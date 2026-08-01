МЛС: Лос-Анджелес Гэлакси — ФК Даллас, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Лос-Анджелес Гэлакси — ФК Даллас пройдет 02.08.2026 на стадионе «Стабхаб Сентер». Хозяева набрали 21 очко в 18 турах сезона, гости — 26 очков в 17 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Лос-Анджелес Гэлакси — коэффициент 2.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Лос-Анджелес Гэлакси набрал 21 очко в 18 турах и занимает место в середине таблицы. Команда не может выиграть в четырех последних матчах МЛС, но при этом стабильно забивает: в 11 из 13 последних игр. Однако оборона пропускает в среднем 1.60 гола за игру, что создает риски в матче с атакующим соперником.

В атаке выделяется Габриэл Пек с пятью голами, но команда в целом забивает мало — 0.80 гола за последние пять игр. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые переходы и стандарты, чтобы компенсировать нестабильность в обороне. Домашняя поддержка и мотивация исправить положение должны помочь.

ФК Даллас набрал 26 очков в 17 турах и идет выше соперника. Команда забивает в среднем 1.80 гола за последние пять матчей, но и пропускает столько же. Серия из шести матчей с пропущенными голами указывает на проблемы в обороне, которые могут стать решающими в гостевой встрече.

Лучший бомбардир Петар Муса с 13 голами — главная угроза для хозяев. Даллас забивает в 7 из 9 последних матчей, но в последней игре уступил Сан-Диего 0:1. Гости будут рассчитывать на быстрые атаки и реализацию моментов, однако их оборонительные проблемы дают шансы сопернику.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече команды сыграли 2:2, а в 10 последних матчах Даллас имеет преимущество по голам (21:13). Тем не менее, Гэлакси забивает в трех последних играх против этого соперника, а учитывая проблемы Далласа в обороне, хозяева могут прервать неудачную серию и одержать победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Лос-Анджелес Гэлакси — ФК Даллас, и где смотреть

Матч: Лос-Анджелес Гэлакси — ФК Даллас состоится 02.08.2026 и начнется в 05:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Стабхаб Сентер».