола за игру в последних пяти встречах, что делает ее уязвимой. Однако в очных встречах с Портлендом Сиэтл забивает в четырех последних матчах, что может стать основой для тактики. Тем не менее, оборона гостей выглядит ненадежной, и им будет сложно сдержать атаку хозяев.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 17 июля 2026 года Портленд разгромил Сиэтл со счетом 5:1, а общий счет последних 10 матчей — 17:10 в пользу хозяев. Учитывая текущую форму гостей, которые проиграли пять матчей подряд, и домашнюю уверенность Портленда, победа хозяев выглядит закономерной.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Портленд Тимберс — Сиэтл Саундерс, и где смотреть

Матч: Портленд Тимберс — Сиэтл Саундерс состоится 02.08.2026 и начнется в 05:45 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Providence Park».

Стартовые составы на матч Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс

Портленд Тимберс
Основной состав
  • 41
    Флаг
    Джеймс Пантемис
    ВР
  • 4
    Флаг
    Камал Миллер
    ЗЩ
  • 20
    Флаг
    Финн Серман
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Брэндон Бай
    ЗЩ
  • 27
    Флаг
    Химер Фори
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Диего Чара
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Давид Кошта
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Коул Бассетт
    ПЗ
  • 99
    Флаг
    Кристоффер Вельде
    НАП
  • 7
    Флаг
    Ариэль Ласситер
    НАП
  • 19
    Флаг
    Кевин Келси
    НАП
Запасные
  • 25
    Флаг
    Трей Мьюз
    ВР
  • 6
    Флаг
    Alexander Bonetig
    ЗЩ
  • 16
    Флаг
    Sawyer George Jura
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Эрик Миллер
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Ian Smith
    ЗЩ
  • 30
    Флаг
    Хосе Кайседо
    ПЗ
  • 80
    Флаг
    Хулио Ортис
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Антони Алвес
    НАП
  • 22
    Флаг
    Омир Фернандес
    НАП
Сиэтл Саундерс
Основной состав
  • 26
    Флаг
    Эндрю Томас
    ВР
  • 5
    Флаг
    Нуу Толо
    ЗЩ
  • 39
    Флаг
    Стюарт Хокинс
    ЗЩ
  • 20
    Флаг
    Ким Ки Хи
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Пол Арриола
    НАП
  • 45
    Флаг
    Peter Kingston
    ПЗ
  • 37
    Флаг
    Snyder Brunell
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Альберт Руснак
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Пол Ротрок
    НАП
  • 9
    Флаг
    Хесус Феррейра
    НАП
  • 95
    Флаг
    Осазе Де Росарио
    НАП
Запасные
  • 24
    Флаг
    Штефан Фрай
    ВР
  • 35
    Флаг
    Antino Lopez
    ЗЩ
  • 16
    Флаг
    Александер Ролдан
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Райан Сэйлор
    ЗЩ
  • 40
    Флаг
    Mark O'Neill
    ЗЩ
  • 85
    Флаг
    Калани Косса-Риенци
    ПЗ
  • 90
    Флаг
    Sebastian Sol De Mayo Gomez Londoño
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Дэниэл Мусовски
    НАП

Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
3.35
1.7
5.4
1.04
12
46
1.09
6
76
1.04
9.75
55

Статистика для ставок

11
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Портленд Тимберс не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
Прогноз
Портленд Тимберс не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.25
Поставить
Сиэтл Саундерс проигрывает в 5 последних матчах
Прогноз
Портленд Тимберс победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
3.35
Поставить
В последних 5 играх Сиэтл Саундерс забивает в среднем 0.40 гола за игру
Прогноз
Сиэтл Саундерс не забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.30
Поставить
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