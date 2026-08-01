Высшая лига Мексика: Леон — Пачука, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Мексики: Леон — Пачука пройдет 02.08.2026 в León de los Aldamas на стадионе «Эстадио Леон». Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 3 очка в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Пачука — коэффициент 2.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Леон подходит к матчу с серией неудач: команда не выигрывает в шести последних матчах и проиграла в четырех последних играх в турнире. В текущем сезоне у хозяев ноль очков после двух туров, при этом они пропускают в пяти последних матчах и в среднем пропускают 1.80 гола за игру. Атака также не впечатляет: в последних пяти играх забито всего четыре гола, в среднем 0.80 за матч. Тем не менее, Леон традиционно уверенно играет дома против Пачуки, не проигрывая в восьми из десяти последних таких встреч, что может стать основой для улучшения результатов.

В составе Леона выделяется Дибер Камбиндо, забивший один гол в текущем сезоне. Однако команде предстоит решить проблемы в обороне, так как пропуски стали системными. Тренерскому штабу необходимо найти баланс между атакой и защитой, чтобы использовать фактор своего поля. Ориентировочный состав, вероятно, будет строиться вокруг опытных игроков, способных выдержать давление, но текущая форма оставляет вопросы. Ключевым станет умение реализовывать моменты и избегать ошибок в обороне, которые приводили к голам в последних матчах.

Пачука имеет три очка после двух туров и выглядит предпочтительнее по игре. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 1.60 гола за игру, пропуская всего 0.80, что говорит о сбалансированности. Гости забивают в трех последних матчах, включая встречи с этим соперником. Несмотря на поражение в прошлом туре от Керетаро (1:2), Пачука демонстрирует атакующий потенциал, особенно с Хосе Саломоном Рондоном, который уже забил три гола в сезоне. Букмекеры оценивают победу гостей коэффициентом 2.40, что отражает их статус.

Пачука опирается на Рондона, который находится в отличной форме и способен решить исход матча. Команда показывает стабильную игру в атаке, забивая в трех последних матчах, и имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей. Тактически гости могут использовать быстрые переходы и стандартные положения, чтобы вскрыть оборону Леона, которая пропускает в шести из восьми последних матчей. Учитывая проблемы хозяев, Пачука имеет хорошие шансы на победу, особенно если сохранит концентрацию на протяжении всей игры.

Последние матчи и личные встречи

В последних десяти очных встречах Пачука имеет преимущество по разнице мячей (14:12), а в последнем матче 14 января 2026 года одержала победу со счетом 2:1. Леон дома не проигрывает в восьми из десяти последних игр против этого соперника, но текущая форма хозяев оставляет желать лучшего. Учитывая атакующую мощь Пачуки и проблемы Леона в обороне, гости выглядят предпочтительнее, что подтверждается коэффициентом 2.40 на их победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Леон — Пачука, и где смотреть

Матч: Леон — Пачука состоится 02.08.2026 и начнется в 04:06 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Эстадио Леон».