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Высшая лига Мексика: Леон — Пачука, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Мексики: Леон — Пачука пройдет 02.08.2026 в León de los Aldamas на стадионе «Эстадио Леон». Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 3 очка в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Пачука — коэффициент 2.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.40
Ставка
Победа команды Пачука
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Шансы команд на победу

Леон подходит к матчу с серией неудач: команда не выигрывает в шести последних матчах и проиграла в четырех последних играх в турнире. В текущем сезоне у хозяев ноль очков после двух туров, при этом они пропускают в пяти последних матчах и в среднем пропускают 1.80 гола за игру. Атака также не впечатляет: в последних пяти играх забито всего четыре гола, в среднем 0.80 за матч. Тем не менее, Леон традиционно уверенно играет дома против Пачуки, не проигрывая в восьми из десяти последних таких встреч, что может стать основой для улучшения результатов.

В составе Леона выделяется Дибер Камбиндо, забивший один гол в текущем сезоне. Однако команде предстоит решить проблемы в обороне, так как пропуски стали системными. Тренерскому штабу необходимо найти баланс между атакой и защитой, чтобы использовать фактор своего поля. Ориентировочный состав, вероятно, будет строиться вокруг опытных игроков, способных выдержать давление, но текущая форма оставляет вопросы. Ключевым станет умение реализовывать моменты и избегать ошибок в обороне, которые приводили к голам в последних матчах.

Пачука имеет три очка после двух туров и выглядит предпочтительнее по игре. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 1.60 гола за игру, пропуская всего 0.80, что говорит о сбалансированности. Гости забивают в трех последних матчах, включая встречи с этим соперником. Несмотря на поражение в прошлом туре от Керетаро (1:2), Пачука демонстрирует атакующий потенциал, особенно с Хосе Саломоном Рондоном, который уже забил три гола в сезоне. Букмекеры оценивают победу гостей коэффициентом 2.40, что отражает их статус.

Пачука опирается на Рондона, который находится в отличной форме и способен решить исход матча. Команда показывает стабильную игру в атаке, забивая в трех последних матчах, и имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей. Тактически гости могут использовать быстрые переходы и стандартные положения, чтобы вскрыть оборону Леона, которая пропускает в шести из восьми последних матчей. Учитывая проблемы хозяев, Пачука имеет хорошие шансы на победу, особенно если сохранит концентрацию на протяжении всей игры.

Последние матчи и личные встречи

В последних десяти очных встречах Пачука имеет преимущество по разнице мячей (14:12), а в последнем матче 14 января 2026 года одержала победу со счетом 2:1. Леон дома не проигрывает в восьми из десяти последних игр против этого соперника, но текущая форма хозяев оставляет желать лучшего. Учитывая атакующую мощь Пачуки и проблемы Леона в обороне, гости выглядят предпочтительнее, что подтверждается коэффициентом 2.40 на их победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Леон — Пачука, и где смотреть

Матч: Леон — Пачука состоится 02.08.2026 и начнется в 04:06 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Эстадио Леон».

Стартовые составы на матч Леон - Пачука

Леон
Основной состав
  • 23
    Флаг
    Óscar Damián García Herrera
    ВР
  • 5
    Флаг
    Себастьян Вегас
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Juan José Guevara Possu
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Хоан Романья
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Иван Морено
    ЗЩ
  • 29
    Флаг
    Хосе Родригес Ребольяр
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Edgar Andrés Guerra Hernández
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Родриго Эчеверрия
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Фернандо Бельтран
    ПЗ
  • 16
    Флаг
    Хорди Кортисо
    ПЗ
  • 13
    Флаг
    Daniel Felipe Arcila Rojas
    ПЗ
Запасные
  • 181
    Флаг
    Irving Omar Martínez Gutiérrez
    ВР
  • 4
    Флаг
    Брайан Колула
    ЗЩ
  • 25
    Флаг
    Пауль Бельон
    ЗЩ
  • 185
    Флаг
    Christopher Kevin Mora Espinoza
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Sebastián Santos Rosales
    ПЗ
  • 35
    Флаг
    Luis Alexis Valadez Padilla
    ПЗ
  • 203
    Флаг
    Jesús Aldair Lara Sánchez
    ПЗ
  • 247
    Флаг
    Isaac Alfredo Espinosa Salinas
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Дибер Камбиндо
    НАП
  • 197
    Флаг
    Gael Sebastián Camarena Rentería
    НАП
Пачука
Основной состав
  • 25
    Флаг
    Карлос Морено
    ВР
  • 15
    Флаг
    Франсиско Венегас
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Серхио Баррето
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Эдуардо Габриэл
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Алан Мосо
    ЗЩ
  • 10
    Флаг
    Элиас Монтьель
    ПЗ
  • 16
    Флаг
    Кристиан Ривера
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Уссама Идрисси
    НАП
  • 7
    Флаг
    Родольфо Писарро
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Javier Nicolás Vallejo
    НАП
  • 23
    Флаг
    Хосе Саломон Рондон
    НАП
Запасные
  • 31
    Флаг
    Хосе Эулохио
    ВР
  • 6
    Флаг
    Маурисио Исаис
    ЗЩ
  • 13
    Флаг
    Хорхе Берланга
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Карлос Санчес
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Алан Баутиста
    ПЗ
  • 211
    Флаг
    Cristóbal Basilio Hernández Alcántara
    НАП
  • 8
    Флаг
    Алексей Домингес
    НАП
  • 9
    Флаг
    Адриан Алькарас
    НАП
  • 19
    Флаг
    Ильян Эрнандес
    НАП
  • 187
    Флаг
    Гаэль Альварес
    НАП

Леон - Пачука – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.62
3.4
6.5
1.02
15
42
1.03
8
76
1.02
17
201

Статистика для ставок

10
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Леон не выигрывает в 6 последних матчах
Прогноз
Пачука не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.25
Поставить
Леон – Пачука: Леон не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против этого соперника дома
Прогноз
Леон не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.12
Поставить
В последних 5 играх Пачука пропускает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Леон забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.30
Поставить
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