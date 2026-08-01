МЛС: Портленд Тимберс — Сиэтл Саундерс, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Портленд Тимберс — Сиэтл Саундерс пройдет 02.08.2026 на стадионе «Providence Park». Хозяева набрали 21 очко в 17 турах сезона, гости — 24 очка в 16 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Портленд Тимберс — коэффициент 2.05. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Портленд Тимберс набрал 21 очко в 17 турах и занимает позицию в середине таблицы. Команда не проигрывает в трех последних матчах МЛС, а в четырех последних обязательно забивает. При этом пропускает в шести последних играх, что указывает на атакующий стиль с уязвимостью в обороне. В последних пяти матчах забито 10 голов, пропущено 9, что подтверждает результативность и нестабильность.
Лучший бомбардир команды Кевин Келси с 8 голами является ключевой фигурой в атаке. Дома Портленд не проигрывает в пяти из семи последних матчей, что добавляет уверенности. Тренерский штаб может рассчитывать на поддержку трибун и высокий темп, который команда задает с первых минут. Важно сохранить концентрацию в обороне, чтобы не позволить сопернику использовать свободные зоны.
Сиэтл Саундерс имеет 24 очка в 16 турах, что выше, чем у хозяев, но команда находится в кризисе: проиграла пять последних матчей МЛС и пропускает в десяти подряд. В последних пяти играх забито всего 2 гола, пропущено 12, что говорит о серьезных проблемах как в атаке, так и в обороне. Гостям предстоит прервать неудачную серию, но текущая форма вызывает вопросы.
Лучший бомбардир Пол Ротрок с 5 голами не показывает высокой результативности в последних матчах. Команда пропускает в среднем 2.4 гола за игру в последних пяти встречах, что делает ее уязвимой. Однако в очных встречах с Портлендом Сиэтл забивает в четырех последних матчах, что может стать основой для тактики. Тем не менее, оборона гостей выглядит ненадежной, и им будет сложно сдержать атаку хозяев.
Последние матчи и личные встречи
В последней очной встрече 17 июля 2026 года Портленд разгромил Сиэтл со счетом 5:1, а общий счет последних 10 матчей — 17:10 в пользу хозяев. Учитывая текущую форму гостей, которые проиграли пять матчей подряд, и домашнюю уверенность Портленда, победа хозяев выглядит закономерной.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Портленд Тимберс — Сиэтл Саундерс, и где смотреть
Матч: Портленд Тимберс — Сиэтл Саундерс состоится 02.08.2026 и начнется в 05:45 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Providence Park».
Стартовые составы на матч Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс
- 41Джеймс ПантемисВР
- 4Камал МиллерЗЩ
- 20Финн СерманЗЩ
- 5Брэндон БайЗЩ
- 27Химер ФориПЗ
- 21Диего ЧараПЗ
- 10Давид КоштаПЗ
- 17Коул БассеттПЗ
- 99Кристоффер ВельдеНАП
- 7Ариэль ЛасситерНАП
- 19Кевин КелсиНАП
- 25Трей МьюзВР
- 6Alexander BonetigЗЩ
- 16Sawyer George JuraЗЩ
- 15Эрик МиллерЗЩ
- 23Ian SmithЗЩ
- 30Хосе КайседоПЗ
- 80Хулио ОртисПЗ
- 11Антони АлвесНАП
- 22Омир ФернандесНАП
- 26Эндрю ТомасВР
- 5Нуу ТолоЗЩ
- 39Стюарт ХокинсЗЩ
- 20Ким Ки ХиЗЩ
- 17Пол АрриолаНАП
- 45Peter KingstonПЗ
- 37Snyder BrunellПЗ
- 11Альберт РуснакПЗ
- 14Пол РотрокНАП
- 9Хесус ФеррейраНАП
- 95Осазе Де РосариоНАП
- 24Штефан ФрайВР
- 35Antino LopezЗЩ
- 16Александер РолданЗЩ
- 4Райан СэйлорЗЩ
- 40Mark O'NeillЗЩ
- 85Калани Косса-РиенциПЗ
- 90Sebastian Sol De Mayo Gomez LondoñoПЗ
- 19Дэниэл МусовскиНАП
Комментарии