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МЛС: Лос-Анджелес Гэлакси — ФК Даллас, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Лос-Анджелес Гэлакси — ФК Даллас пройдет 02.08.2026 на стадионе «Стабхаб Сентер». Хозяева набрали 21 очко в 18 турах сезона, гости — 26 очков в 17 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Лос-Анджелес Гэлакси — коэффициент 2.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.30
Ставка
Победа команды Лос-Анджелес Гэлакси
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Шансы команд на победу

Лос-Анджелес Гэлакси набрал 21 очко в 18 турах и занимает место в середине таблицы. Команда не может выиграть в четырех последних матчах МЛС, но при этом стабильно забивает: в 11 из 13 последних игр. Однако оборона пропускает в среднем 1.60 гола за игру, что создает риски в матче с атакующим соперником.

В атаке выделяется Габриэл Пек с пятью голами, но команда в целом забивает мало — 0.80 гола за последние пять игр. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые переходы и стандарты, чтобы компенсировать нестабильность в обороне. Домашняя поддержка и мотивация исправить положение должны помочь.

ФК Даллас набрал 26 очков в 17 турах и идет выше соперника. Команда забивает в среднем 1.80 гола за последние пять матчей, но и пропускает столько же. Серия из шести матчей с пропущенными голами указывает на проблемы в обороне, которые могут стать решающими в гостевой встрече.

Лучший бомбардир Петар Муса с 13 голами — главная угроза для хозяев. Даллас забивает в 7 из 9 последних матчей, но в последней игре уступил Сан-Диего 0:1. Гости будут рассчитывать на быстрые атаки и реализацию моментов, однако их оборонительные проблемы дают шансы сопернику.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече команды сыграли 2:2, а в 10 последних матчах Даллас имеет преимущество по голам (21:13). Тем не менее, Гэлакси забивает в трех последних играх против этого соперника, а учитывая проблемы Далласа в обороне, хозяева могут прервать неудачную серию и одержать победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Лос-Анджелес Гэлакси — ФК Даллас, и где смотреть

Матч: Лос-Анджелес Гэлакси — ФК Даллас состоится 02.08.2026 и начнется в 05:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Стабхаб Сентер».

Стартовые составы на матч Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас

Лос-Анджелес Гэлакси
Основной состав
  • 12
    Флаг
    Джей-Ти Марсинковски
    ВР
  • 14
    Флаг
    Джон Нелсон
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Мая Йосида
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Якоб Глеснес
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Harbor Michael Tarczynski-Miller
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Lucas Agustín Sanabria Magolé
    ПЗ
  • 15
    Флаг
    Джастин Хаак
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Elijah Wynder
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Роберт Тэйлор
    НАП
  • 18
    Флаг
    Марко Ройс
    ПЗ
  • 28
    Флаг
    Джозеф Пэйнтсил
    НАП
Запасные
  • 1
    Флаг
    Новак Мичович
    ВР
  • 3
    Флаг
    Julián Ezequiel Aude Bernardi
    ЗЩ
  • 25
    Флаг
    Carlos Emiro Garcés Torres
    ЗЩ
  • 20
    Флаг
    Christopher George Rindov
    ЗЩ
  • 76
    Флаг
    Troy Elgersma
    ПЗ
  • 45
    Флаг
    Vicente Emanuel Garcia
    ПЗ
  • 16
    Флаг
    Isaiah Parente
    ПЗ
  • 90
    Флаг
    Brett Phan
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Кего Фурухаси
    НАП
Даллас
Основной состав
  • 40
    Флаг
    Жонатан Сируаз
    ВР
  • 18
    Флаг
    Шакелл Мур
    ЗЩ
  • 32
    Флаг
    Nolan Chandler Norris
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Осазе Урогиде
    ЗЩ
  • 12
    Флаг
    Кристиан Каппис
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Патриксон Дельгадо
    ПЗ
  • 55
    Флаг
    Kaick da Silva Ferreira
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Bernard Kamungo
    НАП
  • 14
    Флаг
    Херман Юханссон
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Петар Муса
    НАП
  • 23
    Флаг
    Logan Farrington
    НАП
Запасные
  • 30
    Флаг
    Michael Collodi
    ВР
  • 25
    Флаг
    Себастьен Ибега
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Лалас Абубакар
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Joaquín Valiente Cioli
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Caleb Swann
    ПЗ
  • 33
    Флаг
    Clay Holstad
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Андерсон Хулио
    НАП
  • 10
    Флаг
    Сантьяго Морено
    НАП
  • 28
    Флаг
    Samuel Sarver
    НАП

Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
12
1.06
16
12
1.07
15
7
1.16
10.25
11
1.05
16

Статистика для ставок

10
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В последних 5 играх Лос-Анджелес Гэлакси забивает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Лос-Анджелес Гэлакси забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.63
Поставить
Лос-Анджелес Гэлакси – Даллас: Лос-Анджелес Гэлакси забивает в 3 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Лос-Анджелес Гэлакси забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.63
Поставить
Лос-Анджелес Гэлакси забивает в 11 из 13 последних матчей
Прогноз
Лос-Анджелес Гэлакси забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.63
Поставить
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