МЛС: Портленд Тимберс — Сиэтл Саундерс, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Портленд Тимберс — Сиэтл Саундерс пройдет 02.08.2026 на стадионе «Providence Park». Хозяева набрали 21 очко в 17 турах сезона, гости — 24 очка в 16 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Портленд Тимберс — коэффициент 2.05. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Портленд Тимберс набрал 21 очко в 17 турах и занимает позицию в середине таблицы. Команда не проигрывает в трех последних матчах МЛС, а в четырех последних обязательно забивает. При этом пропускает в шести последних играх, что указывает на атакующий стиль с уязвимостью в обороне. В последних пяти матчах забито 10 голов, пропущено 9, что подтверждает результативность и нестабильность.

Лучший бомбардир команды Кевин Келси с 8 голами является ключевой фигурой в атаке. Дома Портленд не проигрывает в пяти из семи последних матчей, что добавляет уверенности. Тренерский штаб может рассчитывать на поддержку трибун и высокий темп, который команда задает с первых минут. Важно сохранить концентрацию в обороне, чтобы не позволить сопернику использовать свободные зоны.

Сиэтл Саундерс имеет 24 очка в 16 турах, что выше, чем у хозяев, но команда находится в кризисе: проиграла пять последних матчей МЛС и пропускает в десяти подряд. В последних пяти играх забито всего 2 гола, пропущено 12, что говорит о серьезных проблемах как в атаке, так и в обороне. Гостям предстоит прервать неудачную серию, но текущая форма вызывает вопросы.

Лучший бомбардир Пол Ротрок с 5 голами не показывает высокой результативности в последних матчах. Команда пропускает в среднем 2.4 гола за игру в последних пяти встречах, что делает ее уязвимой. Однако в очных встречах с Портлендом Сиэтл забивает в четырех последних матчах, что может стать основой для тактики. Тем не менее, оборона гостей выглядит ненадежной, и им будет сложно сдержать атаку хозяев.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 17 июля 2026 года Портленд разгромил Сиэтл со счетом 5:1, а общий счет последних 10 матчей — 17:10 в пользу хозяев. Учитывая текущую форму гостей, которые проиграли пять матчей подряд, и домашнюю уверенность Портленда, победа хозяев выглядит закономерной.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Портленд Тимберс — Сиэтл Саундерс, и где смотреть

Матч: Портленд Тимберс — Сиэтл Саундерс состоится 02.08.2026 и начнется в 05:45 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Providence Park».