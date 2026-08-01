МЛС: Лос-Анджелес Гэлакси — ФК Даллас, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Лос-Анджелес Гэлакси — ФК Даллас пройдет 02.08.2026 на стадионе «Стабхаб Сентер». Хозяева набрали 21 очко в 18 турах сезона, гости — 26 очков в 17 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Лос-Анджелес Гэлакси — коэффициент 2.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Лос-Анджелес Гэлакси набрал 21 очко в 18 турах и занимает место в середине таблицы. Команда не может выиграть в четырех последних матчах МЛС, но при этом стабильно забивает: в 11 из 13 последних игр. Однако оборона пропускает в среднем 1.60 гола за игру, что создает риски в матче с атакующим соперником.
В атаке выделяется Габриэл Пек с пятью голами, но команда в целом забивает мало — 0.80 гола за последние пять игр. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые переходы и стандарты, чтобы компенсировать нестабильность в обороне. Домашняя поддержка и мотивация исправить положение должны помочь.
ФК Даллас набрал 26 очков в 17 турах и идет выше соперника. Команда забивает в среднем 1.80 гола за последние пять матчей, но и пропускает столько же. Серия из шести матчей с пропущенными голами указывает на проблемы в обороне, которые могут стать решающими в гостевой встрече.
Лучший бомбардир Петар Муса с 13 голами — главная угроза для хозяев. Даллас забивает в 7 из 9 последних матчей, но в последней игре уступил Сан-Диего 0:1. Гости будут рассчитывать на быстрые атаки и реализацию моментов, однако их оборонительные проблемы дают шансы сопернику.
Последние матчи и личные встречи
В последней очной встрече команды сыграли 2:2, а в 10 последних матчах Даллас имеет преимущество по голам (21:13). Тем не менее, Гэлакси забивает в трех последних играх против этого соперника, а учитывая проблемы Далласа в обороне, хозяева могут прервать неудачную серию и одержать победу.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Лос-Анджелес Гэлакси — ФК Даллас, и где смотреть
Матч: Лос-Анджелес Гэлакси — ФК Даллас состоится 02.08.2026 и начнется в 05:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Стабхаб Сентер».
Стартовые составы на матч Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас
- 12Джей-Ти МарсинковскиВР
- 14Джон НелсонЗЩ
- 4Мая ЙосидаЗЩ
- 5Якоб ГлеснесЗЩ
- 26Harbor Michael Tarczynski-MillerЗЩ
- 8Lucas Agustín Sanabria MagoléПЗ
- 15Джастин ХаакПЗ
- 22Elijah WynderПЗ
- 21Роберт ТэйлорНАП
- 18Марко РойсПЗ
- 28Джозеф ПэйнтсилНАП
- 1Новак МичовичВР
- 3Julián Ezequiel Aude BernardiЗЩ
- 25Carlos Emiro Garcés TorresЗЩ
- 20Christopher George RindovЗЩ
- 76Troy ElgersmaПЗ
- 45Vicente Emanuel GarciaПЗ
- 16Isaiah ParenteПЗ
- 90Brett PhanПЗ
- 7Кего ФурухасиНАП
- 40Жонатан СируазВР
- 18Шакелл МурЗЩ
- 32Nolan Chandler NorrisЗЩ
- 3Осазе УрогидеЗЩ
- 12Кристиан КапписПЗ
- 8Патриксон ДельгадоПЗ
- 55Kaick da Silva FerreiraПЗ
- 77Bernard KamungoНАП
- 14Херман ЮханссонПЗ
- 9Петар МусаНАП
- 23Logan FarringtonНАП
- 30Michael CollodiВР
- 25Себастьен ИбегаЗЩ
- 5Лалас АбубакарЗЩ
- 21Joaquín Valiente CioliПЗ
- 27Caleb SwannПЗ
- 33Clay HolstadПЗ
- 11Андерсон ХулиоНАП
- 10Сантьяго МореноНАП
- 28Samuel SarverНАП
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