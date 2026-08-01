МЛС: Колорадо Рэпидс — Остин, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Колорадо Рэпидс — Остин пройдет 02.08.2026 на стадионе «Dick's Sporting Goods Park». Хозяева набрали 19 очков в 17 турах сезона, гости — 17 очков в 17 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.90. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Колорадо Рэпидс набрали 19 очков в 17 турах и занимают место в середине таблицы. В последних пяти матчах команда забила пять голов и пропустила столько же, что указывает на сбалансированную игру. Однако в прошлом туре хозяева уступили Сент-Луис Сити со счетом 0:1, что прервало серию из двух побед. Несмотря на это, команда стабильно забивает в большинстве матчей: в 10 из 11 последних встреч против Остина.

В атаке ключевым игроком является Рафаэл Наварро, забивший восемь голов в сезоне. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на высокий прессинг и быстрые атаки через фланги. Тренерский штаб может варьировать схему, но важно сохранить баланс между обороной и поддержкой атаки. Учитывая, что команда забивает в пяти из семи последних матчей, есть основания ждать голов и в этой встрече.

Остин набрал 17 очков в 17 турах и идет немного ниже соперника. В последних пяти матчах команда забила четыре гола, но пропустила десять, что говорит о проблемах в обороне. Гости проиграли в трех последних выездных матчах в МЛС, а в прошлом туре крупно уступили Хьюстон Динамо (0:3). Тем не менее, в активе есть уверенная победа над Сиэтлом (3:1), что демонстрирует потенциал в атаке.

Лучший бомбардир Остина — Мюрто Узуни с шестью голами. Команда пропускает в семи последних матчах, что создает риски, но при этом способна создавать моменты. Ориентировочный состав позволяет играть вторым номером и использовать быстрые контратаки. Однако для успеха необходимо улучшить игру в обороне, так как в среднем за последние пять матчей пропускается два гола за игру.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в июне 2025 года Остин обыграл Колорадо со счетом 2:0, но общий счет последних десяти матчей — 14:10 в пользу хозяев. Обе команды имеют равные показатели по очкам и пропущенным голам, что указывает на плотный характер противостояния. Учитывая нестабильность обеих оборон, наиболее вероятным исходом выглядит ничья.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Колорадо Рэпидс — Остин, и где смотреть

Матч: Колорадо Рэпидс — Остин состоится 02.08.2026 и начнется в 04:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Dick's Sporting Goods Park».