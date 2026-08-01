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МЛС: Колорадо Рэпидс — Остин, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Колорадо Рэпидс — Остин пройдет 02.08.2026 на стадионе «Dick's Sporting Goods Park». Хозяева набрали 19 очков в 17 турах сезона, гости — 17 очков в 17 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.90. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
3.90
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Колорадо Рэпидс набрали 19 очков в 17 турах и занимают место в середине таблицы. В последних пяти матчах команда забила пять голов и пропустила столько же, что указывает на сбалансированную игру. Однако в прошлом туре хозяева уступили Сент-Луис Сити со счетом 0:1, что прервало серию из двух побед. Несмотря на это, команда стабильно забивает в большинстве матчей: в 10 из 11 последних встреч против Остина.

В атаке ключевым игроком является Рафаэл Наварро, забивший восемь голов в сезоне. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на высокий прессинг и быстрые атаки через фланги. Тренерский штаб может варьировать схему, но важно сохранить баланс между обороной и поддержкой атаки. Учитывая, что команда забивает в пяти из семи последних матчей, есть основания ждать голов и в этой встрече.

Остин набрал 17 очков в 17 турах и идет немного ниже соперника. В последних пяти матчах команда забила четыре гола, но пропустила десять, что говорит о проблемах в обороне. Гости проиграли в трех последних выездных матчах в МЛС, а в прошлом туре крупно уступили Хьюстон Динамо (0:3). Тем не менее, в активе есть уверенная победа над Сиэтлом (3:1), что демонстрирует потенциал в атаке.

Лучший бомбардир Остина — Мюрто Узуни с шестью голами. Команда пропускает в семи последних матчах, что создает риски, но при этом способна создавать моменты. Ориентировочный состав позволяет играть вторым номером и использовать быстрые контратаки. Однако для успеха необходимо улучшить игру в обороне, так как в среднем за последние пять матчей пропускается два гола за игру.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в июне 2025 года Остин обыграл Колорадо со счетом 2:0, но общий счет последних десяти матчей — 14:10 в пользу хозяев. Обе команды имеют равные показатели по очкам и пропущенным голам, что указывает на плотный характер противостояния. Учитывая нестабильность обеих оборон, наиболее вероятным исходом выглядит ничья.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Колорадо Рэпидс — Остин, и где смотреть

Матч: Колорадо Рэпидс — Остин состоится 02.08.2026 и начнется в 04:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Dick's Sporting Goods Park».

Стартовые составы на матч Колорадо Рэпидс - Остин

Колорадо Рэпидс
Основной состав
  • 41
    Флаг
    Николас Дефрейтас-Хансен
    ВР
  • 29
    Флаг
    Мигель Наварро
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Loïc Williams Ntambue Kayumba Gironés
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Лукас Херрингтон
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Реджи Кэннон
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Хамзат Оджедиран
    ПЗ
  • 13
    Флаг
    Wayne Alix Ian Frederick II
    ПЗ
  • 93
    Флаг
    Джорджи Минунгу
    НАП
  • 10
    Флаг
    Пакстен Ааронсон
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Данте Сили
    НАП
  • 9
    Флаг
    Рафаэл Наварро
    НАП
Запасные
  • 31
    Флаг
    Adam James Beaudry
    ВР
  • 24
    Флаг
    Ноа Кобб
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Киган Розенберри
    ЗЩ
  • 33
    Флаг
    Kosi Thompson
    ЗЩ
  • 12
    Флаг
    Джошуа Атенсио
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Darren Yapi
    НАП
  • 16
    Флаг
    Alexander Dean Harris
    НАП
  • 32
    Флаг
    Donavan Phillip
    НАП
  • 47
    Флаг
    Sydney Wathuta
    НАП
Остин
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Брэд Стувер
    ВР
  • 29
    Флаг
    Гильерме Биро
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Брендан Хайнс-Айк
    ЗЩ
  • 35
    Флаг
    Матея Джорджевич
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Джон Галлахер
    ЗЩ
  • 33
    Флаг
    Owen Wolff
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Бесард Шабович
    ПЗ
  • 30
    Флаг
    Джозеф Росалес
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Мюрто Узуни
    НАП
  • 9
    Флаг
    Брэндон Васкес
    НАП
  • 11
    Флаг
    Факундо Торрес
    НАП
Запасные
  • 12
    Флаг
    Дамиан Лас
    ВР
  • 23
    Флаг
    Жан Колманич
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Александр Сваток
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Хорхе Аластуэй
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Пшемыслав Плахета
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Илие Санчес
    ПЗ
  • 38
    Флаг
    Ervin Torres
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Джейден Нелсон
    НАП
  • 21
    Флаг
    Кристиан Рамирес
    НАП

Колорадо Рэпидс - Остин – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.27
1.16
18
6.4
1.12
15
3.95
1.35
9.75
1.25
3.6
70

Статистика для ставок

8
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Остин проигрывает в 3 последних матчах в гостях в турнире «МЛС»
Прогноз
Колорадо Рэпидс победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.27
Поставить
В последних 5 играх Колорадо Рэпидс забивает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Колорадо Рэпидс забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.20
Поставить
Колорадо Рэпидс – Остин: Колорадо Рэпидс забивает в 10 из 11 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Колорадо Рэпидс забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.20
Поставить
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