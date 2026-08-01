Высшая лига Мексика: Леон — Пачука, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Мексики: Леон — Пачука пройдет 02.08.2026 в León de los Aldamas на стадионе «Эстадио Леон». Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 3 очка в 2 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Пачука — коэффициент 2.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Леон подходит к матчу с серией неудач: команда не выигрывает в шести последних матчах и проиграла в четырех последних играх в турнире. В текущем сезоне у хозяев ноль очков после двух туров, при этом они пропускают в пяти последних матчах и в среднем пропускают 1.80 гола за игру. Атака также не впечатляет: в последних пяти играх забито всего четыре гола, в среднем 0.80 за матч. Тем не менее, Леон традиционно уверенно играет дома против Пачуки, не проигрывая в восьми из десяти последних таких встреч, что может стать основой для улучшения результатов.
В составе Леона выделяется Дибер Камбиндо, забивший один гол в текущем сезоне. Однако команде предстоит решить проблемы в обороне, так как пропуски стали системными. Тренерскому штабу необходимо найти баланс между атакой и защитой, чтобы использовать фактор своего поля. Ориентировочный состав, вероятно, будет строиться вокруг опытных игроков, способных выдержать давление, но текущая форма оставляет вопросы. Ключевым станет умение реализовывать моменты и избегать ошибок в обороне, которые приводили к голам в последних матчах.
Пачука имеет три очка после двух туров и выглядит предпочтительнее по игре. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 1.60 гола за игру, пропуская всего 0.80, что говорит о сбалансированности. Гости забивают в трех последних матчах, включая встречи с этим соперником. Несмотря на поражение в прошлом туре от Керетаро (1:2), Пачука демонстрирует атакующий потенциал, особенно с Хосе Саломоном Рондоном, который уже забил три гола в сезоне. Букмекеры оценивают победу гостей коэффициентом 2.40, что отражает их статус.
Пачука опирается на Рондона, который находится в отличной форме и способен решить исход матча. Команда показывает стабильную игру в атаке, забивая в трех последних матчах, и имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей. Тактически гости могут использовать быстрые переходы и стандартные положения, чтобы вскрыть оборону Леона, которая пропускает в шести из восьми последних матчей. Учитывая проблемы хозяев, Пачука имеет хорошие шансы на победу, особенно если сохранит концентрацию на протяжении всей игры.
Последние матчи и личные встречи
В последних десяти очных встречах Пачука имеет преимущество по разнице мячей (14:12), а в последнем матче 14 января 2026 года одержала победу со счетом 2:1. Леон дома не проигрывает в восьми из десяти последних игр против этого соперника, но текущая форма хозяев оставляет желать лучшего. Учитывая атакующую мощь Пачуки и проблемы Леона в обороне, гости выглядят предпочтительнее, что подтверждается коэффициентом 2.40 на их победу.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Леон — Пачука, и где смотреть
Матч: Леон — Пачука состоится 02.08.2026 и начнется в 04:06 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Эстадио Леон».
Стартовые составы на матч Леон - Пачука
- 23Óscar Damián García HerreraВР
- 5Себастьян ВегасЗЩ
- 3Juan José Guevara PossuЗЩ
- 14Хоан РоманьяЗЩ
- 7Иван МореноЗЩ
- 29Хосе Родригес РебольярПЗ
- 18Edgar Andrés Guerra HernándezПЗ
- 20Родриго ЭчеверрияЗЩ
- 6Фернандо БельтранПЗ
- 16Хорди КортисоПЗ
- 13Daniel Felipe Arcila RojasПЗ
- 181Irving Omar Martínez GutiérrezВР
- 4Брайан КолулаЗЩ
- 25Пауль БельонЗЩ
- 185Christopher Kevin Mora EspinozaЗЩ
- 22Sebastián Santos RosalesПЗ
- 35Luis Alexis Valadez PadillaПЗ
- 203Jesús Aldair Lara SánchezПЗ
- 247Isaac Alfredo Espinosa SalinasПЗ
- 27Дибер КамбиндоНАП
- 197Gael Sebastián Camarena RenteríaНАП
- 25Карлос МореноВР
- 15Франсиско ВенегасЗЩ
- 2Серхио БарретоЗЩ
- 4Эдуардо ГабриэлЗЩ
- 22Алан МосоЗЩ
- 10Элиас МонтьельПЗ
- 16Кристиан РивераПЗ
- 11Уссама ИдриссиНАП
- 7Родольфо ПисарроПЗ
- 21Javier Nicolás VallejoНАП
- 23Хосе Саломон РондонНАП
- 31Хосе ЭулохиоВР
- 6Маурисио ИсаисЗЩ
- 13Хорхе БерлангаЗЩ
- 14Карлос СанчесЗЩ
- 26Алан БаутистаПЗ
- 211Cristóbal Basilio Hernández AlcántaraНАП
- 8Алексей ДомингесНАП
- 9Адриан АлькарасНАП
- 19Ильян ЭрнандесНАП
- 187Гаэль АльваресНАП
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